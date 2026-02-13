4 thứ KHÔNG NÊN mua nhiều dịp Tết

Tết là thời điểm mà ai cũng muốn chi tiêu thoáng tay hơn một chút. Nhà cửa cần tươm tất, mâm cỗ cần đầy đặn, phòng khách cần được trang hoàng chỉn chu để đón khách tới chơi. Vì vậy, danh sách mua sắm thường dài hơn bình thường và các khoản chi cũng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải cứ mua nhiều là không khí Tết sẽ trọn vẹn hơn. Ranh giới giữa chuẩn bị chu đáo và mua quá tay đôi khi rất mong manh. Dưới đây là 4 món đồ nên có trong dịp Tết, nhưng chỉ cần mua ở mức vừa đủ để tránh lãng phí sau kỳ nghỉ.

1. Bánh kẹo, mứt Tết

Một khay bánh kẹo chỉn chu luôn tạo cảm giác ấm cúng và lịch sự khi có khách ghé thăm. Các hộp bánh thiết kế đẹp, vị đa dạng cũng giúp không khí Tết thêm phần rộn ràng. Đây rõ ràng là món nên có.

Tuy vậy, nhu cầu thực tế thường không lớn như chúng ta nghĩ. Khách đến chơi nhà hiện nay có xu hướng trò chuyện, uống trà nhiều hơn là ăn ngọt. Gia đình cũng không tiêu thụ quá nhiều bánh kẹo trong vài ngày. Vì thế, thay vì mua số lượng lớn hoặc nhiều loại cùng lúc, chọn vài hộp chất lượng, kích thước vừa phải sẽ hợp lý hơn, vừa đẹp mắt vừa tránh dư thừa.

2. Hoa tươi và cây trang trí

Hoa Tết gần như là "linh hồn" của không gian ngày đầu năm. Một bình đào, mai, cúc hay vài chậu cây xanh đặt đúng chỗ có thể làm bừng sáng cả căn phòng. Việc đầu tư cho hoa là hoàn toàn xứng đáng nếu muốn tạo không khí xuân rõ nét.

Tuy nhiên, không nhất thiết phải mua quá nhiều loại hoặc chọn những mẫu quá đắt đỏ so với nhu cầu. Hoa có vòng đời ngắn, đặc biệt nếu thời tiết nóng hoặc không có nhiều thời gian chăm sóc. Chỉ cần một đến hai bình hoặc vài chậu cây được chọn kỹ, phù hợp với diện tích nhà và khả năng bảo quản, không gian vẫn đủ rực rỡ mà chi phí được kiểm soát hợp lý.

3. Thực phẩm chuẩn bị cho mâm cỗ

Tết mà thiếu bánh chưng, giò chả, thịt kho hay vài món đặc trưng thì khó trọn vẹn. Chuẩn bị thực phẩm đầy đủ để đãi gia đình và khách là điều cần thiết. Việc mua sẵn một phần nguyên liệu cũng giúp chủ động trong những ngày đầu năm.

Dù vậy, tích trữ quá nhiều lại dễ dẫn đến thừa mứa. Tủ lạnh đầy không đồng nghĩa với mâm cơm ngon hơn. Khi các bữa ăn liên tiếp đều nhiều đạm và dầu mỡ, nhu cầu ăn sẽ giảm dần. Lên thực đơn theo số người cụ thể và chia nhỏ lượng mua sẽ giúp tránh tình trạng phải "giải quyết" đồ ăn sau Tết.

4. Đồ trang trí theo chủ đề năm mới

Những phụ kiện như câu đối, dây treo, mô hình linh vật hay đèn trang trí giúp căn nhà có không khí lễ hội rõ rệt. Đây là cách nhanh nhất để làm mới không gian mà không cần sửa sang lớn.

Tuy nhiên, nhiều món chỉ phù hợp trong một mùa Tết nhất định. Nếu mua quá nhiều, sang năm có thể không còn muốn dùng lại hoặc khó kết hợp với phong cách cũ. Thay vì chạy theo số lượng, nên ưu tiên các món đơn giản, dễ tái sử dụng nhiều năm hoặc kết hợp được với nội thất sẵn có.