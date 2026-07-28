4 tháng cùng Galaxy S26 Ultra: Khi AI là trợ thủ thay đổi hoàn toàn quy trình làm việc và sáng tạo

Sau bốn tháng dùng Galaxy S26 Ultra với cường độ cao, Galaxy AI hòa vào quy trình làm việc, cùng hiệu năng ổn định và thời lượng pin bền bỉ mỗi ngày.

AI đồng hành cùng quy trình làm việc

Một chiếc smartphone có AI tốt không phải là chiếc máy khiến người dùng liên tục mò mẫm tính năng, mà là khi AI đủ tự nhiên để hòa vào công việc và cuộc sống hằng ngày.

Với Galaxy S26 Ultra, đó cũng là điều tôi cảm nhận rõ nhất sau một thời gian sử dụng. Những tính năng được mở nhiều nhất không phải là các công cụ để "thử cho biết", mà là transcript, các công cụ chỉnh sửa ảnh hay Circle to Search 3.0 - những tính năng trực tiếp giúp rút ngắn quy trình làm việc và được tôi sử dụng gần như mỗi ngày.

Transcript giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý

Công việc của tôi gắn liền với các buổi họp và phỏng vấn. Mỗi tuần đều có nhiều file ghi âm cần chuyển thành văn bản. Trước đây, quy trình này khá mất thời gian khi phải chuyển file sang ứng dụng chuyển giọng nói thành văn bản, chờ xử lý rồi tiếp tục rà soát lại vì lỗi nhận diện hoặc dấu câu. Với những file dài khoảng 30-40 phút, tổng thời gian để có một bản transcript đủ dùng thường kéo dài gần một giờ.

Trên Galaxy S26 Ultra, toàn bộ quy trình được thực hiện ngay trên thiết bị. Việc không còn phải chuyển đổi qua lại giữa nhiều ứng dụng giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, đồng thời dữ liệu cũng không cần đưa qua thêm một dịch vụ xử lý khác.

Chính sự thuận tiện này cũng thay đổi cách tôi làm việc. Thay vì để dồn các file ghi âm xử lý sau, tôi thường tạo transcript ngay sau khi kết thúc cuộc họp hoặc buổi phỏng vấn, giúp công việc diễn ra liền mạch hơn và giảm đáng kể khối lượng tồn đọng.

Những ngày phải xử lý transcript hoặc đọc tài liệu tại quán cà phê hay khu vực diễn ra sự kiện, tôi cũng sử dụng Privacy Display thường xuyên hơn. Khả năng hạn chế góc nhìn từ hai bên giúp tôi yên tâm hơn khi làm việc với các tài liệu hoặc nội dung nhạy cảm.

Mọi thứ đơn giản hơn sau mỗi lần chụp ảnh

Sau một thời gian sử dụng Galaxy S26 Ultra, tần suất phải mở các ứng dụng hậu kỳ đã giảm đi đáng kể. Với nhiều bức ảnh phục vụ bài viết hoặc đăng tải lên mạng xã hội, các công cụ chỉnh sửa tích hợp trên máy đã đáp ứng tốt nhu cầu. Việc cân bằng ánh sáng hay loại bỏ các chi tiết gây xao nhãng đều có thể thực hiện ngay sau khi chụp.

Dịch thuật thuận tiện trong công việc và cuộc sống

Trong công việc, tôi thường xuyên phải đọc tài liệu tiếng Anh hoặc trao đổi với đối tác nước ngoài. Trước đây, những tình huống này gần như luôn đi kèm với một ứng dụng dịch riêng.

Galaxy S26 Ultra giúp mọi thứ thuận tiện hơn nhờ Interpreter, Live Translate và Circle to Search 3.0. Interpreter hỗ trợ dịch trực tiếp trong các cuộc trò chuyện đối diện và đã hỗ trợ tiếng Việt, hữu ích không chỉ khi làm việc mà cả trong những tình huống đời thường như du lịch, mua sắm hay giao tiếp với khách nước ngoài. Live Translate hỗ trợ các cuộc gọi theo thời gian thực, còn Circle to Search giúp dịch nhanh nội dung ngay trên màn hình khi đọc website hoặc tài liệu tiếng Anh mà không cần sao chép sang ứng dụng khác.

Hiệu năng và độ bền được kiểm chứng qua thời gian

Nếu Galaxy AI giúp rút ngắn quy trình làm việc thì hiệu năng và thời lượng pin chính là nền tảng để những thay đổi đó được duy trì mỗi ngày. Khung máy, các nút bấm và chất lượng hoàn thiện vẫn chắc chắn như ngày đầu, trong khi thiết kế cân bằng giúp việc cầm máy để đọc tài liệu, chụp ảnh hay xử lý công việc trong thời gian dài không tạo cảm giác quá nặng nề.

Pin đủ để yên tâm dùng cả ngày

Viên pin 5.000 mAh có thể không phải con số nổi bật nhất trên thị trường, nhưng Galaxy S26 Ultra tận dụng rất tốt dung lượng này trong thực tế. Những ngày phải ghi âm, chụp ảnh, chỉnh sửa nhanh rồi tiếp tục xử lý văn bản ngay trên điện thoại, máy vẫn đủ đáp ứng trọn vẹn một ngày làm việc mà không khiến tôi phải bận tâm nhiều đến chuyện sạc pin.

Luôn theo kịp nhịp sử dụng

Một trong những thói quen tôi duy trì là sử dụng chế độ chia đôi màn hình khi cần xử lý nhiều nội dung cùng lúc. Với màn hình lớn của Galaxy S26 Ultra, việc chuyển đổi giữa Camera, Gallery, Samsung Notes, Chrome, Gmail và ứng dụng ghi âm diễn ra mượt mà, các ứng dụng gần như luôn sẵn sàng khi tôi quay lại mà không phải tải lại thường xuyên.

Camera cũng là một trong những điểm tôi tin tưởng nhất sau thời gian dài sử dụng. Galaxy S26 Ultra cho chất lượng ảnh ổn định trong nhiều điều kiện ánh sáng, trong khi các công cụ chỉnh sửa tích hợp giúp tôi hoàn thiện nhanh trước khi gửi.

Nhìn lại hành trình cùng Galaxy S26 Ultra

Với Galaxy S26 Ultra, Galaxy AI đã dần hòa vào quy trình làm việc hằng ngày, hiệu năng và thời lượng pin vẫn theo kịp cường độ sử dụng, còn camera luôn sẵn sàng khi cần ghi lại những khoảnh khắc phục vụ cả công việc lẫn cuộc sống. Chính sự ổn định trong những trải nghiệm quen thuộc ấy đã tạo nên cảm giác tin cậy mà tôi mong chờ ở một chiếc flagship đồng hành lâu dài.