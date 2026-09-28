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4 lời khuyên cho những gia đình đang trồng cây lan ý trong nhà

Trà My
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Lan ý khá dễ chăm nhưng tưới quá nhiều, đặt cây dưới nắng gắt hoặc bỏ qua những dấu hiệu bất thường trên lá vẫn có thể khiến cây gặp vấn đề.

Lan ý (Spathiphyllum) là cây cảnh quen thuộc trong nhiều không gian sống nhờ tán lá xanh và hoa màu trắng. Cây có khả năng thích nghi với điều kiện trong nhà, nhưng “dễ chăm” không có nghĩa là có thể tưới nước hoặc đặt cây ở bất cứ vị trí nào.

Nếu trong nhà đang có một chậu lan ý, 4 điều dưới đây đáng được lưu ý.

    Đừng để đất quá ướt

Lan ý cần đất ẩm nhưng không nên bị sũng nước. Theo Đại học Bang North Carolina (Mỹ), đất trồng lan ý cần có khả năng thoát nước tốt; giữa các lần tưới nên để đất khô bớt thay vì liên tục giữ tình trạng ướt.

Vì vậy, gia đình nên kiểm tra đất trước khi tưới. Nếu đất vẫn còn ẩm, chưa cần bổ sung thêm nước. Chậu cũng cần có khả năng thoát nước tốt để hạn chế tình trạng nước đọng quanh rễ.

    Đừng đặt cây dưới nắng trực tiếp quá mạnh

Lan ý có thể phát triển trong điều kiện bóng râm hoặc ánh sáng tương đối thấp. Đại học Bang North Carolina khuyến nghị không đặt lan ý dưới ánh nắng trực tiếp. Đại học Minnesota (Mỹ) cũng lưu ý lan ý thuộc nhóm cây ưa bóng và có thể bị cháy lá nếu được chuyển quá nhanh sang vị trí có ánh sáng mạnh.

Nếu muốn đưa cây đến nơi sáng hơn, gia đình nên di chuyển cây dần dần trong 1–2 tuần.

    Thường xuyên lau lá và quan sát mặt dưới lá

Lá lan ý khá lớn nên bụi có thể tích tụ trên bề mặt. Đại học Bang North Carolina khuyến nghị thường xuyên lau lá bằng khăn ẩm; việc này vừa giúp cây giữ được vẻ sạch đẹp, vừa hỗ trợ loại bỏ một số loại côn trùng có thể tập trung ở mặt dưới lá.

- Ảnh 1.

Lan ý là cây cảnh được nhiều gia đình Việt ưa thích.

Vì vậy, khi chăm cây, gia đình không nên chỉ nhìn phần lá phía trên. Hãy kiểm tra cả mặt dưới lá và các vị trí khuất để sớm phát hiện côn trùng hoặc những dấu hiệu bất thường.

    Nếu nhà có chó, mèo, nên đặt cây ngoài tầm với

Đây là lưu ý đặc biệt quan trọng với những gia đình nuôi thú cưng.

Hiệp hội Phòng chống Ngược đãi Động vật Mỹ (ASPCA) xếp lan ý vào nhóm cây độc đối với chó và mèo. Cây chứa các tinh thể calcium oxalate không hòa tan; nếu vật nuôi nhai hoặc ăn phải, các biểu hiện có thể gồm kích ứng và đau rát miệng, chảy nhiều nước dãi, nôn hoặc khó nuốt.

Vì vậy, nếu chó hoặc mèo trong nhà có thói quen gặm lá, không nên đặt chậu lan ý ở vị trí chúng dễ tiếp cận. Nếu nghi ngờ thú cưng đã ăn cây, gia đình nên liên hệ bác sĩ thú y để được hướng dẫn.

Lan ý không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc, nhưng vẫn cần được đặt đúng vị trí và tưới nước vừa phải. Với những gia đình đã có sẵn cây, điều đáng quan tâm là giữ đất thoát nước tốt, tránh nắng trực tiếp, thường xuyên kiểm tra lá và đặc biệt lưu ý nếu trong nhà có chó hoặc mèo.

Lời khuyên đến tất cả những gia đình trồng cây rau má: Đừng chỉ tưới nước, có 4 điều nên lưu ý
Tags

Ý Lan

Cây cảnh

bang North Carolina

Đại học Minnesota

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