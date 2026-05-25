HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

48% số ca ung thư "lẽ ra có thể phòng ngừa" là do 2 thói quen này

Anh Thư
|

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Medicine cho thấy một vài hành động đơn giản có thể giúp bạn phòng ngừa ung thư hiệu quả.

Theo Science Alert, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà dịch tễ học Isabelle Soerjomataram từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã thực hiện một bản đánh giá quy mô lớn về bệnh ung thư, dựa trên dữ liệu toàn cầu về nhóm bệnh này được thu thập trong năm 2022.

48% số ca ung thư "lẽ ra có thể phòng ngừa" là do 2 thói quen này - Ảnh 1.

Tế bào ung thư. Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Phân tích về các nguyên nhân thúc đẩy ung thư cho thấy năm 2022 có gần 19 triệu trường hợp ung thư mới, trong đó tới 38% số ca ung thư được xếp vào nhóm "có thể phòng ngừa được" liên quan đến 30 yếu tố nguy cơ có thể thay đổi.

Nhiều thói quen xấu hoặc tình trạng bất lợi có thể ngăn ngừa phổ biến đã được tính đến, bao gồm hút thuốc lá/thuốc lá không khói, sử dụng đồ uống có cồn, chỉ số khối cơ thể (BMI) cao vượt ngưỡng, thiếu hoạt động thể chất, nhiễm vi khuẩn/virus gây ung thư...

Trong số đó, nguyên nhân gây chú ý nhất là hút thuốc lá, vốn được xác định là nguyên nhân gây ra 23% tổng số ca ung thư mới trên toàn cầu ở nam giới trong năm đó.

Thói quen xấu dễ dẫn đến ung thư thứ 2 là uống rượu, chiếm 3,2% tổng số ca ung thư mới.

Điều quan trọng là các ca ung thư do hút thuốc lá và uống rượu đều thuộc nhóm lẽ ra có thể phòng ngừa được. Hai nguyên nhân này cộng lại chiếm tới 48% số ca mắc ung thư trong nhóm.

Vì vậy, bỏ thuốc lá và hạn chế đồ uống có cồn là 2 cách hiệu quả nhất để bạn tự kéo giảm nguy cơ mắc ung thư của bản thân.

Trong khi đó, nhiễm trùng có liên quan đến khoảng 10% các trường hợp ung thư mới. Ở phụ nữ, phần lớn các trường hợp ung thư có thể phòng ngừa được là do virus HPV, cho thấy chiến lược tiêm ngừa vắc-xin ngừa HPV cho trẻ ở độ tuổi thiếu niên - đặc biệt là trẻ gái - rất quan trọng.

Giới trẻ sức khỏe ngày càng yếu: Lý do đến từ 2 điều, không phải rượu bia thuốc lá
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

01:15
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại