4 mẫu iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay

Thị trường smartphone hiện tại đang chứng kiến sự ra mắt liên tục của các dòng máy mới, điều này vô tình khiến những thế hệ iPhone tiền nhiệm rớt giá mạnh mẽ. Đây chính là thời điểm vàng biến việc mua iPhone cũ thành một bài toán kinh tế thông minh.

Bước vào giai đoạn giữa năm 2026, thị trường di động thứ cấp đang chứng kiến một đợt sóng giảm giá sâu, tạo ra cơ hội hiếm có cho những người dùng muốn lên đời thiết bị với ngân sách tối ưu. Sự cạnh tranh khốc liệt và sự xuất hiện của các dải sản phẩm mới đã đẩy những chiếc iPhone từng làm mưa làm gió một thời về mức giá vô cùng dễ chịu, chạm đáy kỷ lục.

Thay vì phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để đập hộp máy mới, việc lựa chọn những thiết bị đã qua sử dụng với ngoại hình nguyên bản và hiệu năng mạnh mẽ đang trở thành xu hướng tiêu dùng cực kỳ khôn ngoan. Từ những mẫu máy "quốc dân" giá chưa tới 10 triệu đồng cho đến những chiếc flagship đỉnh cao nay chỉ còn quanh quẩn ở mức dưới 20 triệu, tất cả đều mang lại một giá trị sử dụng hoàn toàn vượt trội so với số tiền bỏ ra ban đầu.

iPhone 15 Pro Max cũ

Đây là chiếc máy mang tính bước ngoặt của Apple với việc trang bị khung viền Titanium siêu nhẹ cùng cổng sạc Type-C vô cùng tiện lợi. Được tiếp sức mạnh từ con chip A17 Pro, thiết bị này vẫn dư sức gánh vác các tựa game đồ họa nặng nhất và hỗ trợ mượt mà, lâu dài các tính năng Apple Intelligence tiên tiến mà không hề có dấu hiệu hụt hơi. Hiện tại, mức giá của iPhone 15 Pro Max cũ đã hạ nhiệt rất sâu so với thời điểm ra mắt, chỉ còn dao động trong khoảng 16,9 đến 24 triệu đồng tùy thuộc vào dung lượng và tình trạng máy. Sự điều chỉnh giá này biến nó thành lựa chọn số một cho những ai khát khao trải nghiệm công nghệ cao cấp nhất, sở hữu một thiết bị mang đậm chất thượng lưu mà không muốn gánh chịu khoản lỗ "bóc seal" khổng lồ như khi mua máy mới.

iPhone 14 Pro Max cũ

Sở hữu thiết kế khung thép không gỉ bóng bẩy và cực kỳ đầm tay, thiết bị này tạo ra một cảm giác sang trọng vĩnh cửu không hề thua kém bất kỳ thế hệ smartphone mới nhất nào trên thị trường. Người dùng sẽ ngay lập tức bị cuốn vào trải nghiệm thị giác ấn tượng với màn hình Dynamic Island sắc nét kết hợp cùng cụm camera 48MP vẫn đang làm quá xuất sắc nhiệm vụ chụp ảnh và quay video sáng tạo nội dung hàng ngày. Ở thời điểm hiện tại, với mức giá chỉ rơi vào khoảng 15 đến 18 triệu đồng, đây là phương án cực kỳ an toàn và giữ giá cực tốt cho những ai cần một thiết bị có thời lượng pin trâu, màn hình lớn để làm việc và giải trí với cường độ cao liên tục.

iPhone 15 cũ

Mẫu máy này hướng thẳng đến tệp người dùng yêu thích sự nhỏ gọn, ưu tiên các phiên bản màu sắc pastel trẻ trung và không quá khắt khe về tần số quét màn hình 120Hz. Điểm ăn tiền lớn nhất của phiên bản này là việc Apple đã hào phóng phổ cập cổng Type-C và thiết kế Dynamic Island, mang lại trải nghiệm cốt lõi vô cùng hiện đại không hề có sự khác biệt quá lớn so với dòng Pro đắt tiền. Mức giá hiện tại của máy trên thị trường thứ cấp chỉ loanh quanh ở ngưỡng 12 đến 15 triệu đồng, biến nó thành một món hời thực sự cho dân văn phòng hoặc người dùng phổ thông muốn sở hữu một thiết bị mượt mà, dễ dùng trong nhiều năm tới mà không cần phải đắn đo quá nhiều về mặt tài chính.

iPhone 13 cũ

Yếu tố giá bán đang ở mức chạm đáy trên thị trường máy cũ chính là vũ khí lợi hại nhất của mẫu máy này, khiến nó cực kỳ dễ tiếp cận với nhóm người dùng có ngân sách eo hẹp khi chỉ cần bỏ ra khoảng 8 đến 10 triệu đồng. Con chip A15 Bionic bên trong vẫn được tối ưu nhiệt độ rất tốt, giúp máy hoạt động vô cùng trơn tru cho các nhu cầu học tập, lướt web hay chơi game cơ bản hàng ngày mà không gặp phải tình trạng giật lag khó chịu. Cụm camera đặt chéo đặc trưng trên mặt lưng vẫn mang lại vẻ ngoài vô cùng thời thượng, định vị rõ ràng đây là minh chứng cho việc chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ nhưng người dùng vẫn được tận hưởng trọn vẹn sự ổn định khét tiếng của hệ sinh thái iOS.