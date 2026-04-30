4 nhóm cây chớ nên trồng gần nhau

Khi bắt đầu gieo hạt, trồng hoa hay chăm sóc vườn rau tại nhà, nhiều người thường chú ý đến ánh sáng, đất trồng và lượng nước. Tuy nhiên, theo House Beautiful, một khu vườn phát triển tốt còn phụ thuộc vào việc sắp xếp các loại cây cạnh nhau sao cho phù hợp.

Morris Hankinson, giám đốc điều hành Hopes Groves Nurseries (cơ sở trồng và bán cây xanh tại Anh), cho biết: “Điều quan trọng là đúng cây, đúng chỗ. Việc muốn trồng cây nào cạnh nhau có thể dựa trên sở thích cá nhân về màu sắc, kết cấu và phong cách, nhưng cuối cùng cây vẫn cần phù hợp với loại đất, khả năng thoát nước, nhu cầu tưới nước, nắng và bóng râm”.

Không chỉ là vấn đề thẩm mỹ, một số cây thực sự không hợp để trồng gần nhau. Chúng có thể cạnh tranh dinh dưỡng, nước, ánh sáng, tiết ra chất ức chế cây bên cạnh hoặc thu hút sâu bệnh gây hại cho các loại cây khác.

Dưới đây là những loại cây không nên trồng gần nhau.

1. Cây cà chua và khoai tây

Cây khoai tây

Cà chua và khoai tây là hai loại cây không nên trồng gần nhau. Lý do là cả hai đều dễ mắc một số bệnh giống nhau. Vì vậy khi đặt cạnh nhau, nguy cơ bệnh lây lan giữa các cây sẽ tăng lên.

Với những vườn nhỏ, nhiều người có xu hướng tận dụng mọi khoảng đất để trồng thật nhiều loại rau củ. Tuy nhiên, việc để cà chua và khoai tây quá gần nhau có thể khiến người trồng khó kiểm soát bệnh hơn nếu một trong hai loại cây xuất hiện dấu hiệu nhiễm bệnh.

2. Cây cà chua và rau họ cải

Cây cà chua

Cà chua cũng không nên trồng cạnh các loại rau họ cải như bắp cải, bông cải xanh, cải xoăn hoặc các cây cùng nhóm. Nguyên nhân là chúng cạnh tranh mạnh về nước và chất dinh dưỡng.

Khi hai nhóm cây này được đặt gần nhau, cây có thể phát triển kém hơn, đặc biệt nếu đất trồng không đủ giàu dinh dưỡng hoặc khu vực trồng bị hạn chế. Vì vậy, tốt nhất nên tách cà chua và nhóm rau họ cải ra các khu vực khác nhau trong vườn.

Thay vì rau họ cải hoặc khoai tây, cà chua có thể trồng cùng húng quế, bởi húng quế giúp xua đuổi sâu bệnh và có thể làm tăng hương vị của cà chua.

3. Củ hồi và hầu hết các cây khác

Củ hồi

Củ hồi (hay còn gọi là thì là tây) là trường hợp đặc biệt hơn cả. Theo ông Morris Hankinson, loại cây này có thể ức chế sự phát triển của phần lớn các cây khác. Vì vậy, thay vì trồng xen, người làm vườn nên dành cho củ hồi một khoảng không gian riêng.

Việc trồng củ hồi quá gần các cây rau, hoa hoặc thảo mộc khác có thể khiến cây bên cạnh phát triển chậm, yếu hoặc khó đạt năng suất như mong muốn. Nếu muốn trồng loại cây này, tốt nhất nên để nó ở khu vực tách biệt.

4. Cây bạc hà và các cây trồng trực tiếp trên luống đất

Cây bạc hà

Bạc hà là cây có tốc độ phát triển nhanh và dễ lan rộng. Nếu trồng trực tiếp ngoài luống đất, bạc hà có thể nhanh chóng chiếm phần lớn diện tích, lấn át các loại cây khác.

Vì vậy, bạc hà không nên trồng cạnh các cây khác trong nền đất mở. Cách an toàn hơn là trồng bạc hà trong chậu hoặc đặt ở khu vực riêng, tránh để bộ rễ lan rộng không kiểm soát. Điều này giúp người trồng vẫn có thể sử dụng bạc hà trong nấu ăn, pha đồ uống mà không làm ảnh hưởng đến cả khu vườn.

Nguồn: House Beautiful