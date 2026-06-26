5 chiếc iPhone cũ đáng mua nhất ngay lúc này

iPhone là biểu tượng của sự tinh tế, bền bỉ và hiệu năng vượt trội, nên những chiếc iPhone cũ vẫn hấp dẫn rất nhiều người và được săn đón.

Giữa bối cảnh iPhone 17 series đã làm mưa làm gió trên thị trường gần 9 tháng qua, đây chính là thời điểm vàng để người dùng công nghệ săn tìm những chiếc iPhone cũ với mức giá cực kỳ hời. Từ những phiên bản cận cao cấp lướt nhẹ cho đến các dòng Pro Max huyền thoại một thời đều đang có mức giảm giá chạm đáy. Cùng điểm qua 5 mẫu iPhone cũ đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại để tìm ra thiết bị phù hợp nhất với nhu cầu và ví tiền của bạn.

iPhone 15 Pro

Hiện đang dao động trong khoảng 14.000.000 đến 16.000.000 VNĐ, iPhone 15 Pro được giới công nghệ đánh giá là món hời lớn nhất ở thời điểm hiện tại. Dù đã ra mắt gần ba năm nhưng thiết bị vẫn giữ được phong độ đỉnh cao nhờ sở hữu khung viền Titan siêu nhẹ cùng cổng sạc USB-C tiện lợi và nút Tác vụ thông minh. Trải nghiệm vuốt chạm trên màn hình ProMotion 120Hz kết hợp cùng con chip Apple A17 Pro vẫn cực kỳ mượt mà và dư sức gánh vác mọi tựa game hay ứng dụng nặng trong nhiều năm tới. Đây chắc chắn là thiết bị dành riêng cho những ai khao khát trải nghiệm dòng Pro sang trọng mà không muốn bỏ ra số tiền quá lớn cho một chiếc máy đập hộp.

iPhone 16

Nếu bạn muốn một thiết bị đời mới hơn với sự an tâm tuyệt đối về cả phần cứng lẫn phần mềm thì iPhone 16 cũ với mức giá từ 15.500.000 đến 17.500.000 VNĐ sẽ là một khoản đầu tư vô cùng xứng đáng. Chiếc máy này mang đến thiết kế trẻ trung cùng tính năng Dynamic Island độc đáo và hệ thống camera được nâng cấp mạnh mẽ. Vì thời gian ra mắt chưa quá lâu nên vòng đời hỗ trợ cập nhật hệ điều hành iOS của máy sẽ còn kéo dài thêm nhiều năm nữa. Đối với những người dùng có ngân sách tương đối thoải mái và mong muốn tìm kiếm một chiếc điện thoại ổn định để sử dụng lâu dài thì đây chính là phương án ăn chắc mặc bền lý tưởng nhất.

iPhone 14 Pro Max

Rớt giá xuống chỉ còn khoảng 11.000.000 đến 13.000.000 VNĐ, iPhone 14 Pro Max đang chứng minh mình là một thiết bị có sự cân bằng xuất sắc giữa hiệu năng và chi phí. Điểm nhấn lớn nhất của máy nằm ở cụm camera chất lượng cao cùng thiết kế màn hình đục lỗ Dynamic Island vốn vẫn là tiêu chuẩn trên các dòng iPhone mới nhất hiện nay. Máy mang lại trải nghiệm sử dụng vô cùng mượt mà với thời lượng pin ấn tượng và vòng đời hỗ trợ cập nhật phần mềm vẫn còn rất dài. Người dùng cần một thiết bị màn hình lớn sang trọng và phục vụ tốt mọi nhu cầu công việc lẫn giải trí chắc chắn không nên bỏ qua phiên bản này.

iPhone 13 Pro Max

Dù đã bước sang tuổi thứ năm nhưng sức hút của iPhone 13 Pro Max trên thị trường máy cũ vẫn không hề suy giảm với mức giá hiện chỉ còn khoảng 9.500.000 đến 11.500.000 VNĐ. Yếu tố cốt lõi giữ chân người dùng ở mẫu máy này chính là thời lượng pin vô đối cùng màn hình ProMotion 120Hz mượt mà và cụm camera đáp ứng tốt mọi nhu cầu chụp ảnh quay phim cơ bản. Bạn sẽ phải chấp nhận thiết kế tai thỏ truyền thống và cổng sạc Lightning cũ kỹ nhưng bù lại đây là một cỗ máy bền bỉ không thể thay thế dành cho những ai xem thời lượng sử dụng pin là tiêu chí quan trọng nhất.

iPhone 12 Pro Max

Nằm ở mức giá dễ tiếp cận nhất trong danh sách chỉ từ 7.000.000 đến 8.500.000 VNĐ, iPhone 12 Pro Max mở ra cơ hội sở hữu một chiếc điện thoại màn hình lớn cao cấp cho những người dùng có ngân sách eo hẹp. Thiết bị vẫn đáp ứng tốt các tác vụ hàng ngày nhờ hiệu năng ổn định và cụm ba camera đa dụng chụp ảnh sắc nét. Tuy nhiên khi chọn mua mẫu máy này bạn cần kiểm tra kỹ tình trạng chai pin sau thời gian dài sử dụng và lưu ý rằng thời gian được Apple hỗ trợ cập nhật hệ điều hành sẽ không còn nhiều. Bất chấp những hạn chế đó thì đây vẫn là một thiết bị mang lại cảm giác cầm nắm sang trọng và trải nghiệm giải trí tuyệt vời trong tầm giá.

Việc lựa chọn một chiếc iPhone cũ ở thời điểm giữa năm 2026 không chỉ giúp bạn tiết kiệm được một khoản tài chính đáng kể mà còn mang lại những trải nghiệm công nghệ hàng đầu nếu biết cách chọn lọc. Hãy ưu tiên tìm đến những hệ thống bán lẻ uy tín, có chính sách bảo hành rõ ràng và kiểm tra thật kỹ lưỡng các chức năng của máy trước khi quyết định xuống tiền.