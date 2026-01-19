4 thực phẩm người thông minh không bao giờ dùng chung khi uống bia rượu, nhiều người nghe xong... "ngã ngửa" vì quen

Trong những cuộc vui hay buổi gặp gỡ, việc nhâm nhi một chút bia rượu cùng các món mồi nhắm hấp dẫn đã trở thành thói quen khó bỏ của nhiều người. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa đồ uống có cồn và thực phẩm không đơn giản chỉ là ngon miệng. Có những món ăn vốn là "bạn thân" trên bàn nhậu nhưng lại là "kẻ thù" của sức khỏe khi đi cùng bia rượu, gây ra những phản ứng tiêu cực trong cơ thể mà ít ai ngờ tới.

Có 4 thực phẩm thích đến mấy bạn cũng nên hạn chế hoặc tốt hơn là tránh dùng khi uống bia rượu nhé:

1. Khoai tây chiên và các món chiên rán nhiều dầu mỡ

Đây chính là nhóm thực phẩm quen gây ngỡ ngàng nhất. Rất nhiều người quen với việc gọi một đĩa khoai chiên hay gà rán, đồ ăn nhiều dầu mỡ khi uống bia rượu vì hợp làm "mồi nhắm". Nhưng theo nghiên cứu từ Đại học Florida (Mỹ), đây là sự kết hợp cực kỳ gây hại.

Đồ chiên rán nhiều dầu vốn khó tiêu, khi gặp cồn sẽ làm giãn cơ thắt thực quản, dẫn đến tình trạng trào ngược axit và đầy hơi dữ dội. Hơn nữa, chất béo bão hòa sẽ giữ cồn ở lại dạ dày lâu hơn, khiến gan phải làm việc quá tải để xử lý cả hai cùng lúc, dễ dẫn đến tình trạng mệt mỏi kéo dài sau cuộc vui.

2. Hải sản

Nhiều người sẽ phải "ngã ngửa vì bất ngờ khi biết hải sản như tôm, cua, sò... lại là món nhắm "tối kỵ" khi dùng chung với bia rượu do nguy cơ gây viêm tụy cấp và gút.

Theo nghiên cứu từ Đại học Y khoa Harvard (Mỹ), rượu bia làm co thắt ống tụy, khi kết hợp với lượng đạm khổng lồ từ hải sản sẽ khiến enzyme tiêu hóa bị ứ đọng, dẫn đến việc tụy tự tiêu hóa chính mình. Ngoài ra, Mayo Clinic (Mỹ) cũng cảnh báo hàm lượng purin trong hải sản khi gặp cồn sẽ làm nồng độ axit uric tăng vọt, dễ hình thành các tinh thể muối urat gây đau nhức khớp dữ dội ngay sau cuộc vui.

3. Cà chua và các loại quả có tính axit cao

Việc nhắm rượu vang hay bia cùng các món salad cà chua hoặc nhâm nhi trái cây vốn được coi là lành mạnh, nhưng báo cáo y tế từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ) lại chỉ ra điều ngược lại.

Axit hữu cơ trong cà chua khi gặp đồ uống có cồn sẽ kích ứng niêm mạc dạ dày mạnh mẽ hơn, dễ dẫn đến cảm giác buồn nôn hoặc đau thắt bụng. Thay vì các món có vị chua gắt làm át đi hương vị tinh tế của hoa bia, người dùng thông minh nên chọn những món nhắm có tính kiềm nhẹ để bảo vệ hệ tiêu hóa tốt hơn.

4. Các loại thực phẩm chứa quá nhiều muối

Thực phẩm chứa nhiều muối như thịt xông khói, xúc xích hay hạt rang muối mặn cũng cần được loại bỏ khỏi thực đơn. Muối có đặc tính hút nước rất mạnh, khi kết hợp với bia rượu vốn là đồ uống gây mất nước qua đường tiểu sẽ khiến cơ thể rơi vào tình trạng "khô héo" tế bào.

Nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch (Mỹ) cảnh báo rằng việc nạp quá nhiều muối khi đang uống rượu bia sẽ làm tăng huyết áp đột ngột và gây áp lực nặng nề lên hệ bài tiết. Đây chính là lý do khiến bạn cảm thấy khát nước kinh khủng và đau đầu như búa bổ vào sáng hôm sau.

Vậy nên ăn gì khi uống rượu bia?

Để cuộc vui trọn vẹn và cơ thể nhanh chóng phục hồi, những người sành sỏi thường ưu tiên các thực phẩm giàu protein lành mạnh. Các món như cá, thịt ức gà nướng hoặc phô mai nhẹ sẽ tạo ra một lớp màng bảo vệ niêm mạc dạ dày, giúp làm chậm quá trình hấp thụ cồn. Đặc biệt, việc chọn những dòng đồ uống được ủ nấu từ hoa bia tuyển chọn, kết hợp cùng các loại rau xanh giàu kali như cải bó xôi hay súp lơ sẽ giúp cung cấp lượng vitamin nhóm B dồi dào, hỗ trợ gan chuyển hóa hiệu quả hơn.

Thưởng thức bia rượu một cách thông minh chính là sự kết hợp giữa liều lượng điều độ và sự tinh tế trong lựa chọn thực phẩm đi kèm. Hãy ưu tiên những dòng sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, tinh khiết và kết hợp cùng một thực đơn khoa học. Đó chính là cách để mỗi cuộc vui không chỉ là khoảnh khắc kết nối mà còn là sự đầu tư đúng đắn cho sức khỏe và phong độ lâu dài của chính bạn.