4 số điện thoại lừa đảo đã bị Vietcombank phát hiện, khách hàng cần hết sức cảnh giác

Nếu nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn từ những đầu số này, khách hàng cần nâng cao cảnh giác, ngắt máy ngay lập tức và tuyệt đối không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào để tránh rủi ro mất tiền oan.

Thời gian gần đây, tình trạng mạo danh nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tài sản đang diễn biến hết sức phức tạp với nhiều kịch bản khó lường. Vietcombank đã chính thức phát đi cảnh báo về một chiêu trò lừa đảo mới liên quan đến việc chào mời mở thẻ tín dụng, đồng thời công bố 4 số điện thoại rác mà kẻ gian đang sử dụng để bẫy khách hàng.

Cụ thể, theo thông tin từ Vietcombank, các đối tượng lừa đảo đang tích cực gọi điện, nhắn tin qua SMS, Zalo hoặc Messenger để dụ dỗ người dùng mở thẻ ghi nợ phi vật lý hoặc làm hồ sơ phát hành thẻ tín dụng. Ngân hàng đã ghi nhận và điểm mặt 4 số điện thoại thường xuyên được kẻ gian sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, bao gồm: 02366888766, 02488860469, 02888865154 và 1900355561 .

Nếu nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn từ những đầu số này, khách hàng cần nâng cao cảnh giác, ngắt máy ngay lập tức và tuyệt đối không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào để tránh rủi ro mất tiền oan.

Ảnh minh họa

Thủ đoạn của nhóm tội phạm mạng ngày càng trở nên tinh vi khi chúng thiết lập cả hệ thống tổng đài tự động giả danh ngân hàng. Khi bắt máy, nạn nhân sẽ nghe thấy lời chúc mừng đã đủ điều kiện phát hành thẻ tín dụng, kèm theo hướng dẫn nhấn phím 1 để đồng ý mở thẻ hoặc phím 0 để gặp tổng đài viên. Ngay khi khách hàng thao tác nhấn phím, cuộc gọi sẽ bị ngắt. Chỉ một lát sau, một đối tượng tự xưng là nhân viên Vietcombank sẽ gọi lại để tiếp tục quá trình lừa đảo, lấy lòng tin để khai thác thông tin cá nhân và dữ liệu bảo mật.

Mục tiêu cuối cùng của kẻ gian là chiếm đoạt thông tin thẻ vừa phát hành (như hình ảnh thẻ, số thẻ, mã CVV) hoặc các dữ liệu quan trọng như căn cước công dân, hình ảnh sinh trắc học, mật khẩu đăng nhập ứng dụng và mã OTP. Từ những thông tin này, chúng sẽ liên kết thẻ của nạn nhân với các ví điện tử hoặc trực tiếp thanh toán mua sắm các mặt hàng giá trị cao như iPhone, MacBook trên các sàn thương mại điện tử để rút ruột tài khoản.

Không dừng lại ở đó, nhiều kẻ gian còn trắng trợn yêu cầu nạn nhân chuyển tiền sang một tài khoản khác với lý do đóng phí hồ sơ, phí phát hành thẻ, hoặc thuyết phục nộp tiền để "nâng điểm tín dụng" nhằm đạt đủ điều kiện mở thẻ. Bằng những lời lẽ hối thúc và hứa hẹn hấp dẫn, nhiều người nhẹ dạ cả tin đã nhanh chóng sập bẫy và mất đi những khoản tiền lớn.

Trước những chiêu trò lừa đảo ngày càng biến hóa, Vietcombank khẳng định ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào. Người dùng tuyệt đối không chia sẻ thông tin thẻ, mật khẩu ứng dụng VCB Digibank hay mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả khi người đó tự xưng là công an, cơ quan điều tra hay nhân viên hỗ trợ của ngân hàng.

Bên cạnh đó, khách hàng cần hết sức thận trọng, không truy cập vào các đường link lạ hoặc quét mã QR không rõ nguồn gốc được gửi qua email, tin nhắn hay mạng xã hội. Ngân hàng cũng nhấn mạnh rằng hệ thống không bao giờ gửi tin nhắn SMS hay thư điện tử có chứa đường link yêu cầu khách hàng thao tác. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, mọi giao dịch và thắc mắc chỉ nên được thực hiện qua các kênh liên hệ chính thức của ngân hàng, đồng thời người dùng nên chủ động theo dõi chuyên mục cảnh báo rủi ro trên website của Vietcombank để cập nhật những phương thức bảo mật mới nhất.