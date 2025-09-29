4 loại rau củ dễ bị "phù phép" bằng hóa chất, càng đẹp càng độc hại

Khi đi chợ, rau củ tươi ngon bắt mắt chưa chắc đã đảm bảo an toàn. Để giữ màu xanh đẹp hoặc kéo dài thời gian bảo quản, không ít thương lái có thể dùng đến hóa chất. Trong số đó, có 4 loại rau củ thường bị nghi ngờ xử lý nhiều nhất, bạn nên lưu ý để tránh rước nguy hại vào bữa ăn.

1. Củ niễng

Củ niễng là loại rau củ khá phổ biến ở Trung Quốc, đặc biệt tại các tỉnh miền Nam. Thực chất đây là phần thân phình to của cây lúa nước dại (Zizania latifolia), hình thành nhờ sự cộng sinh với một loại nấm. Nhờ có vị ngọt thanh, giòn đặc trưng, củ niễng thường được chế biến thành các món xào, nấu canh hoặc om kèm thịt.

Ở Việt Nam, củ niễng cũng có mọc tự nhiên tại một số ao hồ, đầm lầy ở miền Bắc, nhưng không phổ biến ngoài chợ. Thỉnh thoảng, vào mùa, có thể bắt gặp bán ở Hà Nội với giá khá cao, chủ yếu phục vụ những người thích thử rau lạ. Về màu sắc, củ niễng tự nhiên thường có màu trắng ngà hoặc hơi xanh nhạt, bề mặt có lấm tấm chấm đen nhỏ. Đây là dấu hiệu bình thường, cho thấy củ phát triển tự nhiên. Ngược lại, nếu thấy củ niễng trắng tinh, trơn bóng bất thường, có thể chúng đã được ngâm hóa chất để nhìn bắt mắt hơn. Loại này thường có vị hơi đắng, ăn không ngon và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

2. Giá đỗ

Giá đỗ là món quen thuộc trong bữa cơm nhiều gia đình. Giá mọc tự nhiên thường có rễ dài, màu ngà vàng hoặc hơi xanh, thân không đều nhau. Trong khi đó, loại giá đỗ quá trắng, thân mập mạp mà lại không hề có rễ, rất có thể đã được ủ bằng hóa chất như thuốc kích thích nảy mầm, chất ức chế rễ hoặc dung dịch tẩy trắng. Loại giá này tuy nhìn đẹp mắt nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với cơ thể.

3. Ngồng tỏi

Ngồng tỏi là phần hoa mọc ra từ củ tỏi, thường chỉ có theo mùa vào khoảng cuối xuân đầu hạ. Nếu bạn thấy ngồng tỏi xuất hiện quanh năm ở chợ, rất có thể chúng đã được xử lý để bảo quản. Một số thương lái có thể phun hoặc ngâm ngồng tỏi với hóa chất bảo quản nhằm chống mốc, sau đó cất trong kho lạnh để bán dần. Những loại ngồng tỏi này nhìn ngoài thì tươi nhưng vị kém hẳn, có nguy cơ tồn dư chất độc hại.

4. Củ sen

Củ sen vốn mọc trong bùn nên khi đào lên thường dính bùn đất, vỏ ngoài sẫm màu, có nhiều đốm. Nếu bạn thấy củ sen trắng nõn, sạch bóng, bề mặt không chút vết bẩn thì cần cảnh giác. Khả năng cao là củ sen đã được ngâm trong dung dịch axit nhẹ như nước chanh loãng hoặc thậm chí một số chất tẩy để giữ màu sáng. Loại củ sen này tuy trông đẹp nhưng giá trị dinh dưỡng giảm đi, ăn nhiều cũng không an toàn.

Theo Toutiao