4 vị trí đặt cây trầu bà để rước tài lộc, may mắn đến nhà

Theo quan niệm phong thủy, đặt cây trầu bà đúng vị trí được cho là giúp thu hút tài lộc, may mắn và nguồn năng lượng tích cực đến nhà.

Không chỉ được yêu thích nhờ tán lá xanh, dáng rủ mềm mại, cây trầu bà còn thường xuất hiện trong những gợi ý bài trí nhà theo phong thủy.

Chia sẻ trên tạp chí Livingetc, chuyên gia phong thủy Marie Diamond cho rằng có 4 vị trí đặc biệt phù hợp để đặt cây trầu bà: lối vào nhà, phòng làm việc, phòng ngủ và góc Đông Nam của ngôi nhà hoặc căn phòng.

Marie Diamond là chuyên gia phong thủy, diễn giả, tác giả sách bán chạy toàn cầu và từng xuất hiện trong bộ phim The Secret. Bà nổi tiếng với các nội dung về phong thủy, năng lượng không gian và cách bố trí nhà ở.

1. Lối vào nhà - đón nguồn năng lượng tốt

Cây trầu bà (Ảnh: Urban Outfitters x Hello Houseplants)

Theo chuyên gia Marie Diamond, khu vực gần cửa chính là một trong những vị trí phù hợp nhất để đặt trầu bà.

Có thể đặt cây trên bàn console (bàn trang trí), kệ nhỏ hoặc treo cao để những nhánh cây buông xuống tự nhiên. Những chiếc lá hình trái tim được cho là tạo cảm giác mềm mại, thân thiện và giúp không gian đón khách trở nên dễ chịu hơn.

“Những chiếc lá hình trái tim giống như một vòng tay sống, giúp làm mềm các góc cạnh và chào đón mỗi vị khách bằng sự ấm áp”, chuyên gia Marie Diamond chia sẻ.

2. Gần bàn làm việc - tượng trưng cho sự nghiệp phát triển

Phòng làm việc tại nhà cũng là vị trí được chuyên gia Marie Diamond khuyến nghị. Theo quan niệm phong thủy, cây xanh tượng trưng cho sự sinh trưởng và phát triển. Vì vậy, trầu bà thường được đặt gần bàn làm việc với mong muốn hỗ trợ năng lượng cho công việc và sự nghiệp.

Chuyên gia Marie Diamond gợi ý đặt cây ở phía bên trái khi ngồi tại bàn, vị trí được gọi là “Thanh Long” trong một số trường phái phong thủy.

“Những cây xanh này có thể trở thành người bạn đồng hành thầm lặng cho thành công”, nữ chuyên gia nói.

Có thể đặt cây bên trái bàn làm việc, trên kệ cạnh bàn hoặc vị trí không cản trở lối đi.

3. Phòng ngủ - tạo cảm giác mềm mại, thư giãn

Trầu bà vàng (Ảnh: Sentinel)

Trầu bà cũng có thể đặt trong phòng ngủ nếu cây được chăm sóc tốt và vị trí không khiến không gian trở nên chật chội.

Theo chuyên gia Marie Diamond, dáng lá mềm và màu xanh của cây có thể giúp không gian nghỉ ngơi mang cảm giác nhẹ nhàng hơn. Trong phong thủy, điều này còn được liên hệ với sự hài hòa trong các mối quan hệ.

Bà gợi ý lựa chọn chậu mang tông màu đất để tạo cảm giác cân bằng và gần gũi. Nên để cây trên kệ, tủ thấp hoặc một góc phòng có ánh sáng tự nhiên gián tiếp. Không nên đặt cây quá sát giường nếu diện tích phòng nhỏ.

4. Góc Đông Nam của ngôi nhà - vị trí gắn với tài lộc

Trong bản đồ Bát quái của phong thủy, góc Đông Nam của ngôi nhà hoặc của từng căn phòng thường được xem là khu vực đại diện cho tiền bạc và sự sung túc.

Chuyên gia Marie Diamond cho rằng trầu bà đặc biệt phù hợp với vị trí này vì trong phong thủy, cây thuộc yếu tố Mộc, tượng trưng cho sinh trưởng và phát triển.

“Góc Đông Nam là khu vực của sự giàu có và sung túc. Trầu bà phù hợp với vị trí này bởi năng lượng Mộc được cho là nuôi dưỡng năng lượng tài lộc”, bà giải thích.

Lưu ý khi trồng cây trầu bà trong nhà

Dù đặt trầu bà ở đâu, yếu tố quan trọng nhất vẫn là giúp cây sống khỏe, lá xanh và không bị úng nước. Một chậu cây vàng lá, héo úa không chỉ mất thẩm mỹ mà còn khiến không gian trở nên kém sinh động.

Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc thú cưng, cũng nên đặt trầu bà ngoài tầm với vì cây chứa tinh thể calcium oxalate, có thể gây kích ứng miệng nếu nhai phải.

Nguồn: Livingetc