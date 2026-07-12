4 loại thực phẩm vứt lăn lóc trong nhà cũng ĐỪNG để trong tủ lạnh: Ngộ độc, ung thư sớm “hỏi thăm”

Tủ lạnh vốn là "vị cứu tinh" giúp thức ăn tươi lâu, nhưng với 4 loại thực phẩm siêu quen thuộc này, việc nhét chúng vào ngăn mát lâu ngày lại là hành vi tự rước độc tố vào người.

Thực tế, rất nhiều gia đình có thói quen biến chiếc tủ lạnh thành một chiếc kho lưu trữ vạn năng cho mọi thứ mua từ chợ về với niềm tin rằng môi trường lạnh sẽ bảo vệ mọi thứ. Thế nhưng, không gian ẩm ướt và thiếu oxy bên trong các ngăn chứa đôi khi lại trở thành chất xúc tác hoàn hảo cho các phản ứng hóa học độc hại xảy ra với tốc độ chóng mặt.

Nhiều loại độc tố đáng sợ và mầm mống ung thư nguy hiểm hoàn toàn có thể âm thầm hình thành từ chính thói quen tưởng chừng như rất khoa học này. Đặc biệt là nếu bạn để 4 thực phẩm quen thuộc dưới đây lâu ngày trong tủ lạnh:

1. Khoai tây

Nhiều người cho rằng cất khoai tây vào ngăn mát sẽ giữ củ tươi lâu và không bị héo. Thực tế hoàn toàn ngược lại. Độ ẩm cao kết hợp nhiệt độ thấp trong tủ lạnh chính là ngòi nổ kích thích khoai tây mọc mầm với tốc độ chóng mặt.

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Khi mọc mầm, các củ khoai sẽ sản sinh ra một lượng lớn solanine. Đây là một chất độc thần kinh cực kỳ nguy hiểm. Người ăn phải nhẹ thì buồn nôn, tiêu chảy, nặng thì chóng mặt, co giật. Đáng sợ hơn, solanine không hề bị tiêu hủy bởi nhiệt độ cao khi chiên xào hay nấu canh.

Nếu cơ thể nạp chất độc này liên tục, gan sẽ là cơ quan đầu tiên gánh chịu hậu quả. Việc gan phải hoạt động quá tải để thải độc lâu ngày dẫn đến tình trạng viêm gan, xơ gan tiến triển thành ung thư gan. Cách tốt nhất là bạn cứ để khoai tây ở nơi khô ráo, bóng tối và thoáng khí trong nhà.

2. Rau củ muối chua

Món dưa muối hay cà muối chua thường được cất vào tủ lạnh để làm chậm quá trình lên men, giúp món ăn không bị quá chua gắt. Thế nhưng, đây lại là sai lầm ẩn chứa nguy cơ lớn cho sức khỏe.

Trong giai đoạn lên men, rau củ luôn tồn tại một lượng nitrit nhất định. Khi chất này đi vào dạ dày, nó sẽ kết hợp với các axit amin để tạo thành nitrosamine. Đây là một hợp chất độc hại đã được khoa học chứng minh là tác nhân trực tiếp gây biến đổi tế bào và ung thư. Việc lưu trữ đồ muối chua dài ngày trong tủ lạnh làm lượng nitrit tiếp tục tăng cao.

Ăn loại thực phẩm này thường xuyên sẽ bào mòn niêm mạc đường tiêu hóa, gây viêm loét mãn tính và dẫn tới ung thư dạ dày. Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên ăn dưa cà muối trong vòng 5 đến 7 ngày. Nếu thấy nước muối đổi màu hoặc nổi váng thì bạn phải vứt bỏ ngay.

3. Các loại hạt khô

Đậu phộng, hạt điều, hướng dương thường được cất vào ngăn mát để giữ độ giòn và tránh bị hôi dầu. Tuy nhiên, nếu hộp đựng không được đóng kín, các loại hạt này sẽ hút ẩm rất nhanh từ môi trường tủ lạnh. Đây là điều kiện lý tưởng cho nấm mốc phát sinh.

Ảnh minh họa

Mốc trên các loại hạt khô sản sinh ra aflatoxin. Đây là chất gây ung thư nhóm 1 cực kỳ nguy hiểm được Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo. Độc tố này bền vững ở nhiệt độ cao nên việc rang lại hạt bị mốc hoàn toàn vô tác dụng. Aflatoxin tích tụ âm thầm, trực tiếp phá hủy DNA của tế bào và thúc đẩy các khối u ác tính ở gan phát triển.

Nếu các loại hạt đã bóc vỏ, bạn chỉ nên trữ trong hộp kín từ 2 đến 3 tuần. Khi thấy hạt có vị đắng, mùi lạ thì tuyệt đối không được tiếc rẻ mà giữ lại ăn.

4. Các loại củ gia vị

Các loại củ gia vị như gừng, tỏi, hành tây là những thứ luôn có sẵn trong căn bếp của mọi gia đình. Do đặc tính dễ bị khô héo hoặc mọc mầm ở môi trường ngoài, nhiều người thường có thói quen cho tất cả vào ngăn mát tủ lạnh. Tuy nhiên, độ ẩm trong khoang mát sẽ kích hoạt nấm mốc sinh sôi trên các loại củ này cực nhanh mà mắt thường rất khó phát hiện ở giai đoạn đầu.

Ảnh minh họa

Nguy hiểm hơn, môi trường ẩm ướt và thiếu oxy của tủ lạnh là không gian lý tưởng cho vi khuẩn Clostridium botulinum phát triển trên các loại củ gia vị. Loài vi khuẩn này sản sinh ra độc tố botulinum, một trong những chất độc thần kinh mạnh nhất hành tinh, gây liệt cơ, suy hô hấp nặng và đối mặt với nguy cơ tử vong trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, các độc tố vi nấm tích tụ từ gừng, tỏi bị mốc cũng bám sâu vào gan và dạ dày, làm gia tăng đột biến nguy cơ ung thư sớm.

Bạn nên để gừng, tỏi, hành tây ở những nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng tự nhiên trong nhà. Nếu đã lỡ băm nhỏ hoặc thái lát, hãy cho vào hộp kín hoàn toàn và sử dụng hết trong vòng từ 1 đến 2 ngày để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

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