5 loại cây ăn quả trồng trong chậu vẫn chi chít trái

Không có sân vườn rộng vẫn có thể tự tay hái quả tại nhà. Chọn đúng giống, đủ nắng và chăm đúng cách, nhiều cây ăn quả vẫn cho nhiều trái dù trồng trong chậu.

Không phải cây ăn quả nào cũng cần một khoảng đất rộng. Nhờ các giống cây lùn và khả năng thích nghi tốt, nhiều loại có thể phát triển ngay trên ban công, sân thượng hoặc khoảng sân nhỏ.

Chia sẻ trên Homes and Gardens, chuyên gia làm vườn Tamara Hogan cho biết một số cây ăn quả đặc biệt phù hợp với hình thức trồng chậu, dễ chăm và vẫn có thể cho thu hoạch đều đặn nếu được cung cấp đủ ánh sáng, nước và dinh dưỡng.

1. Cây chanh vàng

Cây chanh vàng (Ảnh: Alamy)

Chanh vàng là một trong những cây ăn quả phù hợp trồng chậu nhờ kích thước dễ kiểm soát, ít cần cắt tỉa và có thể ra hoa, kết quả nhiều đợt trong năm nếu điều kiện thuận lợi.

Theo chuyên gia Hogan, các cây họ cam quýt khá “dễ tính” khi trồng trong chậu, thậm chí có thể đưa vào trong nhà khi thời tiết lạnh. Cây cần được tưới đều, đặc biệt vào mùa nóng, nhưng đất phải thoát nước tốt để tránh úng rễ. Chậu nên đặt ở nơi nhiều ánh sáng.

Quả chanh vàng cung cấp vitamin C và nhiều hợp chất chống oxy hóa, có thể dùng pha nước, làm gia vị hoặc chế biến món ăn.

2. Cây quýt

Cây quýt (Ảnh: Gardening Know How)

Quýt cũng thích nghi khá tốt với chậu, đặc biệt là các giống lùn. Nhiều giống có khả năng tự thụ phấn nên chỉ cần một cây vẫn có thể đậu quả. Tuy nhiên, nếu có thêm cây khác gần đó, khả năng đậu quả đôi khi có thể tốt hơn.

Theo chuyên gia Hogan, quýt là lựa chọn phù hợp với người mới bắt đầu. Điều quan trọng là không nên trồng cây nhỏ ngay vào một chiếc chậu quá lớn, bởi lượng đất dư thừa giữ nước lâu có thể làm tăng nguy cơ thối rễ.

Tốt nhất nên chuyển sang chậu lớn dần theo kích thước bộ rễ. Khi tưới, nên tưới đủ đến khi nước bắt đầu chảy ra ở đáy chậu rồi mới dừng.

3. Cây sung Mỹ

Cây sung Mỹ (Ảnh: Alamy)

Sung Mỹ là một trong những cây ăn quả khá “hợp” với trồng chậu bởi bộ rễ không cần quá nhiều không gian. Khi rễ được giới hạn ở mức phù hợp, cây có xu hướng tập trung nhiều năng lượng hơn cho việc ra quả thay vì phát triển quá mạnh về cành lá.

Sung Mỹ sau khi ổn định có khả năng chịu hạn tương đối tốt. Một số giống còn tự thụ phấn nên không cần trồng thêm cây khác. Cây phát triển khá nhanh nên cần được cắt tỉa định kỳ để giữ kích thước phù hợp với ban công hoặc sân nhỏ.

Quả sung Mỹ giàu chất xơ, đồng thời cung cấp kali, magie và nhiều hợp chất thực vật. Đây cũng là loại quả có thể ăn tươi, dùng cùng sữa chua hoặc thêm vào salad.

4. Cây đào lùn

Cây đào (Ảnh: Alamy)

Các giống đào lùn dành cho ban công được lai tạo để giữ chiều cao thấp nhưng vẫn cho quả có kích thước bình thường. Theo chuyên gia Hogan, đây là một trong những lựa chọn đáng chú ý cho không gian nhỏ bởi ngoài quả, cây còn có hoa đẹp vào mùa xuân.

Đào ưa ấm và cần nhiều ánh sáng trực tiếp. Vì vậy, nên đặt chậu tại vị trí nhiều nắng. Tuy nhiên, với điều kiện Việt Nam, đào ăn quả phù hợp hơn ở vùng khí hậu mát hoặc cần chọn giống thích nghi tốt. Không nên mặc định mọi giống đào đều dễ trồng và cho quả ở tất cả khu vực.

5. Cây chanh ta

Cây chanh ta (Ảnh: Getty)

Chanh ta cũng nằm trong nhóm cây họ cam quýt rất phù hợp với trồng chậu. Để cây ra hoa và đậu quả tốt, chuyên gia Hogan khuyến nghị đặt chậu ở nơi có khoảng 6-8 giờ nắng trực tiếp mỗi ngày.

Cây cần được tưới đủ nhưng tuyệt đối tránh để đất sũng nước kéo dài. Cách đơn giản là dùng tay kiểm tra độ ẩm của đất trước khi tưới.

Một ưu điểm khác là có thể điều chỉnh thời điểm thu hoạch. Chanh hái sớm thường có vị chua gắt hơn, trong khi để lâu trên cây có thể dịu vị hơn.

Muốn cây trồng chậu sai quả, cần nhớ gì?

Dù 5 loại cây trên tương đối dễ trồng, “trồng trong chậu” không đồng nghĩa chỉ cần đặt cây xuống đất rồi chờ thu hoạch. Theo Homes and Gardens, đất trồng cần tơi xốp, thoát nước tốt, cây nên được tưới đẫm mỗi lần thay vì ngày nào cũng tưới một ít. Đồng thời, cần bổ sung dinh dưỡng đều đặn để cây có đủ sức ra hoa và nuôi quả.

Với cây họ cam quýt, có thể sử dụng phân bón chuyên dụng. Các cây ăn quả khác thường cần phân cân đối vào giai đoạn sinh trưởng và bổ sung kali phù hợp khi bước vào thời kỳ ra hoa, đậu quả.

Quan trọng nhất vẫn là ánh sáng. Nếu thiếu nắng, cây có thể xanh lá nhưng khó ra hoa và đậu quả.

Trồng cây ăn quả tại nhà còn mang lại lợi ích khác ngoài chuyện thu hoạch. Việc tưới nước, cắt tỉa và chăm cây giúp tạo thêm vận động nhẹ, mang mảng xanh vào không gian sống và đem lại cảm giác thư giãn.

Nguồn: Homes and Gardens