5 loại cây cảnh có hoa ăn được: Rất đáng để trồng trong nhà

Không chỉ làm đẹp không gian sống, một số loại cây còn cho hoa có thể sử dụng trong món ăn, từ salad, súp, nộm, bánh ngọt đến các loại đồ uống. Với màu sắc bắt mắt, hương vị riêng và cách trồng không quá phức tạp, những loại hoa này đang dần trở thành lựa chọn thú vị của nhiều người yêu làm vườn tại nhà.

1. Cây hoa sen cạn

Sen cạn là một trong những loài hoa ăn được phổ biến. Hoa có vị ngọt, hương hoa nhẹ, kèm chút cay nhẹ nhưng không cay bằng phần lá. Khi dùng trong bữa ăn, hoa sen cạn có thể được cho nguyên bông vào salad hoặc dùng làm phần trang trí nhờ màu sắc tươi sáng.

Một điểm cộng khác là sen cạn khá dễ trồng từ hạt. Có thể gieo hạt trong nhà vào cuối mùa đông hoặc đầu mùa xuân để cây ra hoa sớm, sau đó tiếp tục gieo trong suốt mùa xuân và mùa hè. Việc gieo trong nhà được khuyến nghị vì ốc sên và sên trần thường thích ăn cây con khi chúng mới nhú vào cuối mùa xuân hoặc mùa hè. Hạt sen cạn có thể nảy mầm tốt trong nhà kính hoặc trên bậu cửa sổ ấm, sau đó phát triển nhanh khi được đưa ra ngoài trồng.

2. Cây hoa cúc calendula (cúc tâm tư)

Calendula có vị hơi cay nhẹ, thường được dùng để tăng màu sắc và tạo thêm điểm nhấn cho salad, súp. Cánh hoa cũng có thể dùng để trang trí bánh hoặc cho vào khay đá viên để tạo màu cho cocktail.

Khi sử dụng calendula trong món ăn, cần lưu ý nên tách từng cánh hoa để dùng vì phần đế của đầu hoa có vị đắng. Người trồng có thể gieo hạt trong nhà trước đợt sương giá cuối khoảng 4-6 tuần. Hạt nảy mầm khá nhanh, cây con có thể được chuyển ra ngoài sau khi hết sương giá. Ngoài ra, cũng có thể gieo trực tiếp ngoài trời vào mùa xuân tại vị trí muốn cây ra hoa. Việc thường xuyên ngắt bỏ hoa tàn sẽ giúp cây tiếp tục nở lâu hơn trong mùa.

3. Hoa viola (pansy)

Viola là loài hoa phát triển nhanh, ưa thời tiết mát. Hoa viola có thể thêm vào salad hoặc dùng làm phần trang trí món ăn. Chúng có vị ngọt, kết cấu giòn nhẹ. Ngoài ra, hoa viola cũng thường được làm kẹo, dùng trang trí bánh hoặc đông lạnh trong đá viên để thêm vào cocktail.

Có thể bắt đầu trồng viola vào cuối mùa đông, đầu mùa xuân hoặc cuối mùa hè, đầu mùa thu. Hạt viola rất nhỏ, vì vậy chỉ cần gieo trên bề mặt rồi phủ một lớp đất mịn.

4. Hoa lưu ly (borage)

Lưu ly là cây thảo mộc cho những bông hoa màu xanh, hình ngôi sao, nở từ đầu mùa hè đến mùa thu. Hoa ăn được, có vị nhẹ giống dưa chuột và kết cấu mọng nước, phù hợp để trang trí cả món ngọt lẫn món mặn. Hoa lưu ly cũng có thể thêm vào đồ uống mùa hè hoặc salad.

Có thể bắt đầu trồng lưu ly vào mùa xuân sau đợt sương giá cuối. Loài cây này không thích bị chuyển chỗ, vì vậy gieo trực tiếp ở vị trí có nắng trong sân vườn sẽ dễ thành công hơn. Khi gieo, cần phủ nhẹ hạt và giữ đất ẩm nhưng không để úng nước.

5. Hoa ban

Hoa ban không chỉ là loài cây cảnh gắn với vẻ đẹp đặc trưng của núi rừng Tây Bắc mà còn được sử dụng trong ẩm thực. Nộm hoa ban là món ăn đặc sản nổi tiếng, mang đậm nét văn hóa ẩm thực độc đáo của đồng bào dân tộc Thái ở vùng Tây Bắc. Hoa ban có thể kết hợp với măng đắng, rau cải, xương, thịt và các gia vị đặc trưng như mắc khén, tỏi, ớt, sả để tạo nên hương vị riêng.

Bên cạnh giá trị thực phẩm, hoa ban trắng cũng được ghi nhận trong các tài liệu về cây thuốc nhờ chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học và từng được sử dụng trong y học truyền thống. Tuy nhiên, việc dùng hoa ban hay các bộ phận của cây với mục đích hỗ trợ sức khỏe cần thận trọng, không tự ý xem như thuốc điều trị bệnh.

