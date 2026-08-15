4 loại nước đựng trong bình giữ nhiệt không khác gì "nuôi" vi khuẩn

Chúng ta thường được khuyên không nên đựng bất cứ thực phẩm nào trong bình giữ nhiệt. Tuy nhiên, cụ thể là loại nào cần tránh thì ít ai biết rõ.

Dù mùa lạnh hay mùa nóng, những chiếc bình giữ nhiệt trở cũng là “bạn đồng hành” của rất nhiều người. Tuy tiện lợi và giữ ấm, giữ lạnh hiệu quả nhưng có một sự thật là không phải loại nước nào cũng phù hợp để đổ vào bình giữ nhiệt. Nếu sử dụng không đúng cách, chúng có thể làm hỏng cả bình lẫn sức khỏe của bạn.

Đặc biệt, 4 loại nước này khi kết hợp với bình giữ nhiệt dễ thành ổ "nuôi" vi khuẩn, biến món ngon thành "thuốc độc" lúc nào không hay:

1. Sữa tươi và sữa đậu nành

Sữa tươi hay sữa đậu nành chứa hàm lượng đạm và đường vô cùng phong phú. Khi được giữ ấm trong môi trường kín khí của bình giữ nhiệt, đây chính là môi trường nuôi cấy vi khuẩn hoàn hảo nhất.

Không nên đựng sữa trong bình giữ nhiệt, bất buộc thì không đựng quá 2 giờ đồng hồ (Ảnh minh họa)

Theo nghiên cứu từ phòng thí nghiệm TÜV Rheinland (Đức), lượng vi khuẩn trong sữa đậu nành để trong bình giữ nhiệt có thể tăng vọt gấp 30 lần chỉ sau 30 phút. Y tá Tan Dunci tại Khoa Độc chất lâm sàng Bệnh viện Đa khoa Trường Canh (Đài Loan, Trung Quốc) nhấn mạnh, các loại nước giàu protein khi gặp nhiệt độ ấm sẽ bị phân hủy cấu trúc nhanh chóng. Việc vi khuẩn nhân bản với tốc độ chóng mặt chỉ sau vài giờ khiến sữa bị thiu, biến chất, gây ngộ độc thực phẩm và tiêu chảy cấp khi uống vào.

2. Cà phê sữa, trà sữa và các loại đồ uống có đường

Đồ uống chứa đường kết hợp với đạm như cà phê latte hay trà sữa là thức uống khoái khẩu của rất nhiều người trẻ. Việc tích trữ các loại nước này trong bình giữ nhiệt để nhâm nhi suốt cả ngày tưởng chừng tiện lợi nhưng lại tiềm ẩn rủi ro cực lớn.

Chuyên gia dinh dưỡng Song Minghua (Đài Loan, Trung Quốc) giải thích, đường và chất béo trong đồ uống đóng vai trò như nguồn thức ăn dồi dào kích thích vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi. Môi trường yếm khí kết hợp cùng nhiệt độ ấm áp bên trong bình sẽ khiến vi khuẩn bùng phát theo cấp số nhân. Chưa kể, axit nhẹ trong cà phê hay trà đặc khi để lâu còn có thể tác động làm bào mòn nhẹ lớp mạ inox kém chất lượng, giải phóng lượng nhỏ kim loại nặng vào nước uống.

Đựng nước ngọt có ga trong bình giữ nhiệt là sai lầm nhiều người mắc phải (Ảnh minh họa)

3. Thuốc bắc, thảo dược và các loại trà thảo mộc

Nhiều người có thói quen hãm trà thảo mộc hoặc sắc thuốc bắc rồi rót ngay vào bình giữ nhiệt để giữ độ nóng cả ngày. Tuy nhiên, các loại nước sắc thảo dược hay trà đặc ngâm lâu trong môi trường kín nhiệt sẽ bị biến đổi hóa học nghiêm trọng.

Bác sĩ Chang Jui-ting chuyên khoa Thận tại Bệnh viện Tân Quang (Đài Loan, Trung Quốc) lưu ý, việc lưu trữ nước thảo dược ở nhiệt độ cao trong không gian yếm khí tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi sinh vật bào tử xâm nhập và bùng phát. Hơn thế nữa, các hợp chất như axit tannic bị cô đặc lâu ngày không chỉ làm thuốc bị biến chất, mất tác dụng chữa bệnh mà còn kích ứng mạnh dạ dày, khiến vi khuẩn dễ dàng gây đau bụng, chướng bụng và rối loạn tiêu hóa.

Không nên đựng các loại trà trong bình giữ nhiệt, nhất là trà thảo mộc hay thuốc bắc nhiều thành phần có độ ngọt cao (Ảnh minh họa)

4. Nước canh hầm, súp đậm đà nhiều thịt và dầu mỡ

Thói quen múc canh nóng, súp hầm từ xương thịt vào bình giữ nhiệt mang đi làm cực kỳ phổ biến ở dân văn phòng. Nhưng ít ai biết rằng, món canh ngon lành này lại chính là "thiên đường" dinh dưỡng lý tưởng nhất cho vi khuẩn bùng phát.

Canh hầm chứa lượng lớn protein hòa tan, chất béo và axit amin từ thịt động vật. Khi nhiệt độ trong bình giữ nhiệt giảm dần về mức ấm (từ 20 đến 45 độ C), đây là khoảng nhiệt độ vàng để các vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm nhân đôi số lượng chỉ sau mỗi 20 phút. Mức gia vị nêm nếm thông thường hoàn toàn không thể diệt được vi khuẩn. Thậm chí, độc tố do vi khuẩn tiết ra trong môi trường canh ấm rất khó bị phân hủy, dù có đun sôi lại vẫn có thể gây nôn mửa và ngộ độc cấp tính.

Mẹo sử dụng bình giữ nhiệt an toàn và vệ sinh đúng cách - Ưu tiên nước lọc tinh khiết: Nước lọc nóng hoặc lạnh luôn là lựa chọn an toàn nhất để sử dụng bình giữ nhiệt thường xuyên mà không lo vi khuẩn tích tụ hay làm biến đổi hương vị. - Thời gian sử dụng hợp lý: Nếu đựng các loại đồ uống dễ lên men như sữa, cà phê, trà hay canh nóng, bạn nên tiêu thụ hết trong vòng 1 đến 2 giờ. Tránh tích trữ đồ uống qua đêm hoặc để kéo dài suốt nhiều giờ liền trong môi trường kín. - Vệ sinh kỹ lưỡng gioăng cao su: Vi khuẩn và nấm mốc thường ẩn nấp sâu ở phần gioăng cao su và các kẽ hở trên nắp bình. Bạn nên tháo rời bộ phận này để cọ rửa sạch sẽ bằng nước rửa chén mỗi ngày và để khô hoàn toàn trước khi lắp lại, tuyệt đối không tráng qua loa bằng nước sạch.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Tantan News