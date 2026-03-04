4 thói quen "PHÁ THẬN" nhanh hơn làm "chuyện ấy" nhiều, nghe xong ai cũng giật mình vì... quen

Rất nhiều người sợ rằng làm "chuyện ấy" quá nhiều sẽ gây suy thận. Nhưng cần nói rõ cho đúng: Ở người khỏe mạnh, thận không "teo" hay "hỏng" chỉ vì quan hệ nhiều.

Theo bác sĩ Quách Khải, Phó trưởng khoa Tiết niệu, Bệnh viện Châu Giang thuộc Đại học Y khoa phía Nam (Trung Quốc), thận có nhiệm vụ lọc máu, đào thải ure, creatinin, điều hòa nước và điện giải. Hoạt động tình dục lại là sự phối hợp của tim mạch, thần kinh và hormone. Hai hệ này không trực tiếp "rút năng lượng" của nhau như quan niệm dân gian.

Vậy vì sao vẫn có người sau giai đoạn làm "chuyện ấy" dày đặc lại cảm thấy mệt, đau lưng, yếu sức và nghĩ mình suy thận? Bác sĩ Quách giải thích, vấn đề nằm ở trạng thái kiệt sức toàn thân chứ không phải bản thân hành vi tình dục.

Khi làm "chuyện ấy" quá nhiều trong thời gian ngắn, đặc biệt kèm theo thiếu ngủ, uống rượu, mất nước, cơ thể sẽ:

- Tăng nhịp tim và huyết áp liên tục

- Mất nước qua mồ hôi nhưng không bù đủ

- Giảm thời gian nghỉ ngơi phục hồi

Nếu tình trạng này kéo dài, lưu lượng máu đến thận có thể giảm tạm thời do mất nước và mệt mỏi.

Như vậy, ở người khỏe mạnh, hoạt động tình dục điều độ không làm suy thận. Chỉ khi cơ thể đã suy nhược, mắc bệnh mạn tính hoặc quan hệ quá mức dẫn đến kiệt sức toàn thân thì mới gián tiếp ảnh hưởng. Còn trong đa số trường hợp, chính lối sống thiếu khoa học mới là "thủ phạm" thật sự.

Trong đó có 4 việc mà bác sĩ Quách cảnh báo là "phá thận" rất nhanh nhưng cực kỳ phổ biến:

1. Nhịn tiểu thường xuyên

Đây là thói quen cực kỳ phổ biến ở dân văn phòng, tài xế, người bận rộn. Khi nhịn tiểu lâu, bàng quang bị căng quá mức, áp lực tăng cao có thể khiến nước tiểu trào ngược lên niệu quản và thận.

Nước tiểu ứ đọng cũng là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi. Nếu tình trạng viêm nhiễm lan ngược lên thận, nguy cơ viêm thận, suy giảm chức năng lọc máu sẽ tăng đáng kể. Làm "chuyện ấy" nhiều không làm thận hỏng, nhưng nhịn tiểu lâu ngày thì có thể.

2. Ăn lẩu, nhậu bia rượu kèm thực phẩm giàu đạm quá thường xuyên

Lẩu hải sản, nội tạng, thịt đỏ… kết hợp với bia rượu là "combo" quen thuộc của nhiều người. Vấn đề nằm ở chỗ: thực phẩm giàu đạm và purin khi chuyển hóa sẽ tạo ra axit uric.

Rượu bia làm giảm khả năng đào thải axit uric qua thận. Khi nồng độ axit uric tăng cao kéo dài, tinh thể có thể lắng đọng trong ống thận, gây viêm và tổn thương nhu mô thận. Thói quen này lặp lại hàng tuần còn nguy hiểm hơn nhiều so với tần suất làm "chuyện ấy".

3. Uống quá ít nước hoặc chỉ uống khi khát

Nhiều người bận rộn đến mức quên uống nước. Khi cơ thể thiếu nước, lưu lượng máu đến thận giảm, quá trình lọc và đào thải chất cặn bã bị ảnh hưởng.

Nước tiểu cô đặc làm tăng nguy cơ sỏi thận và nhiễm trùng đường tiết niệu. Lâu dài, sỏi và viêm lặp đi lặp lại có thể gây tổn thương mô thận. So với việc lo lắng làm "chuyện ấy" nhiều có "hao thận" hay không, việc uống đủ nước mỗi ngày mới là điều cần ưu tiên.

4. Thức khuya triền miên

Nhiều người cho rằng chỉ cần ngủ đủ số giờ là được, nhưng thực tế nhịp sinh học mới là yếu tố quan trọng. Thận và hệ nội tiết có chu kỳ hoạt động ban đêm.

Việc thường xuyên thức đến 2–3 giờ sáng khiến cơ thể rơi vào trạng thái stress kéo dài, tăng hormone căng thẳng, làm rối loạn huyết áp và tuần hoàn thận. Theo thời gian, vi mạch tại cầu thận bị tổn thương, chức năng lọc máu suy giảm âm thầm mà người bệnh không hề hay biết.

