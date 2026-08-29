5 điều cần bỏ ngay khi uống lá đu đủ

Việc sử dụng lá đu đủ không đúng cách, uống quá nhiều hoặc dùng thay thế thuốc điều trị có thể gây những hệ lụy không mong muốn.

Lá đu đủ chứa nhiều hợp chất thực vật, trong đó có các enzyme và hoạt chất sinh học. Một số nghiên cứu đã bước đầu quan tâm đến tiềm năng của lá đu đủ, nhưng bằng chứng về hiệu quả điều trị bệnh ở người vẫn còn hạn chế.

Vì vậy, nếu đang sử dụng nước lá đu đủ, có 5 điều nên bỏ ngay.

Bỏ suy nghĩ uống lá đu đủ thay thuốc

Sai lầm đáng lo ngại nhất là coi nước lá đu đủ như một loại thuốc có thể điều trị bệnh.

Trên mạng xã hội, lá đu đủ đôi khi được quảng bá với nhiều công dụng như chữa ung thư, tiểu đường, bệnh gan hoặc tăng cường miễn dịch. Tuy nhiên, những thông tin này không đồng nghĩa với việc nước lá đu đủ có thể thay thế các phương pháp điều trị đã được y học chứng minh.

Đặc biệt, người mắc bệnh mạn tính hoặc bệnh nặng không nên tự ý ngừng thuốc để chuyển sang sử dụng nước lá đu đủ.

Nếu muốn sử dụng như một loại thức uống bổ sung, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ, nhất là khi đang điều trị bằng thuốc.

Lá đu đủ (ảnh minh họa)

Bỏ thói quen uống càng đặc, càng nhiều càng tốt

Nhiều người có tâm lý cho rằng thảo dược hoặc nước lá càng đậm đặc thì càng nhanh có tác dụng. Đây là quan niệm không có cơ sở.

Việc sử dụng lượng lớn lá đu đủ hoặc nấu quá đặc có thể làm tăng lượng các hợp chất mà cơ thể phải tiếp nhận, đồng thời có thể gây ra những biểu hiện khó chịu ở đường tiêu hóa. Một số người có thể xuất hiện buồn nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy khi sử dụng không phù hợp.

Do đó, không nên tự ý tăng liều, tăng số lần uống hoặc kéo dài thời gian sử dụng chỉ vì chưa nhận thấy tác dụng.

Bỏ việc uống cùng thuốc mà không hỏi bác sĩ

Đây là điều đặc biệt cần lưu ý ở người đang điều trị bệnh.

Không phải cứ có nguồn gốc tự nhiên thì đều an toàn tuyệt đối hoặc không tương tác với thuốc. Các sản phẩm từ thực vật có thể chứa nhiều hoạt chất có khả năng ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa thuốc hoặc tác động đến cơ thể theo những cách chưa được nghiên cứu đầy đủ.

Nếu đang sử dụng thuốc huyết áp, thuốc tiểu đường, thuốc chống đông máu, thuốc điều trị ung thư hoặc các thuốc kê đơn khác, không nên tự ý kết hợp với nước lá đu đủ.

Trao đổi với bác sĩ hoặc dược sĩ là cách an toàn hơn trước khi sử dụng thường xuyên.

Bỏ việc dùng lá đu đủ không rõ nguồn gốc

Lá đu đủ được hái trực tiếp từ cây hoặc mua ngoài chợ không đồng nghĩa với việc chúng hoàn toàn sạch. Lá có thể tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật, bụi bẩn, đất hoặc vi sinh vật trong quá trình trồng trọt, thu hái và vận chuyển. Nếu sử dụng, cần lựa chọn nguồn nguyên liệu đáng tin cậy, không sử dụng lá có dấu hiệu úa, mốc hoặc nhiễm bẩn. Lá cần được rửa sạch trước khi chế biến.

Đặc biệt, không nên sử dụng các loại lá được thu hái ở khu vực có nguy cơ ô nhiễm hoặc gần nơi phun hóa chất.

Bỏ suy nghĩ "uống lâu ngày sẽ càng tốt"

Một trong những vấn đề phổ biến khi sử dụng các loại nước lá dân gian là tâm lý uống liên tục trong thời gian dài mà không đánh giá lại lợi ích và nguy cơ.

Việc một loại lá được sử dụng trong dân gian từ lâu không có nghĩa là có thể dùng với liều lượng tùy ý và trong thời gian vô hạn.

Với nước lá đu đủ, nếu mục đích chỉ là sử dụng như một thức uống, không nên biến nó thành thói quen bắt buộc hằng ngày với lượng lớn. Nếu sử dụng nhằm hỗ trợ một bệnh lý cụ thể, cần ưu tiên phác đồ điều trị của bác sĩ và xem việc dùng thảo dược như vấn đề cần được cân nhắc riêng.