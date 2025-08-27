4 thực phẩm ăn thường xuyên ép não nhanh "già trước tuổi", nhiều người coi là khoái khẩu!

Ăn uống là nhu cầu tất yếu để duy trì sự sống, nhưng thực phẩm không phải lúc nào cũng là “bạn” của sức khỏe. Một số món tuy hấp dẫn, được nhiều người ưa chuộng nhưng nếu lạm dụng lại khiến não bộ lão hóa nhanh hơn, làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ, thậm chí mắc Alzheimer. Tốt nhất là bạn nên ăn ít lại hoặc tránh càng xa càng tốt.

4 thực phẩm ăn càng nhiều não càng "nhanh già"

Lão hóa não là một quá trình hoàn toàn tự nhiên đối với con người. Tuổi càng cao, sự lão hóa được thể hiện càng rõ rệt. Tuy nhiên, quá trình đó sẽ bị đẩy nhanh nếu như bạn thường xuyên ăn 4 loại thực phẩm này:

Thực phẩm siêu chế biến

Đồ ăn nhanh, mì ăn liền, snack, xúc xích, nước ngọt… là những thực phẩm siêu chế biến chứa đầy chất phụ gia, chất bảo quản, đường, muối và chất béo bão hòa. Vị ngon, tiện lợi khiến chúng trở thành “khoái khẩu” của nhiều người, đặc biệt giới trẻ.

Tuy nhiên, nghiên cứu tại Anh chỉ ra, nếu lượng tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến tăng thêm 10% mỗi ngày thì nguy cơ mắc Alzheimer có thể tăng 25%. Rafael Perez-Escamilla, Giáo sư sức khỏe cộng đồng tại Đại học Yale (Mỹ), cho biết nhóm thực phẩm này gây viêm, ảnh hưởng đến chất dẫn truyền thần kinh - yếu tố quyết định trí nhớ, sự tập trung và tâm trạng. Lạm dụng lâu dài, não bộ dần suy giảm chức năng, trí tuệ “nhanh già” hơn bình thường.

Thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng, thối, mốc

Nhiều người tiếc của thường cắt bỏ phần hỏng để ăn tiếp. Đây là thói quen cực kỳ nguy hại. Khi thực phẩm đã hư, nấm mốc và vi khuẩn sẽ sinh độc tố aflatoxin, lan ra toàn bộ cấu trúc. Dù phần còn lại nhìn có vẻ nguyên vẹn, độc tố vẫn hiện diện và xâm nhập cơ thể.

Không chỉ gây ngộ độc cấp tính, aflatoxin còn có thể tấn công thần kinh trung ương, ảnh hưởng trí nhớ, đẩy nhanh lão hóa não. Xét về dinh dưỡng, thực phẩm hỏng vừa không còn giá trị vừa tiềm ẩn độc hại - vậy nên tốt nhất hãy bỏ ngay thay vì “tiếc của, hại thân”.

Rượu bia

Trong những buổi tiệc tùng, rượu bia thường được coi là “chất xúc tác” cho niềm vui. Nhưng thực tế, đây chính là kẻ thù của não bộ. Ethanol trong rượu bia phá hủy nơron thần kinh, đặc biệt ở tiểu não - trung tâm điều khiển vận động. Chỉ trong một cơn say, ước tính có tới hàng triệu tế bào não bị chết đi.

Về lâu dài, uống nhiều rượu bia khiến vỏ não teo nhỏ, trí nhớ giảm sút, phản xạ chậm chạp, nguy cơ sa sút trí tuệ và đột quỵ tăng cao. Đáng lo ngại hơn, tình trạng nghiện rượu còn dẫn đến biến đổi nhân cách và suy sụp tinh thần.

Thực phẩm nhiều đường

Não bộ cần glucose để hoạt động, nhưng dư thừa đường lại là “chất độc” cho trí nhớ. Ăn nhiều bánh kẹo ngọt, nước ngọt, trà sữa… khiến cơ thể kháng insulin, giảm khả năng tạo tế bào thần kinh mới, ảnh hưởng chất xám - vùng điều khiển tư duy và học tập.

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Đột quỵ (Hiệp hội Tim mạch Mỹ) cho thấy: những người dùng đồ uống nhiều đường nhân tạo ít nhất một lần mỗi ngày có nguy cơ đột quỵ và mất trí nhớ gấp 3 lần so với người chỉ dùng ít hơn một lần/tuần. Với người tiểu đường, nguy cơ mắc Alzheimer thậm chí cao gấp 4 lần.

4 thực phẩm làm chậm lão hóa, giúp não "trẻ lâu"

Thực phẩm luôn là con gao hai lưỡi với sức khỏe. Ngoài việc hạn chế các thực phẩm làm não "nhanh già" ở trên, bạn cũng có thể góp phần làm chậm lão hóa não bộ bằng cách tận dụng một số món như:

- Cá: Cá, đặc biệt là cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi, rất giàu DHA, là thành phần cấu tạo nên màng tế bào thần kinh. Ăn cá thường xuyên giúp cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung và làm chậm quá trình lão hóa não.

- Trứng: Trong lòng đỏ trứng chứa lecithin và choline, là dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển dây thần kinh và duy trì trí nhớ. Đây cũng là nguồn protein dễ hấp thu, giúp não hoạt động hiệu quả hơn.

- Hạt óc chó: Óc chó được coi là “thức ăn của não” nhờ chứa nhiều axit béo không bão hòa cùng vitamin B và E. Các chất này bảo vệ tế bào thần kinh, tăng cường tuần hoàn não và hạn chế suy giảm trí nhớ.

- Bí đỏ: Bí đỏ giàu beta-carotene và kẽm, giúp duy trì khả năng tư duy và tăng cường trí nhớ. Ngoài ra, các loại rau củ màu vàng và cam khác như khoai lang, cà rốt, đu đủ cũng có tác dụng tương tự trong việc bảo vệ não.