5 đặc điểm ngoại hình "xấu xí" thực chất là cách cơ thể âm thầm bảo vệ bạn, dễ sống lâu khỏe mạnh

Bạn có thể không nhận ra rằng 5 "khuyết điểm xấu xí" trên cơ thể thực chất có thể là cơ thể đang âm thầm bảo vệ bạn, thậm chí còn che giấu những lợi ích về sức khỏe, giúp bạn sống lâu khỏe mạnh.



1. Đùi to: Nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn

Có người không béo nhưng đùi lại to. Họ thường ghen tị với người khác vì có đôi chân thon và dài. Mặc dù họ đã thử nhiều phương pháp giảm cân khác nhau, nhưng các bộ phận khác trên cơ thể họ đều trở nên thon thả hơn, riêng đùi thì không. Điều này khiến mọi người rất đau khổ và thậm chí gây ra mặc cảm tự ti.

Tuy nhiên, một nghiên cứu được công bố trên Nutrition in Clinical Practice năm 2021 phát hiện ra rằng những người có đùi dày nhất (độ dày trên 56,7cm) có telomere dài hơn những người có đùi mỏng nhất (độ dày dưới 48,1cm), điều đó có nghĩa là họ sống lâu hơn. Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những người có đùi dày có tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 43% so với những người có đùi mỏng.

Đặc biệt, cơ đùi dày rất khỏe, rất có lợi cho việc bảo vệ tim. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tim mạch Phòng ngừa Châu Âu năm 2023 cho thấy cơ đùi càng khỏe thì nguy cơ suy tim càng thấp.

2. Có bụng dưới: Có bụng dưới vừa phải là hết sức bình thường

Nhiều phụ nữ cho rằng bụng phẳng là đẹp và cho rằng "có bụng dưới" là xấu. Tuy nhiên, hầu hết mọi người không thể có bụng phẳng tuyệt đối. Bởi vì ở trạng thái tự nhiên và thoải mái, bụng phải có một đường cong lồi nhỏ.

Có rất nhiều cơ quan nội tạng trong ổ bụng. Chỉ riêng ruột non đã dài sáu hoặc bảy mét. Chúng nằm sâu trong bụng dưới và chiếm rất nhiều không gian. Thành bụng là một "túi" linh hoạt được bao quanh bởi nhiều cơ, cân và mỡ kẽ. Dưới tác động của trọng lực, các cơ quan nội tạng trong khoang bụng sẽ di chuyển xuống dưới và bụng dưới sẽ tự nhiên phình ra. So với nam, nữ có tử cung và phần phụ, vì vậy bụng dưới sẽ dễ phình ra hơn.

Ngoài ra, đối với khả năng sinh sản và cho con bú của phụ nữ, estrogen thúc đẩy sự tích tụ mỡ ở bụng và mông, khiến bụng trở nên rõ hơn. Tất nhiên, quá ít hoặc quá nhiều chất béo đều không tốt cho chúng ta, và điều quan trọng là phải giữ ở mức vừa phải.

Hầu hết bụng dưới có thể tạm thời được loại bỏ khi bạn hít thở sâu và thắt chặt bụng. Nhưng nếu bụng dưới của bạn không thể thắt chặt, hoặc có các tình trạng bất thường khác, thì hãy chú ý!



3. Khung xương lớn: Khối lượng xương dự trữ có lợi thế bẩm sinh

Nhiều phụ nữ ghen tị với những cô gái có khung xương nhỏ. Nếu họ có khung xương lớn, họ sẽ trông thô hơn nếu tăng cân và rất khó để mua quần áo đẹp.

Thực tế, những người có vóc dáng nhỏ và khung xương nhỏ khi sinh ra có khối lượng xương ít hơn và sẽ bị loãng xương ở độ tuổi sớm hơn. Khuyến cáo mọi người nên bắt đầu ăn nhiều sản phẩm từ sữa và các thực phẩm giàu canxi khác, tập thể dục nhiều hơn và tăng dự trữ khối lượng xương từ tuổi 30.

4. Chiều cao thấp: Nguy cơ mắc một số bệnh ung thư thấp hơn

Năm 2022, Tạp chí Dịch tễ học ung thư, dấu ấn sinh học và phòng ngừa đã công bố một nghiên cứu về chiều cao và tỷ lệ mắc ung thư. Nghiên cứu cho thấy những người cao có thể có nhiều khả năng mắc ung thư đại tràng hoặc polyp đại tràng hơn những người thấp, và những polyp này sau này có thể trở thành khối u ác tính. Cứ tăng chiều cao 10cm, nguy cơ ung thư đại tràng tăng 14% và nguy cơ u tuyến tăng 6%.

Tại sao chiều cao lại liên quan đến nguy cơ ung thư? Nhiều người cao có sự tiết hormone tăng trưởng tích cực hơn trong cơ thể, kích thích sự phân chia tế bào và tăng trưởng. Một mặt, tuổi dậy thì phát triển nhanh hơn và họ cao hơn, nhưng mặt khác, nó cũng mang lại nguy cơ ung thư lớn hơn.

5. Ngực nhỏ: Ít áp lực lên vai, cổ, eo và lưng

Nhiều người theo đuổi bộ ngực đầy đặn, nhưng đôi khi quá đầy đặn có thể gây áp lực. Nếu ngực quá lớn, vai dễ bị dây áo ngực chèn ép, gây căng thẳng và đau nhức ở cơ vai; sức nặng của ngực cũng có thể gây đau lưng, và tư thế khom lưng lâu ngày có thể gây biến dạng ngực; da dưới ngực dễ bị viêm.

Nguồn và ảnh: QQ