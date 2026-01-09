4 thứ kiêng kỵ, người giàu tránh đặt trước cửa nhà

Mua nhà, sửa nhà là việc lớn của đời người. Có gia đình bỏ ra cả vài tỷ để mua nhà, thêm vài trăm triệu cho nội thất, từng chi tiết đều gửi gắm kỳ vọng về một cuộc sống ổn định, sung túc lâu dài. Thế nhưng, trớ trêu ở chỗ: không ít căn nhà đầu tư không hề ít tiền, nhưng chỉ vì vài thói quen nhỏ ngay trước cửa mà không gian sống ngày càng xuống cấp, quan hệ láng giềng rạn nứt, tinh thần người ở cũng khó yên.

Vậy 4 thứ đó là gì?

1. Không để tủ giày và giày dép lộn xộn trước cửa

Nhiều gia đình khi thiết kế nhà, dù bên trong đã có tủ giày nhưng vẫn tận dụng hành lang trước cửa để đặt thêm tủ hoặc xếp giày dép, cho tiện sinh hoạt hằng ngày. Lý do thường thấy là diện tích trong nhà chật, hoặc nghĩ rằng phần hành lang cũng là diện tích mình mua.

Tuy nhiên, trừ trường hợp nhà một tầng một hộ được ban quản lý cho phép, còn lại việc để tủ giày trước cửa rất dễ gây phản cảm. Mùi giày dép, đặc biệt vào mùa nóng, có thể ám cả tầng, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng xóm. Người khác có thể không nói ra, nhưng trong lòng khó chịu là điều chắc chắn.

Về mặt hình ảnh, cửa nhà là bộ mặt đầu tiên. Khách đến chơi chưa kịp bước vào đã thấy giày dép lộn xộn, ấn tượng tốt gần như mất sạch. Sự tiện lợi cho bản thân đôi khi lại đánh đổi bằng đánh giá không hay từ người khác.

2. Không chất đống đồ linh tinh trước cửa

Nhiều gia đình giữ thói quen tiết kiệm, đồ cũ chưa bỏ ngay mà đem xếp tạm trước cửa: thùng carton, đồ hỏng chờ sửa, xe đẩy trẻ em, đồ gia dụng ít dùng. Lâu dần, khu vực trước cửa biến thành kho chứa đồ bất đắc dĩ. Trên thực tế, cửa nhà là điểm giao thông quan trọng, cần thông thoáng và gọn gàng. Khi khu vực này bừa bộn, không chỉ gây khó chịu về thị giác mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng người ở, khiến sinh hoạt thiếu trật tự. Chưa kể, việc chiếm dụng không gian chung còn dễ gây mâu thuẫn láng giềng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Người già, trẻ nhỏ rất dễ vấp ngã khi lối đi bị chắn bởi đồ đạc.

3. Không để rác trước cửa nhà

Nhiều gia đình có thói quen buộc rác sẵn rồi để trước cửa, chờ sáng hôm sau tiện tay mang đi đổ. Cách làm này giúp nhà trong sạch sẽ, nhưng lại vô tình đẩy sự bất tiện ra khu vực chung. Rác để trước cửa, dù chỉ một đêm, cũng có thể bốc mùi, thu hút côn trùng như ruồi muỗi, gián. Với hàng xóm, hình ảnh này dễ tạo cảm giác cẩu thả, thiếu ý thức. Xét theo góc nhìn phong thủy ứng dụng, rác đại diện cho sự thải bỏ, hư hỏng. Để rác ngay lối ra vào chẳng khác nào ngày nào cũng mang cảm giác xui xẻo đặt trước cửa nhà mình.

4. Không để cây cối héo úa trước cửa

Đặt vài chậu cây xanh trước cửa giúp không gian mềm mại, dễ chịu hơn, nếu không cản trở lối đi thì đa phần hàng xóm cũng không phản đối. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở việc chăm sóc. Cây đặt trước cửa mà để khô héo, rụng lá, đất bẩn vương vãi vừa mất mỹ quan, vừa tạo cảm giác xuống cấp. Người xưa quan niệm cây khô mang khí suy, còn trong đời sống hiện đại, đó đơn giản là hình ảnh tiêu cực, khiến cửa nhà trông u ám, thiếu sức sống.

Nếu không có thời gian chăm sóc, thà không đặt còn hơn để cây héo trước cửa ngày này qua ngày khác.