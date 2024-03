Có một sự thật là trong quá trình giao tiếp với con cái, hầu hết các bậc cha mẹ trên thế giới này đều có những mẫu câu chung. Trong đó có không ít những câu nói trẻ không hề muốn nghe, thậm chí còn khiến chúng cảm thấy tổn thương.

Dưới đây là 5 câu nói mà trẻ ghét phải nghe từ cha mẹ nhất, hãy thử ngẫm xem bạn có thường xuyên nói những câu tương tự không nhé!

1. "Trẻ con trẻ cái thì hiểu cái gì"

Câu nói này thường khiến trẻ cảm thấy bị coi thường và không được tôn trọng. Khi trẻ lớn lên, chúng bắt đầu phát triển khả năng tư duy cũng như phán đoán độc lập, và chúng mong muốn được cha mẹ ghi nhận, ủng hộ.

Nếu cha mẹ luôn dùng những lời lẽ như vậy để phủ định con cái, điều đó không chỉ làm mất đi sự tự tin của trẻ mà còn có thể khiến trẻ hình thành tâm lý nổi loạn, tạo khoảng cách với cha mẹ.

2. "Nhìn con nhà người ta xem"

So sánh là bản chất của con người, nhưng trong việc giáo dục trẻ, so sánh quá mức có thể khiến trẻ cảm thấy căng thẳng và tự ti. Mỗi đứa trẻ đều có quỹ đạo phát triển và đặc điểm phát triển riêng, chúng không cần phải luôn so sánh mình với người khác.

Nếu cha mẹ luôn dùng những lời lẽ như vậy để kích thích con, có thể khiến trẻ cảm thấy rằng mình không bao giờ đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ, dẫn đến chán nản, nghi ngờ bản thân.

3. "Con phải nghe lời vì bố mẹ là bố mẹ của con"

Cha mẹ đóng vai trò quan trọng trong sự trưởng thành của con cái, nhưng điều này không có nghĩa là cha mẹ có thể tước bỏ quyền tự chủ và lựa chọn theo ý muốn của con. Con cái có những suy nghĩ, mong muốn riêng và chúng mong được cha mẹ tôn trọng, thấu hiểu.

Nếu cha mẹ luôn dùng những lời lẽ như vậy để trấn áp con cái, có thể khiến con cái cảm thấy bất lực, tức giận, dẫn đến căng thẳng trong quan hệ gia đình.

4. "Sao con chẳng được tích sự gì, thế thì làm sao bố mẹ yên tâm được?"

Câu nói này thường khiến trẻ cảm thấy bị chỉ trích và không được tin tưởng. Trong quá trình lớn lên, trẻ không tránh khỏi việc mắc sai lầm hoặc có những hành vi thiếu chín chắn, đây là điều bình thường, cha mẹ không nên vì thế mà căng thẳng thái quá.

Nếu cha mẹ luôn dùng những lời lẽ như vậy để trách móc con cái, điều đó có thể khiến con cái cảm thấy tự ti, chán nản, đồng thời sẽ phá hủy mối quan hệ tin cậy giữa cha mẹ và con cái.

5. "Nếu con còn như vậy bố mẹ sẽ không yêu con nữa"

Câu nói này có thể là lời đe dọa được cha mẹ thốt ra trong lúc xúc động. Tuy nhiên, đối với trẻ em, những lời nói như vậy có thể khiến trẻ sợ hãi và lo lắng. Trẻ con luôn khao khát sự yêu thương, ủng hộ của cha mẹ.

Nếu cha mẹ dùng những lời lẽ như vậy để đe dọa con cái có thể khiến trẻ cảm thấy bị bỏ rơi, không được yêu thương, điều này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến mối quan hệ cha mẹ và con cái.

Kết

Trong quá trình giao tiếp với trẻ, chúng ta nên cố gắng tránh nói những câu trên. Ngược lại, chúng ta nên tôn trọng tính cách và quá trình phát triển của trẻ, đồng thời dành cho trẻ sự hỗ trợ, khuyến khích đầy đủ. Chúng ta có thể cố gắng bày tỏ suy nghĩ và kỳ vọng của mình theo cách tích cực và nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn như:

"Bố mẹ tin con có thể làm tốt hơn, bố mẹ biết con đã cố gắng rất nhiều";

"Đứa trẻ nào cũng có ưu điểm và nhược điểm của mình, con cũng vậy. Nhưng chỉ cần con cố gắng, con chắc chắn sẽ tiến bộ";

"Bố mẹ biết con có những ý tưởng và mong muốn riêng, bố mẹ hy vọng có thể cùng con khám phá cách hiện thực hóa chúng tốt hơn";

"Dù con làm gì đi chăng nữa, bố mẹ đều sẽ luôn yêu thương và ủng hộ con. Nhưng bố mẹ cũng mong con có thể hiểu được những trăn trở và mong đợi của bố mẹ";

Những lời nói như vậy không chỉ khiến trẻ cảm thấy được tôn trọng và thấu hiểu mà còn khích lệ tinh thần tích cực và sự tự tin cảu trẻ. Khi giao tiế với trẻ, chúng ta phải giữ vững sự kiên nhẫn và tình yêu thương, đồng thời sử dụng cách tiếp cận nhẹ nhàng, tích cực để hướng dẫn sự phát triển của trẻ. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể thiết lập mối quan hệ cha mẹ và con cái lành mạnh và hài hòa, giúp trẻ có thể phát triển trong một môi trường hạnh phúc, khỏe mạnh.