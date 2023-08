5 lầm tưởng thường gặp về oral sex

Ngày nay, khi mọi người đã dần trở nên cởi mở hơn khi nói về ‘chuyện ấy’ nhưng vẫn có một số thông tin sai lệch xung quanh câu chuyện tế nhị này. Một trong số đó là những thông tin về ‘oral sex’ - ‘yêu’ bằng miệng.

Lầm tưởng 1: Không cần dùng đồ ‘bảo hộ’ khi thực hiện oral sex

Khi nhắc tới oral sex, nhiều người cho rằng đây là kiểu ‘yêu’ an toàn. Tuy nhiên, theo bác sĩ Susan Bard, chuyên khoa da liễu tại Manhattan (Mỹ), đây là sự hiểu nhầm tai hại có thể dẫn tới những mối nguy hiểm đối với sức khỏe của các cặp đôi.

“Tôi đã điều trị cho khá nhiều bệnh nhân mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tôi cũng đã phải tư vấn cho nhiều người về cách ‘yêu’ an toàn và phòng ngừa lây nhiễm các loại bệnh này. Một người sẽ không thể có thai khi ‘yêu’ bằng miệng nhưng việc lây nhiễm các bệnh lây lan qua đường tình dục lại không phải là hiếm. Tôi đã điều trị cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh herpes, HPV, giang mai và lậu ở cả miệng và ‘vùng kín’ do ‘yêu’ bằng miệng nhưng không sử dụng các biện pháp an toàn”, bác sĩ Bard chia sẻ.

‘Yêu’ bằng miệng là một hình thức quan hệ tình dục. Do đó, để bảo đảm an toàn cho cả mình và đối tác, các cặp đôi nên sử dụng các biện pháp bảo vệ.

Lầm tưởng 2: Oral sex không gây hại cho sức khỏe răng miệng

Các cặp đôi khi ‘yêu’ bằng miệng thường không nghĩ rằng sức khỏe răng miệng của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng.

TS Damian Jacob M. Sendler, chuyên gia tình dục học, Giám đốc chương trình nghiên cứu lâm sàng tại Quỹ Nghiên cứu Sức khỏe Felnett, cho biết: “Về bản chất, tinh dịch có tính kiềm hoặc axit nhẹ và sẽ có ảnh hưởng tới sức khỏe răng miệng giống như các thực phẩm có cùng các chất này”.

Ảnh minh họa

Lầm tưởng 3: Súc miệng sau khi ‘yêu’ bằng miệng có thể ngăn ngừa lây nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục

Tất cả các kiểu ‘yêu’ đều tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục nếu các cặp đôi không dùng biện pháp bảo vệ. Nhiều người thậm chí còn tin rằng chỉ cần súc miệng sau khi oral sex là có thể phòng ngừa nguy cơ này. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn là không thể. TS Sendler cho biết: “Mỗi ngày tôi gặp ít nhất 1 bệnh nhân nói rằng chỉ cần uống rượu hoặc súc miệng bằng rượu sau khi làm ‘chuyện ấy’ bằng miệng là có thể loại bỏ được tất cả các loại virus và vi khuẩn gây bệnh. Điều này là hoàn toàn không đúng”.

Lầm tưởng 4: Oral sex chỉ là màn dạo đầu

Genevieve Westrope, Giám đốc điều hành của The Unmentionables, cho biết: “Oral sex có thể là màn dạo đầu nhưng nó không chỉ dừng lại ở đó. Kiểu ‘yêu’ này đôi khi còn mang lại sự gắn kết cho các cặp đôi hơn là hình thức ‘yêu’ thông thường”.

Lầm tưởng 5: Oral sex không phải là quan hệ tình dục

Các nghiên cứu về thanh thiếu niên và sinh viên đại học trong những thập kỷ qua cho thấy nhiều người không coi quan hệ tình dục bằng miệng là quan hệ tình dục thực sự. Thay vào đó, họ coi đó là một hoạt động ít rủi ro hơn và cho phép họ giữ gìn được sự trinh tiết.

Tuy nhiên, mặc dù cực khoái từ kiểu ‘yêu’ này so với ‘yêu’ thông thường là khác nhau nhưng nó vẫn được coi là hoạt động tình dục. ‘Yêu’ bằng miệng là một hành động thân mật nhưng nó có thể mang lại cảm giác thú vị như ‘yêu’ kiểu truyền thống và cũng có một số rủi ro tương tự.

Nguồn: WebMD, Insider