4 thực phẩm không nên ăn cùng chuối: Ai cũng nên biết để tránh gặp phải hậu quả xấu

Giải thích: Theo Ayurveda (y học cổ truyền Ấn Độ – hệ thống chăm sóc sức khỏe tự nhiên có lịch sử hơn 5.000 năm), chuối và sữa là cặp thực phẩm “đại kỵ” nhất. Khi kết hợp, chúng dễ tạo ra độc tố trong cơ thể, gây rối loạn tiêu hóa, đầy hơi, ho, nghẹt mũi. Enzyme amylase trong chuối còn phá vỡ protein của sữa, khiến tiêu hóa chậm và sinh nhiều chất nhầy. Phụ nữ mang thai nên tránh tuyệt đối món sinh tố chuối – sữa.

Hỏi 1: Chuối “đại kỵ” với thực phẩm nào dưới đây?

Câu hỏi 2/5

Hỏi 2: Vì sao chuối chín không nên ăn cùng một bữa với thực phẩm giàu protein (như trứng, thịt)?

A Vì protein làm mất kali trong chuối B Vì tốc độ tiêu hóa đối nghịch C Vì chuối làm giảm hấp thu đạm hoàn toàn D Vì protein khiến chuối tăng đường huyết