4 sai lầm khi bảo quản cơm nguội nhiều gia đình vẫn mắc

Cơm nguội có thể gây ngộ độc nếu bảo quản không đúng cách. Nhiều gia đình vẫn mắc những sai lầm khi làm nguội, cất tủ lạnh và hâm nóng cơm.

Cơm nguội thường được giữ lại để dùng cho bữa sau, giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế lãng phí thực phẩm. Tuy nhiên, nếu để cơm ở nhiệt độ phòng quá lâu, bảo quản không đúng cách hoặc hâm nóng không kỹ, các gia đình có thể đối mặt với nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Theo FoodSafety.gov, cơm và thức ăn thừa để ở nhiệt độ phòng quá lâu có thể liên quan đến nguy cơ nhiễm vi khuẩn Bacillus cereus. Vi khuẩn này có thể gây tiêu chảy, đau quặn bụng, buồn nôn hoặc nôn. Cơ quan này khuyến nghị bảo quản thức ăn đã nấu trong hộp và cho vào tủ lạnh càng sớm càng tốt.

Dưới đây là 4 sai lầm khi bảo quản cơm nguội nhiều gia đình thường hay mắc:

Để cơm nguội quá lâu ở nhiệt độ phòng

Sau bữa ăn, nhiều gia đình có thói quen để nguyên nồi cơm trên bàn hoặc trong nồi cơm điện đã tắt, chờ nguội hẳn rồi mới cất. Tuy nhiên, nếu thời gian chờ kéo dài, cơm có thể nằm quá lâu trong khoảng nhiệt độ thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Điều này đặc biệt đáng lưu ý trong những ngày nóng hoặc khi cơm được nấu với số lượng lớn.

FoodSafety.gov khuyến nghị không để thực phẩm dễ hỏng ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ; nếu nhiệt độ môi trường trên 32°C, thời gian này giảm xuống còn 1 giờ. Vì vậy, sau bữa ăn, các gia đình nên sớm xử lý phần cơm còn thừa thay vì để ngoài đến tối hoặc qua đêm. Nếu cơm đã nằm ngoài tủ lạnh vượt quá thời gian khuyến nghị, lựa chọn an toàn hơn là bỏ đi, không nên cho vào tủ lạnh với hy vọng có thể khắc phục rủi ro.

FoodSafety.gov khuyến nghị không để thực phẩm dễ hỏng ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ.

Để nguyên cả nồi cơm lớn cho nguội tự nhiên

Một nồi cơm đầy thường giữ nhiệt lâu hơn phần cơm được chia nhỏ. Nếu để nguyên nồi trên bàn bếp, cơm bên trong có thể nguội chậm, kéo dài thời gian ở nhiệt độ không an toàn. Đây là lý do các hướng dẫn an toàn thực phẩm khuyên nên chia thức ăn thừa thành những phần nhỏ, đựng trong hộp nông trước khi bảo quản lạnh.

Các gia đình nên dùng dụng cụ sạch để chia cơm thành từng phần vừa đủ cho mỗi bữa. Sau đó, đậy kín hộp và đưa vào tủ lạnh kịp thời. Cách làm này vừa thuận tiện khi sử dụng, vừa hạn chế thời gian cơm nằm ngoài môi trường..

Hâm nóng sơ qua hoặc hâm đi hâm lại nhiều lần

Một số người chỉ làm nóng cơm đến mức âm ấm rồi ăn, hoặc lấy cả hộp cơm ra hâm nhiều lần, mỗi lần dùng một ít. Cách làm này không lý tưởng vì cơm có thể nóng không đều, đặc biệt khi hâm bằng lò vi sóng. Những phần ở giữa hộp có thể vẫn nguội dù bên ngoài đã nóng.

FoodSafety.gov khuyến nghị hâm nóng thức ăn thừa đến ít nhất 74°C. Khi dùng lò vi sóng, nên đậy nắp phù hợp, đảo cơm giữa quá trình hâm và kiểm tra để bảo đảm nhiệt phân bố đều. Với cơm đã bảo quản đúng cách, chỉ nên lấy lượng vừa đủ cho một bữa và hâm nóng một lần, thay vì liên tục làm nóng rồi để nguội phần còn lại.

Chỉ dựa vào mùi và màu sắc để quyết định cơm còn ăn được hay không

Khi kiểm tra cơm nguội, nhiều người thường ngửi xem cơm có mùi chua hay quan sát xem cơm có đổi màu không. Đây là những dấu hiệu có thể giúp nhận biết một số biểu hiện hư hỏng, nhưng không đủ để xác định thực phẩm có an toàn hay không. Vi khuẩn gây bệnh và độc tố không phải lúc nào cũng làm thay đổi rõ rệt mùi, màu sắc hoặc vị của món ăn.

FoodSafety.gov cho biết cơm và thức ăn thừa nằm ở nhiệt độ phòng quá lâu có thể là nguồn liên quan đến Bacillus cereus. Vì vậy, các gia đình cần dựa cả vào thời gian và điều kiện bảo quản thay vì chỉ kiểm tra bằng cảm quan. Nếu không nhớ cơm đã để ngoài bao lâu, cơm không được làm lạnh kịp thời hoặc có dấu hiệu hư hỏng, nên bỏ đi. Không nên nếm thử để kiểm tra xem cơm còn an toàn hay không.

Tóm lại, để sử dụng cơm nguội an toàn, các gia đình nên làm nguội nhanh bằng cách chia thành phần nhỏ, bảo quản trong hộp sạch có nắp, đưa vào tủ lạnh kịp thời và hâm nóng kỹ khi ăn. Cần đặc biệt tránh để cơm ở nhiệt độ phòng quá lâu hoặc dùng lại phần cơm không rõ lịch sử bảo quản. Nếu có nghi ngờ về độ an toàn, bỏ đi vẫn là lựa chọn tốt hơn cố tận dụng.