4 loại quả đáng lẽ phải bị cấm từ lâu, chủ hàng hoa quả chẳng dám ăn vậy mà nhiều người vẫn vô tư mua

Xoài mềm nhũn, vỏ loang lổ và mùi chua hăng

Nếu trên xoài có đốm đen to loang lổ, thường kèm mùi chua hăng là dấu hiệu quả đã hỏng và không nên ăn. Khi ấn vào xoài hỏng sẽ rất mềm, có dịch chảy ra hoặc bề mặt nhớt, khách hàng không nên mua.

Xoài thối có thể chứa vi khuẩn hoặc nấm mốc, gây đau bụng, tiêu chảy, hoặc ngộ độc. Độc tố từ nấm mốc có thể gây tổn thương gan nếu tiêu thụ trong một thời gian dài dài. Chủ hàng hoa quả khuyên mọi người nên chọn xoài có vỏ căng, màu sắc tươi sáng, mùi thơm ngọt tự nhiên, tránh mua xoài cắt sẵn. Những quả xoài có đốm đen nhỏ kích thước bằng hạt vừng hoàn toàn bình thường, vị vẫn ngọt, thơm ngon nhưng nên ăn ngay vì để lâu sẽ hỏng.

Chuối chín ép do hoá chất

Quả chuối chín ép bằng hóa chất thường có thân chín vàng đều, đẹp nhưng cuống vẫn có màu xanh, khi bóp vào vẫn cứng, mùi hơi hắc, thịt bên trong vẫn cứng, sượng, có vị chát hoặc nhạt.

Chuối chín tự nhiên sẽ chín theo phần cuống và phần thân, có màu vàng sẫm và trên vỏ có những đốm màu nâu, đen, bóp nhẹ thấy ruột quả mềm. Người bán hoa quả khuyên mọi người nên chọn những quả chuối có kích thước vừa phải vì chuối quá to có khả năng chứa thuốc tăng trưởng hoá học.

Khi bóc ra, nếu thịt chuối có kết cấu sệt, nhớt, hoặc có mùi chua, đây là dấu hiệu vi khuẩn hoặc nấm mốc đã phát triển, không nên ăn. Chuối hỏng hoặc ngâm hóa chất có thể gây rối loạn tiêu hóa, đau bụng, hoặc ngộ độc nhẹ.

Khi mua, mọi người nên chọn nải chuối có màu vàng nhạt, hơi xen lẫn chút xanh ở cuống, vì chúng sẽ tiếp tục chín tự nhiên ở nhà, giữ được độ ngọt lâu hơn.

Bơ có mùi lạ

Vỏ chuyển từ xanh thẫm sang đen thẫm là dấu hiệu bơ đã hỏng. Bên cạnh đó, bơ chín có mùi thơm nhẹ, đậm hương vị hạt nên nếu ngửi bơ có mùi hăng, hoặc khó chịu, đây là dấu hiệu vi khuẩn đã xâm nhập, không nên mua. Ngoài ra, khi mua khách cần quan sát kỹ vỏ bơ xem quả có dấu hiệu bị mốc trắng, xám.

Thịt của quả bơ vừa chín phải có màu xanh nhạt, có vị béo, thanh nhẹ và hơi ngọt. Nếu cắt ra thấy thịt bơ xuất hiện những đốm màu đen và nâu, có kết cấu sệt hoặc nhớt, hoặc có vị chua thì bơ đã bị hỏng, không nên ăn. Bơ hỏng có thể chứa vi khuẩn hoặc nấm mốc, gây rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm. Nếu bơ có dấu hiệu hỏng, nên vứt bỏ hoàn toàn thay vì cố cắt phần hỏng vì độc tố có thể lan rộng.

Nho có vỏ nhăn nheo, mùi chua

Nho đã hỏng thường có mùi chua gần giống giấm, vỏ nhăn nheo, chuyển sang màu nâu hoặc đen bất thường, quả bị mềm nhũn, teo lại hoặc chảy nước. Cuống nho tươi sẽ có màu xanh, dẻo, còn nho hỏng sẽ có cuống khô héo, ngả màu nâu đen.

Người bán hàng khuyên nếu mua nho cần quan sát cả dấu hiệu nấm mốc trắng, xám xanh trên quả vì khó nhận biết. Mỗi loại nho sẽ có một màu sắc riêng biệt, nho chín tự nhiên sẽ có lớp vỏ bóng loáng và căng, kích thước vừa phải, hơi mềm và không có vết bầm dập.

