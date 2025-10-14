5 dấu hiệu cảnh báo sớm đột quỵ não

Trước khi một cơn đột quỵ não thật sự xảy ra, nhiều người đã trải qua “cơn thiếu máu não thoáng qua” , còn gọi là “tiểu đột quỵ”. Triệu chứng của nó rất giống đột quỵ nhưng chỉ kéo dài trong vài phút đến vài giờ rồi tự hết , vì thế nhiều người chủ quan bỏ qua . Tuy nhiên, theo bác sĩ, “tiểu đột quỵ” chính là hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ nhất cho một cơn đột quỵ thật sự đang cận kề.

Những biểu hiện thường gặp gồm:

1. Thị lực mờ hoặc tối sầm đột ngột

Người bệnh bỗng thấy mắt tối lại, mờ hoặc mất thị lực thoáng qua , có thể chỉ ở một bên mắt. Vài giây sau lại bình thường, khiến nhiều người nhầm tưởng là “hoa mắt chóng mặt do mệt”.

2. Mất cảm giác hoặc yếu liệt một bên cơ thể

Một phần cơ thể thường là nửa mặt, cánh tay hoặc chân bỗng thấy tê rần, khó cử động hoặc đi đứng loạng choạng. Đây là dấu hiệu điển hình của tình trạng thiếu máu lên não .

3. Khó nói, nói ngọng, diễn đạt lắp bắp

Người bệnh đột nhiên nói không rõ, không tìm được từ , nói như người say rượu, đó là biểu hiện não bộ đang bị tổn thương tạm thời .

4. Chóng mặt, lú lẫn, trí nhớ mờ nhạt

Đột nhiên choáng váng, mất thăng bằng, mơ hồ hoặc quên trước quên sau, tất cả đều là cảnh báo sớm của thiếu máu não.

5. Khó nuốt, nghẹn khi ăn hoặc uống nước

Dây thần kinh điều khiển vùng cổ họng bị ảnh hưởng, khiến người bệnh nuốt vướng, dễ sặc , cũng là dấu hiệu không thể bỏ qua.

7 việc nên làm ngay để giảm nguy cơ đột quỵ trong mùa thu lạnh

- Giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng đầu và cổ. Ra ngoài nên đội mũ, quàng khăn, đeo găng tay , vì khi đầu và cổ bị lạnh, mạch máu não co đột ngột , rất dễ gây đột quỵ.

- Hạn chế ra ngoài vào sáng sớm hoặc ban đêm. Đây là hai thời điểm nhiệt độ thấp nhất , cũng là lúc nguy cơ tắc mạch cao nhất . Người lớn tuổi, người bị cao huyết áp nên ra ngoài vào khoảng giữa buổi sáng hoặc đầu giờ chiều khi trời ấm hơn.

- Không được đột ngột dùng sức. Những hành động như rặn mạnh khi đi vệ sinh, quay đầu nhanh hoặc bật dậy ngay sau khi thức dậy đều dễ làm huyết áp tăng vọt , gây vỡ hoặc tắc mạch máu não.

- Không tắm quá lâu và quá nóng. Nước nóng khiến mạch máu toàn thân giãn nở , máu dồn ra da khiến não bị thiếu oxy tạm thời, cực kỳ nguy hiểm cho người có bệnh tim mạch. Tốt nhất tắm dưới 15 phút, nước ấm vừa phải , tránh tắm khi đang đói hoặc vừa ăn no .

- Giữ tâm lý ổn định. Căng thẳng, giận dữ hoặc lo âu kéo dài làm huyết áp tăng đột ngột , dễ gây xuất huyết não. Giữ tinh thần thoải mái, ngủ đủ giấc là cách “thuốc bổ” tốt nhất cho mạch máu.

- Uống đủ nước mỗi ngày. Khi trời lạnh, nhiều người lười uống nước , khiến máu đặc hơn, tuần hoàn chậm , tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Bác sĩ khuyên nên uống 1,5-2 lít nước mỗi ngày , đặc biệt là một cốc nước ấm vào buổi sáng để “đánh thức” hệ tuần hoàn.

- Ăn thanh đạm, giảm dầu mỡ - muối - đường. Mùa lạnh, ai cũng thích ăn đồ chiên rán, cay nóng, nhiều mỡ. Nhưng chính điều đó khiến mỡ máu và huyết áp tăng cao , là “mồi lửa” dẫn đến đột quỵ. Nên ăn nhiều rau, cá, hạt nguyên cám , hạn chế món chiên xào, đồ ngọt, thức ăn nhanh.

Các chuyên gia thần kinh khuyến cáo: một cơn “tiểu đột quỵ” có thể qua đi nhanh, nhưng nếu bỏ qua, cơn đột quỵ thật sự có thể ập đến bất cứ lúc nào . Nếu bạn hoặc người thân xuất hiện bất kỳ triệu chứng bất thường nào như méo miệng, nói khó, tê liệt một bên , hãy đến bệnh viện ngay trong “giờ vàng” 3 tiếng đầu, đó là khoảng thời gian quý giá để cứu não, cứu mạng .

Nguồn và ảnh: QQ