5 bí quyết gợi ham muốn cho nàng

Cuộc sống hiện đại khiến phụ nữ có được mọi bí quyết một cách dễ dàng, từ việc kẻ mắt đến việc sắp xếp các ngăn kéo quần áo riêng tư một cách dễ dàng. Tuy nhiên, liệu bạn còn nhớ lần cuối cùng mình được tư vấn những bí quyết đơn giản giúp cải thiện ham muốn, để có cuộc yêu nóng bỏng hơn? Nhận thấy vấn đề đó, Tạp chí Women’s Health đã nhờ các chuyên gia đưa ra gợi ý hữu ích cho các nàng trong vấn đề chăn gối.

Nhắc nhở bản thân

Giống như khuyên răn một người bạn thường xuyên bê trễ bữa sáng, đôi khi chúng ta cũng cần tự thực hiện một cú hích nhẹ nhàng, nhắc nhở bản thân để mọi chuyện không bị nhàm chán. “Bạn có thể lấy lại tinh thần bằng cách nhắc nhở bản thân rằng mình muốn làm chuyện đó”, Tiến sĩ Tammy Nelson - tác giả cuốn Getting the Sex You Want (Để chuyện tình dục được như bạn muốn) - khuyên.

Thay vì nghĩ ra một triệu lẻ một lý do tại sao bạn không có thời gian để hẹn hò, Tiến sĩ Nelson gợi ý mọi người nên dành vài phút để suy nghĩ lợi ích của một cuộc “yêu” chất lượng. “Bất cứ thông điệp nào bạn muốn bản thân lưu ý, não bộ sẽ trả lời”, bà Nelson nói. Do đó, Tiến sĩ Nelson khuyên phụ nữ nên thường xuyên nhắc nhở bản thân rằng tình dục là niềm vui, trông bản thân bạn rất tuyệt vời, gợi cảm và người bạn tình của bạn cũng vô cùng tuyệt vời.

Hãy nhắc nhở bản thân rằng mình muốn làm chuyện đó

Xua tan ưu phiền

Chỉ cần một câu "thần chú” đơn giản cũng sẽ giúp tâm trí bạn bỏ qua những điều phiền nhiễu bên ngoài mà tập trung vào “chuyện ấy”, TS Sari Locker, nhà giáo dục tình dục tại ĐH Columbia (Mỹ), khuyên.

TS Locker khuyên trước khi lâm trận, bạn hãy nghĩ: “Đây là thời gian vui vẻ, hãy tận hưởng!”. Lúc vào cuộc, hãy tự nhủ với bản thân tập trung vào niềm khoái lạc, bỏ mặc những suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống. Ngoài ra, câu “thần chú” trên cũng giúp bạn điều chỉnh bản thân làm thế nào để “chuyện ấy” khiến bản thân mình thỏa mãn nhất, giảm sự lo âu về việc liệu bạn tình có đang tận hưởng điều đó.

Tưởng tượng

Chuyên gia Locker khuyên bạn khi chán yêu đương, hãy hình dung ra niềm vui, sự hài lòng trên khuôn mặt mình và một cơ thể thư giãn sau chuyện chăn gối. Thực hiện điều này trước hoặc trong lúc quan hệ tình dục có thể giúp não bộ bạn cảm nhận được sự thỏa mãn tuyệt vời.

Nghĩ về điều ngọt ngào

Bí quyết ở đây là các nàng nên mở một bài nhạc, video hoặc âm thanh gì đó gắn với những điều ngọt ngào về tình yêu hiện hữu trong tâm trí bạn nhằm tăng cường xúc cảm, ham muốn. “Những bài hát liên quan đến các khoảnh khắc thân mật trong cuộc sống có thể ảnh hưởng tích cực đến cuộc ái ân, tăng kích thích”, chuyên gia Nelson nói.

Mùi hương là công cụ quyến rũ, gợi mở

Ánh sáng, mùi hương

Mùi hương sẽ là công cụ quyến rũ, gợi mở, đặc biệt hơn nếu đó là mùi bạn đã ngửi thấy ở một cuộc “yêu” nồng nàn trong quá khứ. “Mùi hương của ngọn nến hoặc nước hoa, nước xịt phòng, có thể là lời nhắc nhở về khoảng thời gian đẹp và những đêm ân ái lãng mạn khác. Hãy thắp nến thơm hoặc tinh dầu để bật đèn xanh cho não của bạn”, TS Nelson nói.