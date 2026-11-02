5 hành vi âm thầm “đánh cắp” tuổi thọ nam giới: Muốn sống lâu hãy thay đổi!

Nhiều thói quen tưởng chừng vô hại lại có thể âm thầm gây tổn hại sức khỏe, làm tăng nguy cơ mắc bệnh và ảnh hưởng đến tuổi thọ nam giới. Thay đổi lối sống ngay từ hôm nay là cách để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Tuổi thọ không chỉ phụ thuộc vào gen hay những yếu tố khách quan mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ thói quen sinh hoạt hằng ngày. Có những hành vi tưởng chừng vô hại, được lặp đi lặp lại trong nhiều năm, nhưng lại âm thầm gây tổn hại đến sức khỏe, làm tăng nguy cơ mắc bệnh và ảnh hưởng đến tuổi thọ, theo Sohu.

Tổ chức Y tế Thế giới từng cho biết trong các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ con người, lối sống hằng ngày chiếm tới 60%.

Bác sĩ trưởng Triệu Đan Dương, chuyên gia về các bệnh nội khoa tại Bệnh viện Y học cổ truyền kết hợp Tây y Bắc Kinh, Trung Quốc, cũng cho rằng lối sống lành mạnh có thể giúp phòng ngừa nhiều bệnh tật. Ngược lại, những thói quen sinh hoạt không tốt đang từng bước phá hủy sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là 5 thói quen dưới đây.

Sức khỏe nam giới có thể bị ảnh hưởng bởi những lựa chọn lối sống hằng ngày. (Ảnh minh họa)

Thường xuyên ngồi vắt chéo chân

Vừa ngồi xuống, nhiều người đã vô thức vắt chéo chân, thậm chí còn liên tục rung chân. Tư thế này có thể tạo cảm giác thoải mái, nhưng nếu duy trì trong thời gian dài, nó có thể khiến xương chậu bị lệch, cột sống bị cong lệch, đồng thời dễ dẫn đến tình trạng căng cơ vùng thắt lưng, giãn tĩnh mạch và tê bì chân.

Uống không đủ nước

Đừng đợi đến khi cảm thấy khát mới uống nước. Bởi khi bạn bắt đầu muốn uống nước, lượng nước cơ thể đã mất đi thực chất có thể bắt đầu ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan.

Khi lượng nước mất đi tương đương 2% trọng lượng cơ thể, các biểu hiện như khô miệng, giảm tiết mồ hôi và nước tiểu, giảm tiết nước bọt, tăng độ nhớt của máu có thể xuất hiện. Tình trạng nhẹ có thể ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn; nghiêm trọng hơn có thể làm tăng nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch và mạch máu não như huyết khối, nhồi máu cơ tim, nhồi máu não.

Khi lượng nước mất đi đạt 3-6% trọng lượng cơ thể, cơ thể sẽ xuất hiện tình trạng suy nhược và khô rõ rệt. Nếu tỷ lệ này vượt quá 6%, thể tích máu giảm có thể dẫn đến những triệu chứng nghiêm trọng như sốc, thậm chí đe dọa tính mạng.

Ngồi lâu

Ngồi trong thời gian dài có thể làm chậm tốc độ lưu thông máu ở chi dưới, khiến độ nhớt của máu tăng lên và có thể dẫn đến tình trạng thiếu máu cung cấp cho tim, não. Trường hợp nghiêm trọng có thể hình thành huyết khối tĩnh mạch chi dưới. Khi cục máu đông bong ra và di chuyển, nguy cơ thuyên tắc phổi cũng tăng lên.

Bên cạnh đó, ngồi lâu còn không tốt cho cột sống thắt lưng, dễ gây đau vùng thắt lưng và chân.

Thiếu vận động

Việc ít vận động có thể ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn, khả năng miễn dịch và sức đề kháng với bệnh tật. Khả năng chuyển hóa của cơ thể cũng suy giảm, trước hết tác động đến sức khỏe mạch máu và khiến các mảng xơ vữa dễ hình thành.

Cảm xúc tiêu cực

Cảm xúc tiêu cực cũng là một trong những yếu tố có nguy cơ cao liên quan đến các vấn đề sức khỏe. Tâm trạng bị dồn nén, bi quan cùng với việc suy nghĩ quá nhiều và quá nhạy cảm dễ dẫn đến lo âu quá mức.

Các thói quen giúp bạn sống thọ hơn

Nhóm nghiên cứu do ông Lý Lập Minh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Y tế Công cộng và Phòng chống Dịch bệnh lớn thuộc Đại học Bắc Kinh, dẫn đầu đã công bố một kết quả nghiên cứu về dự án bệnh mạn tính ở Trung Quốc trên tạp chí The Lancet.

Nghiên cứu tiến hành khảo sát quy mô lớn với 510.000 lượt người tham gia, đồng thời xây dựng 5 tiêu chí về lối sống lành mạnh, gồm: không hút thuốc hoặc đã bỏ thuốc, uống rượu ở mức vừa phải, ăn uống lành mạnh, thường xuyên vận động và duy trì vóc dáng cân đối.

Dựa trên số lượng tiêu chí mà mỗi người đáp ứng, nhóm nghiên cứu chia những người tham gia thành các nhóm đối chứng có nguy cơ cao và thấp. Kết quả cho thấy, những người đáp ứng đầy đủ cả 5 tiêu chí sức khỏe trên có tuổi thọ trung bình dự kiến ở tuổi 30 vượt quá 80 năm.

Trong khi đó, những người chỉ đáp ứng một tiêu chí hoặc không đáp ứng tiêu chí nào có tuổi thọ dự kiến ở tuổi 30 trung bình thấp hơn trên 8 năm.

Vì vậy, tuổi thọ của con người có mối liên hệ rất lớn với những thói quen sinh hoạt hằng ngày. Có câu nói rằng lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực. Việc bạn lựa chọn lối sống như thế nào cũng có thể ảnh hưởng đến thời gian sống của chính mình.