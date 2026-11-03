Đèn dầu trên bàn thờ vẫn được nhiều gia đình sử dụng.

Đèn dầu là món đồ đã có từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa hoàn toàn vắng bóng trên bàn thờ. Có nhà chỉ thắp vào những dịp nhất định, cũng có nhà duy trì thường xuyên như một thói quen từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, khác với đèn điện, ánh sáng của đèn dầu đến từ ngọn lửa trực tiếp và nhiên liệu dễ cháy. Chỉ một thao tác bất cẩn khi châm dầu, đặt đèn hay để đèn cháy quá lâu cũng có thể tạo ra rủi ro không đáng có. Vì vậy, nếu gia đình vẫn thắp đèn dầu trên bàn thờ, 4 lời khuyên dưới đây rất đáng lưu ý.

1. Đừng đổ dầu quá đầy và chỉ sử dụng nhiên liệu phù hợp

Nhiều người thấy dầu trong đèn gần hết sẽ tiện tay châm thật đầy để khỏi phải bổ sung nhiều lần. Tuy nhiên, với đèn sử dụng nhiên liệu lỏng, việc đổ quá đầy có thể khiến nhiên liệu dễ tràn ra ngoài khi di chuyển, va chạm hoặc trong lúc châm thêm. Gia đình chỉ nên đổ lượng vừa phải theo cấu tạo của đèn, đóng các bộ phận chắc chắn trước khi thắp và lau sạch ngay nếu nhiên liệu bị dây ra bên ngoài. Quan trọng hơn, không nên tùy tiện thay thế bằng các loại chất lỏng dễ cháy khác chỉ vì chúng có thể bắt lửa. Hãy sử dụng đúng loại nhiên liệu phù hợp với chiếc đèn đang dùng và hướng dẫn của nhà sản xuất nếu có.

2. Đặt đèn ở vị trí thật chắc, cách xa những thứ dễ bắt lửa

Đèn dầu không nên được đặt sát bát hương, chân hương dài, hoa khô, giấy, rèm cửa hoặc những vật liệu có thể bén lửa. Khoảng trống xung quanh ngọn lửa cũng cần đủ rộng để hạn chế việc một vật vô tình đổ hoặc rơi vào đèn. Bề mặt đặt đèn phải bằng phẳng và chắc chắn. Nếu chiếc đèn có phần chân nhỏ, dễ nghiêng hoặc đã cũ, gia đình nên kiểm tra lại trước khi tiếp tục sử dụng. Nhà có trẻ nhỏ càng cần lưu ý vị trí bàn thờ và đèn. Không nên để trẻ có thể với tới, kéo khăn trải bàn thờ hoặc chạm vào khu vực đang có ngọn lửa.

3. Tuyệt đối không châm thêm dầu khi đèn đang cháy

Đây là thao tác cần đặc biệt tránh. Khi thấy dầu gần hết nhưng ngọn lửa vẫn đang cháy, đừng vì muốn đèn tiếp tục sáng mà mở đèn rồi châm thêm nhiên liệu ngay lúc đó. Hãy tắt hoàn toàn ngọn lửa, chờ đèn nguội rồi mới tiến hành bổ sung nhiên liệu. Khi châm dầu cũng nên thực hiện cẩn thận ở nơi thông thoáng, tránh để dầu chảy ra thân đèn hoặc bề mặt xung quanh. Sau khi châm xong, kiểm tra lại đèn và lau sạch phần nhiên liệu bị đổ nếu có trước khi thắp trở lại. Một vài phút cẩn thận sẽ an toàn hơn nhiều so với thao tác vội vàng ngay cạnh ngọn lửa.

4. Đừng để đèn cháy khi không còn người trông coi

Đây có lẽ là nguyên tắc quan trọng nhất với những gia đình vẫn sử dụng đèn dầu trên bàn thờ. Không nên thắp đèn rồi rời khỏi nhà trong thời gian dài. Tương tự, nếu mọi người chuẩn bị đi ngủ mà không còn ai có thể quan sát khu vực bàn thờ, gia đình nên chủ động tắt ngọn lửa. Trước khi rời đi, hãy kiểm tra đèn đã tắt hoàn toàn hay chưa, đặc biệt khi xung quanh vẫn còn hương hoặc nến đang cháy. Nếu đèn có dấu hiệu rò rỉ nhiên liệu, nứt vỡ, chân đèn không còn chắc chắn hoặc hoạt động bất thường, tốt nhất nên ngừng sử dụng và thay thế.

Giữ một thói quen quen thuộc nhưng đừng bỏ qua an toàn

Việc sử dụng đèn dầu trên bàn thờ là lựa chọn và nếp sinh hoạt riêng của mỗi gia đình. Tuy nhiên, khác với một chiếc đèn điện, đèn dầu luôn đi kèm ngọn lửa trần và nhiên liệu dễ cháy nên cần được để mắt nhiều hơn trong quá trình sử dụng.

Đổ lượng dầu vừa phải, đặt đèn ở nơi chắc chắn, không tiếp nhiên liệu khi đang cháy và không để ngọn lửa hoạt động khi không có người trông coi là những nguyên tắc đơn giản nhưng rất đáng nhớ. Đặc biệt với khu vực bàn thờ vốn có nhiều nguồn lửa và vật liệu dễ cháy, an toàn vẫn nên được đặt lên trước.

* Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo. Gia đình nên tuân thủ hướng dẫn sử dụng của loại đèn và nhiên liệu đang dùng, đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy trong gia đình.