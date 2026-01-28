4 loại nước "vạn người mê" nhưng lại là "ĐỒNG PHẠM" của ung thư, rất có thể bạn đang uống mỗi ngày!

Trong nhịp sống hiện đại, các loại nước giải khát ngày càng phong phú và tiện lợi. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Hoàng Xuân (Đài Loan, Trung Quốc), việc lựa chọn thức uống theo sở thích hay trào lưu đám đông mà bỏ qua cảnh báo y khoa đang khiến nhiều người đối mặt với những rủi ro sức khỏe cực lớn. Đặc biệt là ung thư.

Dưới đây là 4 loại nước quen thuộc, "vạn người mê" nhưng lại được giới chuyên gia xếp vào nhóm "đồng phạm" gây bệnh ung thư hàng đầu:

1. Các loại nước nóng trên 65 độ C

Thói quen nhâm nhi trà hoặc cà phê hay bất gì chất lỏng nào còn đang nóng đến mức bốc khói nghi ngút đều là sai lầm nguy hiểm. WHO đã phân loại các loại nước trên 65 độ C là chất gây ung thư loại 2A.

Ảnh minh họa

Tiến sĩ Hoàng Xuân cảnh báo, niêm mạc thực quản chỉ chịu được nhiệt độ tối đa khoảng 50 độ C. Việc thường xuyên uống nước quá nóng gây bỏng rát và viêm mãn tính, khiến các tế bào phải tăng sinh bất thường để sửa chữa tổn thương, từ đó dẫn đến ung thư. Phổ biến là thực quản và vòm họng, dạ dày.

2. Các loại nước ngọt

Đây là nhóm đồ uống gây ra khoảng 184.000 ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu. Một nghiên cứu năm 2015 chỉ ra rằng việc tiêu thụ 500ml nước có đường mỗi ngày làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy tới 87%. Lượng đường cao kích thích cơ thể sản sinh insulin liên tục, dẫn đến kháng insulin và tăng mức IGF-1 – một yếu tố thúc đẩy tế bào ung thư phát triển.

Ngoài ra, các loại nước này còn gây viêm hệ thống và làm suy yếu hệ miễn dịch nghiêm trọng. Vì vậy, cần phải kiểm soát lượng uống để thỏa mãn sở thích mà vẫn không "rước bệnh vào thân".

2. Nước ép trái cây chế biến sẵn

Dù thường gắn mác tự nhiên, các loại nước ép đóng chai thực tế vẫn tiềm ẩn rủi ro lớn khi bạn uống quá nhiều hoặc lựa chọn nguồn gốc không uy tín.

Ảnh minh họa

Uống nước ép sẽ không tốt bằng ăn trái cây tươi do đã bị loại bỏ hoàn toàn chất xơ. Nghiên cứu từ Đại học Tufts cho thấy tiêu thụ quá nhiều loại nước này dài hạn làm tăng 12% nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư gan. Do thiếu chất xơ, đường fructose bị hấp thụ quá nhanh, chuyển hóa thành chất béo trong gan và gây phản ứng viêm.

Ngay cả khi là loại nước ép trái cây tự nhiên hoàn toàn, Tiến sĩ Hoàng Xuân khuyên không nên uống quá nhiều và lựa chọn trái cây ít ngọt. Không nên uống quá 400ml và ưu tiên ăn trái cây tươi vì có nhiều lợi ích hơn.

4. Rượu và các loại nước có cồn

Rượu đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phân loại là chất gây ung thư loại I. Việc tiêu thụ mỗi 18g rượu (hoặc khoảng 1,5 lon bia) có thể làm tăng nguy cơ ung thư ruột lên 7%. Nguyên nhân chính là do quá trình chuyển hóa rượu bia trong gan tạo ra acetaldehyde, một chất gây ung thư loại I theo WHO.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, Tiến sĩ Hoàng Xuân cho biết khoảng 30% người Châu Á thiếu enzyme "acetaldehyde dehydrogenase", vốn giúp phân hủy acetaldehyde. Khi cơ thể không thể tiêu hóa acetaldehyde kịp thời, chất này sẽ làm hỏng DNA và có thể gây ra các đột biến gen, làm tăng nguy cơ mắc ung thư thực quản và các khối u ác tính ở đầu và cổ. Do đó, nguy cơ mắc ung thư do uống rượu bia quá độ thường cao hơn ở người Châu Á.

Để bảo vệ bản thân, hãy ưu tiên sử dụng nước lọc tinh khiết và uống khoảng 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày. Có thể điều chỉnh dựa trên thể trạng, tần suất vận động, môi trường... Đặc biệt, dù có uống các loại nước trên, vẫn phải uống nước lọc xen kẽ và uống rải rác cả ngày.