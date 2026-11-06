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5 loại cây "gọi" rắn vào nhà

Minh Khang
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Nếu cây cối phát triển quá um tùm, không được cắt tỉa thường xuyên, khu vực quanh nhà có thể vô tình trở thành nơi trú ẩn, kiếm ăn của rắn.

Theo quan niệm dân gian, một số loại cây như: chuối, tre, trúc thường được nhắc đến khi nói về những khu vực dễ có rắn xuất hiện. Dưới góc độ khoa học, không có bằng chứng cho thấy những loài cây này trực tiếp tiết ra mùi hương hay chất hóa học để dẫn dụ rắn. Điều đáng chú ý nằm ở việc các loại cây này tạo ra môi trường thuận lợi để rắn sinh sống.

Cây chuối

Cây chuối thường được trồng ở góc vườn, sau nhà hoặc những khu đất ít người qua lại. Đây cũng là loại cây thường xuất hiện trong những câu chuyện dân gian liên quan đến rắn trú ngụ.

Xét về sinh thái, những bụi chuối mọc thành cụm, lá lớn che kín mặt đất, lá già rụng xuống tạo thành lớp phủ dưới gốc. Nếu khu vực này thường xuyên ẩm thấp, ít được dọn dẹp, nó có thể trở thành nơi ẩn nấp của ếch, nhái, chuột và một số động vật nhỏ.

Đây đều là những nguồn thức ăn của một số loài rắn. Vì vậy, bụi chuối mọc quá rậm, sát nhà hoặc gần lối đi cần được phát quang, dọn lá khô thường xuyên.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bụi tre, trúc

Tre, trúc là những loại cây quen thuộc trong vườn nhà Việt Nam. Tuy nhiên, khi phát triển thành bụi lớn, các thân cây mọc dày, kết hợp với lá khô tích tụ dưới gốc có thể tạo ra nhiều khoảng tối, khe hở thuận lợi cho động vật nhỏ ẩn náu.

Nếu khu vực quanh bụi tre còn có chuột, thằn lằn hoặc những nguồn thức ăn khác, rắn có thể tìm đến để kiếm mồi.

Điều cần lưu ý không phải là bản thân cây tre có khả năng gọi rắn mà là những bụi tre không được vệ sinh, cắt tỉa, đặc biệt khi nằm sát tường nhà, hàng rào hoặc khu vực sinh hoạt.

Cây dứa (thơm)

Dứa có đặc điểm lá mọc thành cụm, tỏa sát mặt đất và tạo thành những khoảng khuất bên dưới. Khi được trồng thành luống dày, người đi lại khó quan sát hết những vị trí nằm giữa các cây.

Nếu vườn dứa có nhiều cỏ dại, lá khô, đất ẩm và động vật nhỏ sinh sống, khu vực này có thể trở thành nơi rắn ẩn nấp hoặc kiếm ăn.

Vì vậy, những gia đình trồng dứa gần nhà nên giữ khoảng cách hợp lý với khu vực sinh hoạt, thường xuyên làm cỏ và kiểm tra mặt đất khi chăm sóc cây.

Các loại cây dây leo, cây phủ đất

Những giàn cây leo, thảm cây phủ đất hoặc cây cảnh bò lan thường được yêu thích vì giúp khu vườn xanh mát, che phủ những khoảng đất trống.

Tuy nhiên, nếu để chúng phát triển quá dày, che kín mặt đất và không được kiểm soát, các loại cây này có thể tạo nơi trú ẩn cho chuột, thằn lằn, ếch nhái và nhiều động vật nhỏ khác.

Khi nguồn thức ăn xuất hiện, rắn có thể tìm đến khu vực này. Đặc biệt, những giàn cây leo sát cửa sổ, mái hiên hoặc tường nhà còn có thể tạo điều kiện cho động vật tiếp cận các vị trí cao của công trình.

Các loại cỏ mọc thành bụi cao

Đây là nhóm thực vật cần đặc biệt chú ý khi trồng hoặc để mọc tự nhiên quanh nhà. Cỏ cao, cỏ dại mọc thành từng đám dày thường che khuất mặt đất, khiến con người khó phát hiện rắn khi đi lại.

Theo các tài liệu hướng dẫn kiểm soát rắn quanh nhà của Đại học Mississippi (Mỹ), thảm cỏ dại, bụi cây rậm, lá khô và những đống vật liệu cũ có thể tạo nơi trú ẩn cho rắn.

Do đó, việc phát quang cỏ dại, không để cỏ mọc quá cao và giữ khu vực quanh nhà thông thoáng là biện pháp quan trọng để hạn chế nguy cơ chạm mặt rắn.

Việt Nam có loại cây chứa hoạt chất gây độc tế bào ung thư, hỗ trợ tăng miễn dịch
Tags

cây chuối

cây tre

cây dứa

dụ rắn

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