Apple dự kiến ra mắt iOS 27 tại WWDC 2026 tối nay. Có 4 mẫu iPhone được đồn đoán sẽ không còn nằm trong danh sách nâng cấp.

Apple dự kiến giới thiệu iOS 27 tại sự kiện WWDC 2026 diễn ra ngày 8/6. Tuy nhiên, không phải tất cả các mẫu iPhone đang lưu hành đều được hỗ trợ phiên bản hệ điều hành mới này.

MacRumors dẫn thông tin từ tài khoản Instant Digital cho rằng iOS 27 sẽ tương thích với dòng iPhone 12 trở lên. Còn phiên bản Siri mới với khả năng cá nhân hóa cao hơn được cho là sẽ hoạt động dựa trên nền tảng Apple Intelligence, vì vậy tính năng này nhiều khả năng chỉ khả dụng trên các mẫu iPhone 15 Pro trở lên.

Mẫu iPhone 11 ra mắt từ năm 2019 có thể đứng trước nguy cơ bị loại khỏi danh sách hỗ trợ khi Apple phát hành iOS 27. (Ảnh minh hoạ: PhoneArena)

Danh sách các thiết bị được cho là tương thích với iOS 27 gồm:

- iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max.

- iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max.

- iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max.

- iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max.

- iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max.

- iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max.

- iPhone SE (2022).

Các mẫu iPhone được cho là không hỗ trợ iOS 27 gồm:

- iPhone 11.

- iPhone 11 Pro.

- iPhone 11 Pro Max.

- iPhone SE (2020).

Bên cạnh danh sách thiết bị hỗ trợ, những thông tin thời gian qua cũng hé lộ định hướng phát triển của iOS 27. Thay vì tập trung vào thay đổi lớn về giao diện, Apple được cho là sẽ ưu tiên cải thiện hiệu năng, độ ổn định và tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng.

Nhiều chuyên gia nhận định iOS 27 có thể đi theo triết lý tương tự Mac OS X 10.6 Snow Leopard ra mắt năm 2009, phiên bản từng được Apple tập trung hoàn thiện nền tảng hệ thống thay vì bổ sung hàng loạt tính năng mới.

AI được dự đoán sẽ là trọng tâm lớn nhất của iOS 27. Apple được cho là đang đẩy mạnh tích hợp các tính năng trí tuệ nhân tạo trên toàn hệ điều hành, đồng thời nâng cấp Siri theo hướng thông minh và tự nhiên hơn.

Dù vậy, toàn bộ thông tin trên hiện vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn. Những thay đổi chính thức của iOS 27 sẽ được Apple công bố tại WWDC 2026 diễn ra ngày 8/6.