5 loại cây đuổi muỗi, ruồi, gián hiệu quả, lại dễ trồng, không tốn diện tích: Nhà nào cũng nên có ít nhất 1 cây

Trong bối cảnh nhiều gia đình ngày càng thận trọng với hóa chất diệt côn trùng, các giải pháp tự nhiên, an toàn và bền vững đang được ưu tiên. Không cần đến bình xịt hay thuốc diệt côn trùng nồng mùi, nhiều loại cây quen thuộc có khả năng xua đuổi muỗi, ruồi, gián nhờ tinh dầu tự nhiên. Dễ trồng, dễ chăm sóc, lại góp phần làm đẹp không gian sống, những loại cây này đang trở thành lựa chọn của không ít hộ gia đình. Dưới đây là 5 loại cây đuổi côn trùng hiệu quả, nhà nào cũng nên có ít nhất một chậu.

Sả - “khắc tinh” của muỗi

Sả từ lâu đã được biết đến với mùi hương đặc trưng, chứa tinh dầu citronella – thành phần thường xuất hiện trong các sản phẩm chống muỗi. Khi trồng sả quanh nhà hoặc đặt chậu sả ở ban công, cửa sổ, mùi hương tự nhiên sẽ giúp hạn chế muỗi xâm nhập. Ưu điểm của sả là rất dễ trồng, ít sâu bệnh, chịu nắng tốt và có thể thu hoạch thường xuyên để dùng trong nấu ăn hoặc đun nước xông. Chỉ cần tưới nước đều và cắt tỉa định kỳ, cây sả có thể sinh trưởng tốt quanh năm.

Bạc hà - vừa thơm mát, vừa đuổi côn trùng

Bạc hà không chỉ là loại rau gia vị quen thuộc mà còn có khả năng xua đuổi muỗi, ruồi và cả kiến. Mùi menthol mạnh trong lá bạc hà khiến nhiều loại côn trùng “né tránh”. Cây bạc hà phù hợp trồng trong chậu nhỏ, đặt ở bệ cửa sổ, bàn bếp hoặc ban công. Tuy nhiên, bạc hà sinh trưởng nhanh, cần được kiểm soát để tránh lan quá rộng. Đổi lại, gia đình có thêm nguồn lá tươi dùng pha trà, làm đồ uống hoặc chế biến món ăn.

Húng quế - giải pháp tự nhiên cho gian bếp

Húng quế có mùi thơm nồng, được cho là không hấp dẫn ruồi và gián. Trồng húng quế trong nhà bếp hoặc gần khu vực rác thải giúp hạn chế côn trùng xuất hiện. Đây là loại cây ưa nắng, dễ gieo từ hạt, thời gian thu hoạch ngắn. Ngoài tác dụng đuổi côn trùng, húng quế còn là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn Việt, mang lại sự tiện lợi cho các gia đình.

Oải hương – đẹp, thơm và đa công dụng

Oải hương (lavender) nổi tiếng với hương thơm dịu nhẹ, thường được sử dụng trong túi thơm, tinh dầu thư giãn. Ít ai biết rằng mùi hương này lại có tác dụng xua đuổi muỗi, ruồi và bướm đêm. Một chậu oải hương đặt ở phòng khách, phòng ngủ hoặc ban công không chỉ giúp không gian thêm tinh tế mà còn hỗ trợ hạn chế côn trùng. Oải hương ưa nắng, đất thoát nước tốt và không cần tưới quá nhiều, phù hợp với những người bận rộn.

Cây ngũ gia bì - khắc chế gián hiệu quả

Ngũ gia bì là loại cây cảnh được trồng phổ biến trong nhà và văn phòng. Theo kinh nghiệm dân gian, mùi hương nhẹ từ lá ngũ gia bì có thể khiến gián tránh xa. Cây có khả năng thích nghi tốt với môi trường trong nhà, chịu bóng bán phần và không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ. Ngoài tác dụng đuổi gián, ngũ gia bì còn giúp không gian thêm xanh mát, gọn gàng.

Việc trồng cây đuổi côn trùng không phải là biện pháp “một sớm một chiều” thay thế hoàn toàn các phương pháp khác, nhưng lại mang đến lợi ích lâu dài: an toàn cho sức khỏe, thân thiện với môi trường và nâng cao chất lượng không gian sống. Tùy điều kiện diện tích và nhu cầu, mỗi gia đình có thể lựa chọn một hoặc kết hợp nhiều loại cây phù hợp. Một chậu cây nhỏ nơi góc nhà, ban công hay bệ cửa sổ không chỉ giúp hạn chế muỗi, ruồi, gián mà còn góp phần tạo nên một ngôi nhà xanh, sạch và dễ chịu hơn mỗi ngày.