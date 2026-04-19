5 dấu hiệu nguy hiểm bác sĩ cảnh báo phải đi khám ngay

Một bác sĩ vừa chia sẻ 5 triệu chứng bất thường khiến bạn nên đặt lịch khám bác sĩ ngay. Chuyên gia cho biết bác sĩ “chắc chắn muốn gặp bạn” nếu bạn có những triệu chứng này.

Trong một video đăng trên nền tảng mạng xã hội Instagram, bác sĩ nổi tiếng người Anh Amir Khan đã nêu bật một số dấu hiệu tiềm ẩn mà bạn không nên bỏ qua. Nói với hơn một triệu người theo dõi, ông cho biết: “Dưới đây là 5 điều mà với tư cách là bác sĩ đa khoa, tôi chắc chắn muốn bạn đến khám.”

- Cảm giác thức ăn hoặc đồ uống bị mắc kẹt ở cổ họng khi nuốt (khó nuốt)

- Nhiệt miệng kéo dài 3 tuần

- Đổ mồ hôi đêm nhiều không rõ nguyên nhân

- Xuất hiện khối u không rõ nguyên nhân

- Đau xương không rõ nguyên nhân

Khó nuốt

Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư thực quản. Bác sĩ Amir giải thích: “Cảm giác thức ăn hoặc đồ uống bị mắc kẹt ở cổ họng khi bạn cố nuốt – đó được gọi là khó nuốt.”

“Nó đôi khi có thể gây ho, nghẹn hoặc nôn – có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng chúng ta cần loại trừ nguy cơ ung thư thực quản hoặc các phần khác của đường tiêu hóa trên.”

Nhiệt miệng

Trong hầu hết các trường hợp, nhiệt miệng là vô hại, nhưng nếu kéo dài thì bạn nên kiểm tra. Ông nói thêm: “Một vết loét miệng không rõ nguyên nhân kéo dài từ 3 tuần trở lên.”

“Ung thư miệng có thể xảy ra với bất kỳ ai, nhưng phổ biến hơn ở những người hút thuốc hoặc uống rượu nhiều – vì vậy hãy đi kiểm tra.”

Đổ mồ hôi đêm

Đổ mồ hôi ban đêm có thể là bình thường, nhưng nếu quá nhiều thì đáng lo ngại. “Đổ mồ hôi đêm nhiều hoặc ướt đẫm mà không rõ nguyên nhân,” bác sĩ Amir nói.

“Tôi biết điều này có thể xảy ra trong thời kỳ mãn kinh, nhưng nếu bạn không thể giải thích được thì hãy đến gặp bác sĩ.”

Khối u

Ông cho biết: “Bất kỳ khối u mới nào không rõ nguyên nhân đều cần được kiểm tra. Đặc biệt, nếu bạn có khối u mới ở cổ – ngay cả khi nó giống hạch bạch huyết – nếu lớn hơn 1cm, cứng, đàn hồi hoặc tồn tại trên 3 tuần, hãy đi khám.”

Đau xương

“Cuối cùng là đau xương không rõ nguyên nhân, đặc biệt nếu bạn trên 50 tuổi, nhất là ở lưng, xương chậu hoặc xương sườn. Nếu bạn không nhớ có chấn thương hay vận động nào gây ra, hãy đi kiểm tra,” ông nói.

Bác sĩ Amir nhấn mạnh: “Tôi biết việc đặt lịch khám có thể khó khăn và chúng tôi đang cố gắng hết sức, nhưng điều quan trọng là bất kỳ triệu chứng dai dẳng, không rõ nguyên nhân nào cũng nên được nhân viên y tế kiểm tra.”

Những dấu hiệu trên có thể xuất phát từ nguyên nhân lành tính, nhưng điều quan trọng là không nên chủ quan, đặc biệt khi chúng kéo dài hoặc không rõ nguyên nhân. Việc thăm khám sớm không chỉ giúp bạn yên tâm mà còn tăng cơ hội phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu, từ đó điều trị hiệu quả hơn. Đừng vì bận rộn hay ngại đi khám mà bỏ qua những cảnh báo của cơ thể. Lắng nghe cơ thể mình và chủ động kiểm tra sức khỏe chính là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và gia đình.