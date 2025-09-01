4 thực phẩm ăn khi đói vào buổi sáng không khác gì "máy quét rác" cho cơ thể, đẩy lùi ung thư

Một nữ giáo viên 30 tuổi, họ Phương sống tại Bắc Kinh, Trung Quốc đột ngột phát hiện ung thư đại trực tràng sau một lần đau bụng dữ dội. Bác sĩ điều trị của cô - bà Xu Zhijie thuộc Bệnh viện số 3 Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết, nguyên nhân là do chế độ ăn uống không lành mạnh kéo dài.

Ảnh minh họa

Cụ thể, cô Phương thường xuyên bỏ bữa, nhất là bữa sáng và bữa tối. Trong khi cô lại ăn toàn thức ăn nhanh thay cho bữa chính, đêm muộn làm việc thích gọi đồ cay và nhiều dầu mỡ. Thậm chí khi cơ thể liên tục phát ra những "tín hiệu" bất thường, cô vẫn chủ quan.

Suốt vài tháng liền, cô Phương thường xuyên phải đi vệ sinh 2 - 3 lần mỗi ngày, kèm cảm giác đau âm ỉ vùng bụng mỗi sáng. Nghĩ rằng chỉ là rối loạn tiêu hóa do ăn uống thất thường và căng thẳng công việc nên cô không đi thăm khám. Đến khi cô đau bụng tới mức gần như ngất đi, được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện mới hay mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn 3.

Qua trường hợp đáng tiếc của cô Phương, bác sĩ Xu Zhijie một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của chế độ ăn uống đối với các bệnh ung thư đường tiêu hóa. Đặc biệt là việc ăn sáng đúng cách - thứ mà nhiều người trẻ hiện đại dễ bỏ qua. Bà đưa ra gợi ý 4 thực phẩm nên ăn vào buổi sáng khi bụng đói nếu muốn làm sạch đường tiêu hóa, nuôi lợi khuẩn và giảm nguy cơ mắc ung thư:

1. Yến mạch

Trong 100g yến mạch có khoảng 5,3g chất xơ, chủ yếu là beta-glucan – dạng chất xơ hòa tan giúp hình thành lớp gel trong ruột. Lớp gel này làm chậm hấp thu đường, điều hòa cholesterol và quan trọng nhất là tăng cường nhu động ruột, giúp phân mềm và dễ đào thải. Với thói quen ăn yến mạch đều đặn, tình trạng táo bón giảm rõ rệt. Đây là yếu tố nguy cơ hàng đầu của ung thư đại trực tràng.

Tuy nhiên, yến mạch cũng là ngũ cốc nguyên hạt, cần thời gian tiêu hóa lâu hơn. Ăn quá nhiều có thể gây đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt ở người có bệnh dạ dày. Cách tốt nhất là ăn kèm trái cây tươi, sữa chua hoặc hạt khô, vừa dễ tiêu vừa cân bằng dinh dưỡng.

2. Khoai lang

Khoai lang chứa hàm lượng chất xơ không hòa tan cao, giúp tăng thể tích phân và kích thích nhu động ruột. Bên cạnh đó, nó còn giàu vitamin A, beta-carotene, kali, selen và polyphenol chống oxy hóa. Những hợp chất này không chỉ nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột mà còn bảo vệ tế bào đại tràng khỏi tác hại của gốc tự do, nguyên nhân gây ung thư.

Tuy nhiên, khoai lang giàu tinh bột, ăn quá nhiều dễ làm tăng đường huyết, không phù hợp cho bệnh nhân tiểu đường. Người bình thường nên ăn kèm với thực phẩm giàu đạm hoặc rau xanh để cân bằng dinh dưỡng và tránh cảm giác “quá tải” tinh bột.

3. Ngô

Trong 100g ngô có gần 3g chất xơ và lượng magie đáng kể. Magie có vai trò thư giãn cơ trơn thành ruột, tăng tốc độ vận chuyển phân. Đây là lý do nhiều người ăn ngô vào buổi sáng cảm thấy bụng nhẹ nhõm hơn. Ngoài ra, ngô còn cung cấp vitamin nhóm B và chất chống oxy hóa lutein, zeaxanthin hỗ trợ thị lực và chống viêm.

Dù tốt, ngô lại rất dễ bị mốc khi bảo quản lâu. Ngô mốc sinh ra aflatoxin là chất gây ung thư gan mạnh. Vì vậy, bác sĩ Xu nhắc nhở chỉ mua lượng vừa đủ dùng, thấy có dấu hiệu ẩm mốc cần bỏ ngay, tuyệt đối không tiếc của.

4. Củ sen

Ít người biết, củ sen chứa hơn 1g chất xơ và nhiều protein trong mỗi 100g. Nhờ đó, nó có khả năng gắn kết với cholesterol và triglyceride trong ruột, làm giảm hấp thu chất béo xấu. Đồng thời, củ sen còn giàu vitamin C và hợp chất phenolic, có tác dụng chống viêm, bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa.

Song, hàm lượng tinh bột trong củ sen cũng không nhỏ. Ăn quá nhiều có thể gây đầy bụng, tăng đường huyết. Khi dùng vào buổi sáng, nên chế biến bằng cách luộc hoặc nấu canh nhạt, ăn chậm và nhai kỹ để ruột dễ hấp thu.