4 vị trí này càng sạch sẽ càng dễ đón lộc vào nhà, gia đình thịnh vượng, may mắn trong năm mới

Bếp

Trong phong thủy, bếp được xem là trái tim của ngôi nhà, đại diện cho tài lộc, sức khỏe và sự no đủ. Bếp sạch hay bẩn phản ánh trực tiếp chất lượng sinh hoạt và mức độ gắn kết của các thành viên trong gia đình.

Thực tế, một căn bếp thường xuyên “đỏ lửa” không chỉ giúp bữa ăn lành mạnh hơn mà còn tạo ra nhịp sinh hoạt ổn định - yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe lâu dài. Việc tự tay chuẩn bị bữa ăn giúp kiểm soát nguyên liệu, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồng thời tạo ra cảm giác ấm áp, kết nối giữa các thành viên.

Ảnh minh hoạ

Ngược lại, bếp bẩn, dầu mỡ tích tụ lâu ngày dễ trở thành môi trường cho vi khuẩn sinh sôi, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa và hô hấp, không tốt cho phong thuỷ gia đình.

Trước thềm năm mới, các gia đình nên đặc biệt chú ý vệ sinh những vị trí thường bị bỏ sót như tay nắm thiết bị, máy hút mùi, hộc tủ, thùng rác, khu vực bên trong lò nướng - lò vi sóng, lọ đựng gia vị… để căn bếp thật sự sạch sẽ.

Gầm giường

Gầm giường là khu vực rất dễ bị bỏ quên, thường trở thành nơi chất đống đồ cũ, vật dụng lặt vặt và những thứ “để sau xử lý”. Theo thời gian, đây là vị trí tích tụ bụi bẩn, nấm mốc và côn trùng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí trong phòng ngủ.

Ảnh minh hoạ

Về mặt sức khỏe, việc nhồi nhét quá nhiều đồ dưới gầm giường khiến không khí khó lưu thông, dễ gây cảm giác bí bách, thậm chí ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Dưới góc độ tâm lý, không gian lộn xộn này phản chiếu thói quen trì hoãn và những vấn đề chưa được giải quyết trong cuộc sống.

Chính vì vậy, hãy chú ý đến việc dọn dẹp định kỳ khu vực gầm giường, bỏ đi các món đồ không cần thiết. Khi gầm giường thông thoáng, không gian nghỉ ngơi trở nên nhẹ nhàng hơn, giấc ngủ sâu hơn và tâm trí cũng dễ đạt trạng thái cân bằng - nền tảng quan trọng cho sức khỏe về lâu dài.

Phòng tắm

Ảnh minh hoạ

Phòng tắm là không gian nhiều gia đình chủ quan trong việc vệ sinh. Trong khi đó, nếu phòng tắm ẩm ướt, đọng nước, nấm mốc sẽ phát triển, vi khuẩn dễ sinh sôi, gây các bệnh về da, đường hô hấp và ảnh hưởng tâm lý gia chủ. Khi sức khỏe giảm sút. tài lộc trong nhà cũng dễ bị ảnh hưởng theo.

Giữ phòng tắm sạch sẽ, khô ráo giúp hạn chế vi khuẩn, bảo vệ sức khỏe và tạo cảm giác thư giãn. Đây được xem là một hình thức chăm sóc bản thân và gia đình âm thầm nhưng rất hiệu quả.

Trước năm mới, gia chủ nên chú ý làm sạch kỹ những vị trí dễ bị bỏ qua như thảm chùi chân, cống thoát nước, đầu vòi sen, khu vực xung quanh bồn rửa, tay nắm cửa, kệ đựng đồ, móc treo khăn và đặc biệt là phía sau, dưới bồn cầu…

Bàn học, bàn làm việc

Bàn học, bàn làm việc gắn liền với trí tuệ, sự nghiệp và định hướng tương lai. Nhiều nghiên cứu cho thấy không gian làm việc bừa bộn khiến não bộ bị quá tải, giảm khả năng tập trung và ra quyết định.

Ảnh minh hoạ

Nghiên cứu năm 2019 của nhóm chuyên gia Trường Y Harvard chỉ ra rằng sự lộn xộn có thể cản trở khả năng tập trung và liên quan đến thói quen trì hoãn. Đồng thời, môi trường sống càng bừa bộn, khả năng cảm nhận niềm vui và sự hài lòng với cuộc sống của con người càng giảm.

Ngược lại, bàn làm việc gọn gàng giúp tăng hiệu suất lao động, hạn chế căng thẳng kéo dài và tạo điều kiện cho dòng suy nghĩ rõ ràng hơn. Dưới góc nhìn phong thủy, không gian làm việc thông thoáng giúp năng lượng lưu thông, dễ thu hút cơ hội mới.

Việc dọn dẹp bàn làm việc thực chất là một quá trình sắp xếp lại ưu tiên trong cuộc sống. Khi chỉ giữ lại những vật dụng cần thiết, con người cũng học cách tập trung vào điều quan trọng, bớt phân tâm và đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn.

Thông tin mang tính tham khảo