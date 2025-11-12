4 thực phẩm không nên ăn cùng chuối: Ai cũng nên biết để tránh gặp phải hậu quả xấu

Đáp án đúng là: D. Sữa
Giải thích: Theo Ayurveda (y học cổ truyền Ấn Độ – hệ thống chăm sóc sức khỏe tự nhiên có lịch sử hơn 5.000 năm), chuối và sữa là cặp thực phẩm “đại kỵ” nhất. Khi kết hợp, chúng dễ tạo ra độc tố trong cơ thể, gây rối loạn tiêu hóa, đầy hơi, ho, nghẹt mũi. Enzyme amylase trong chuối còn phá vỡ protein của sữa, khiến tiêu hóa chậm và sinh nhiều chất nhầy. Phụ nữ mang thai nên tránh tuyệt đối món sinh tố chuối – sữa.
Đáp án đúng là: B. Vì tốc độ tiêu hóa đối nghịch
Giải thích: Chuối tiêu hóa nhanh, trong khi protein từ thịt, trứng tiêu hóa chậm, khiến thức ăn lưu lại lâu trong dạ dày, dễ lên men, sinh khí, gây đầy bụng – khó tiêu. Theo Ayurveda, tiêu hóa kém sẽ tạo độc tố tích tụ, lâu dài ảnh hưởng đến miễn dịch và năng lượng của cơ thể.
Đáp án đúng là: C. Trái cây họ cam quýt
Giải thích: Chuối có vị ngọt, tính mát, trong khi các loại trái cây họ cam quýt có tính acid mạnh. Khi ăn cùng, hai nhóm vị đối nghịch này dễ phản ứng trong dạ dày, gây rối loạn tiêu hóa, buồn nôn hoặc đau đầu. Tốt nhất nên ăn cách nhau ít nhất 1–2 giờ để hệ tiêu hóa ổn định.
Đáp án đúng là: B. Nước ngọt có gas
Giải thích: Nước ngọt có gas làm chậm quá trình tiêu hóa, trong khi chuối tiêu hóa nhanh, khiến dạ dày làm việc quá tải, sinh chướng hơi, đầy bụng. Ngoài ra, khí CO₂ trong nước ngọt làm tăng áp lực trong dạ dày, gây cảm giác khó chịu sau ăn. Ngược lại, chuối kết hợp yến mạch hoặc hạt là lựa chọn lành mạnh, giúp ổn định năng lượng và đường huyết.
Đáp án đúng là: B. 1–2 quả/ngày
Giải thích: Ăn 1–2 quả chuối mỗi ngày là mức hợp lý, giúp bổ sung kali, chất xơ, vitamin B6 và năng lượng cho cơ thể mà không làm tăng đường huyết. Tuy nhiên, người bệnh thận mạn tính nên hạn chế do chuối chứa nhiều kali, còn người đái tháo đường nên chọn chuối chín vừa, quả nhỏ và ăn kèm đạm hoặc chất béo lành mạnh như hạt hoặc bơ lạc để tránh tăng đường máu sau ăn.