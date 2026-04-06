5 loại cây cần cắt tỉa ngay bây giờ

Tháng Tư là thời điểm để cắt tỉa một số loại cây trong khu vườn. Tuy nhiên, thời điểm là yếu tố then chốt, và việc cắt tỉa phải được thực hiện đúng lúc, đặc biệt trong những giai đoạn thời tiết biến động và có khả năng khắc nghiệt.

Dưới đây là những loại cây cần cắt tỉa trong tháng Tư và cách cắt tỉa đúng cách.

Những loại cây cần cắt tỉa trong tháng Tư

Cây bụi ra hoa mùa hè

Một trong những nhóm cây quan trọng cần cắt tỉa vào mùa xuân là các cây bụi ra hoa mùa hè, ví dụ như hoa hồng, tường vy, cẩm tú cầu ra hoa trên cành mới (như cẩm tú cầu chùm và cẩm tú cầu trơn, không phải tất cả các loại cẩm tú cầu).

Hãy sử dụng một chiếc kéo cắt tỉa sạch và sắc bén để loại bỏ các cành chết, bị bệnh và hư hại, cũng như các cành mọc chéo, yếu hoặc quá dày. Tháng Tư cũng là cơ hội để tạo dáng nhẹ nhàng cho cây bụi, giúp cây có hình dáng đẹp nhất cho mùa sắp tới.

Cây rụng lá

Ở các vùng mát hơn, vẫn có thể còn thời gian để cắt tỉa cây rụng lá trước khi chúng hoàn toàn thoát khỏi trạng thái ngủ đông. Trong điều kiện lý tưởng, việc cắt tỉa cây cảnh hoặc cây ăn quả rụng lá nên được thực hiện trước khi chồi mở hoàn toàn hoặc cây ra lá.

Việc loại bỏ các cành chết, bị bệnh hoặc hư hại giúp duy trì tán cây khỏe mạnh, và cắt tỉa cây ăn quả vào mùa xuân sẽ mang lại vụ thu hoạch tốt hơn vào cuối mùa. Đối với cây ăn quả, hãy nhớ cắt tỉa táo, lê và sung, nhưng không cắt các loại quả hạch; vì vậy hãy để yên anh đào, mơ, mận và đào để tránh bệnh bạc lá.

Để cắt các cành cây, bạn có thể cần dụng cụ có lực cắt mạnh hơn kéo cắt tỉa. Một chiếc kéo cắt cành chất lượng có thể cắt các cành có đường kính 2,5–5 cm, và cưa cắt tỉa có thể dùng cho các cành rộng 5–12,5 cm.

Cỏ trang trí

Nếu bạn trồng cỏ trang trí và vẫn chưa cắt tỉa, hãy thực hiện sớm vào đầu tháng Tư. Thời điểm lý tưởng để cắt cỏ trang trí rụng lá là cuối mùa đông hoặc đầu mùa xuân. Những cây này tạo cấu trúc và nơi trú ẩn cho động vật hoang dã trong vườn mùa đông, nhưng cần được cắt trước mùa mới.

Việc cắt trước khi chồi mới xuất hiện vào mùa xuân là lý tưởng. Càng để lâu, bạn càng có nguy cơ vô tình cắt mất các chồi non đang mọc. Vì vậy, nếu bạn chưa làm, hãy thực hiện càng sớm trong tháng Tư càng tốt để giảm nguy cơ làm hỏng sự phát triển mới.

Hãy gom tất cả các thân cũ lại và cắt sát gốc nhất có thể, cách mặt đất vài cm. Nhưng hãy chú ý kỹ các thân mới và cố gắng không cắt nhầm chúng. Một đôi găng tay làm vườn dày là rất cần thiết khi cắt cỏ để tránh bị đứt tay.

Cây lâu năm già

Bất kỳ cây lâu năm già nào còn lại trong bồn hoa của bạn đều cần được cắt tỉa cho mùa xuân. Dù phần thân cũ được giữ lại để làm nơi trú ẩn cho động vật hay để bảo vệ gốc cây khỏi giá lạnh, chúng cũng cần được loại bỏ khi chồi mới bắt đầu xuất hiện ở gốc cây.

Cắt các thân cũ bằng kéo cắt tỉa, sát gốc nhất có thể. Nếu có chồi mới xuất hiện ở gốc, hãy cắt cao hơn khoảng 2–3 cm để tránh làm hỏng chúng.

Dọn sạch lá cũ hoặc mảnh vụn có thể chứa vi khuẩn hoặc nấm gây hại cho sự phát triển mới, sau đó phủ lớp mùn hữu cơ xung quanh cây.

Cây bụi và cây rào thường xanh

Tháng Tư là thời điểm lý tưởng để cắt tỉa cây bụi và cây trồng hàng rào thường xanh, miễn là nguy cơ sương giá đã qua ở khu vực của bạn.

Những cây ít cần chăm sóc này có thể được tạo hình và cắt tỉa vào đầu đến giữa mùa xuân. Thời điểm này giúp tránh sương giá làm hỏng chồi mới và cho cây đủ thời gian phục hồi và phát triển trước mùa chính – đồng thời các vết cắt sẽ nhanh chóng được che phủ bởi sự phát triển mới của mùa xuân.

Đối với cây bụi, hãy dùng kéo cắt tỉa hoặc kéo cắt hàng rào để tạo dáng tự nhiên, điều mà máy cắt hàng rào khó đạt được. Loại bỏ các cành chết, hư hại hoặc bị bệnh và tạo hình theo ý muốn. Nhưng hãy làm nhẹ tay, không cắt quá một phần ba tổng lượng cành lá.

Sau khi cắt tỉa, cây sẽ hưởng lợi từ việc bón phân chậm tan cân đối, cũng như phủ mùn để giữ ẩm cho đất.