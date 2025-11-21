4 loại quả dễ “ôm ổ ký sinh trùng”, dân buôn cũng ngại ăn, trẻ nhỏ lại cực mê

Trên truyền hình hay trong kinh nghiệm của ông bà, cha mẹ đều được khuyên cho trẻ ăn nhiều trái cây vì đây là nguồn vitamin quan trọng cho sự phát triển. Điều đó đúng nhưng bất kỳ thực phẩm nào dùng quá mức hoặc không đúng cách đều có thể gây hại , nhất là khi thời tiết chuyển lạnh, trẻ dễ mắc bệnh hơn.

Bên cạnh việc giữ ấm phù hợp, cha mẹ cần đặc biệt chú ý đến những gì trẻ ăn hằng ngày . Không ít trường hợp rối loạn tiêu hóa, đau bụng, ngứa ngáy vùng hậu môn ở trẻ lại xuất phát từ… trái cây tưởng chừng vô hại.

Dưới đây là 4 loại trái cây trẻ nên hạn chế , vì dễ mang theo vi khuẩn hoặc ký sinh trùng gây hại cho hệ tiêu hóa còn non nớt.

1. Dâu tây

Dâu tây là “ngôi sao” trong mắt trẻ bởi nó đẹp mắt, chua ngọt dễ ăn. Nhưng thực tế, loại quả này sát mặt đất , phần thịt hoàn toàn lộ ra ngoài , rất dễ bị vi khuẩn, tuyến trùng, rệp bám vào.

Nhiều bé ăn dâu mà không rửa kỹ hoặc chỉ tráng sơ qua, vô tình nuốt luôn trứng giun, ấu trùng ký sinh . Một số loại giun có thể sống trong ruột trẻ, gây ngứa vùng hậu môn , khó chịu, rối loạn tiêu hóa.

Vì vậy, dâu tây phải ngâm, rửa thật kỹ , tốt nhất là rửa nhiều lần dưới vòi nước.

2. Quả thanh mai

Thanh mai được nhiều người yêu thích vì chua nhẹ, kích thích tiêu hóa. Tuy nhiên, lớp vỏ nhiều khe rãnh của loại quả này là nơi trứng ký sinh trùng “núp” rất tốt .

Một loại thường gặp là ấu trùng thanh mai , đẻ trứng ngay trong các khe quả. Khi nở, chúng chui vào phần thịt, rất khó nhìn bằng mắt thường.

Không chỉ vậy, vị chua của dâu rừng nếu ăn nhiều có thể ảnh hưởng men răng, tổn thương men răng của trẻ .

Cha mẹ nên hạn chế cho trẻ ăn, dù người lớn cũng chỉ nên dùng lượng nhỏ và rửa thật kỹ.

3. Sung ngọt

Nhiều người thắc mắc “Vì sao gọi là sung ngọt mà không thấy hoa?”. Thực chất, thứ chúng ta ăn không phải quả mà là đế hoa , còn hoa thật nằm… bên trong.

Chính cấu tạo “đặc kín” này khiến quả sung dễ bị côn trùng lọt vào , đặc biệt khi chín mềm. Không ít người ăn mà bắt gặp sợi tơ hoặc côn trùng nhỏ trong ruột sung .

Trẻ nếu ăn phải dễ bị đau bụng, tiêu chảy , vì hệ tiêu hóa còn yếu và dễ phản ứng mạnh với vi khuẩn, ký sinh.

4. Củ mã thầy

Củ năng sinh trưởng trong bùn đất , chứa nhiều nước, được trẻ yêu thích vì vị ngọt mát. Tuy nhiên, loại củ này dễ bị ký sinh trùng fasciolopsis buski (giun lươn lớn) bám vào.

Nếu ăn củ mã thầy chưa bóc vỏ kỹ hoặc chưa nấu chín, trẻ có thể nhiễm loại ký sinh trùng này, gây viêm ruột, đau bụng kéo dài, thiếu máu, rối loạn hấp thu, ảnh hưởng thị lực. Ngay cả người lớn cũng được khuyên gọt vỏ và nấu chín hoàn toàn trước khi ăn.

Để đảm bảo an toàn:

- Chọn nơi bán uy tín , tránh mua hàng quá mềm, dập, chín nẫu.

- Ngâm rửa kỹ , đặc biệt với trái cây sát đất hoặc nhiều khe rãnh.

- Hạn chế trái cây sống với trẻ dưới 3 tuổi, ưu tiên loại dễ bóc vỏ như chuối, cam, quýt.

- Quan sát trẻ sau khi ăn: nếu có ngứa hậu môn, đau bụng, tiêu chảy , cần kiểm tra sớm.

Nguồn và ảnh: Baidu