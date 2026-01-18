4 loại nước bình thường rất tốt nhưng tuyệt đối KHÔNG uống khi bụng đói

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, không phải cứ khát hay buồn ngủ là có thể uống ngay những loại đồ uống này mà không để lại hệ quả cho hệ tiêu hóa.

1. Cà phê đen

Nhiều người coi cà phê là “bảo bối” giúp cải thiện tâm trạng và khả năng tập trung. Thực tế, cà phê còn được ghi nhận có liên quan đến việc giảm nguy cơ đái tháo đường và một số loại ung thư. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Jacqueline A. Vernarelli, nhà dịch tễ học dinh dưỡng, giảng viên Đại học Sacred Heart (Mỹ), khi uống cà phê lúc bụng đói, đặc biệt là cà phê đen, dạ dày có thể bị kích thích mạnh.

Cà phê chứa acid chlorogenic, có tính acid cao, khiến dạ dày tiết thêm acid. Đồng thời, cà phê còn làm tăng nhu động dạ dày, dễ gây kích ứng niêm mạc. Hệ quả có thể là ợ nóng, trào ngược, nóng rát thượng vị, tim đập nhanh, run tay, bồn chồn hoặc lo âu. Với những người vốn dễ bị trào ngược dạ dày thực quản, uống cà phê khi bụng đói càng không phải lựa chọn khôn ngoan, theo chuyên gia dinh dưỡng Amanda Sauceda.

Tin vui là không nhất thiết phải bỏ hẳn cà phê buổi sáng. Các chuyên gia khuyên nên thêm một chút sữa hoặc sữa thực vật để giảm độ acid và làm chậm hấp thu caffeine. Ngoài ra, uống một cốc nước, ăn nhẹ chuối, sữa chua hoặc một lát bánh mì trước khi uống cà phê cũng giúp dạ dày “dễ thở” hơn. Nếu chưa thấy đói, có thể uống nửa cốc cà phê hoặc chuyển sang cà phê khử caffeine để xem cơ thể phản ứng thế nào.

2. Trà

Nhiều người nghĩ đổi cà phê sang trà sẽ “êm” hơn cho dạ dày, nhưng thực tế không hẳn vậy. Theo chuyên gia dinh dưỡng Kristen Carli (Mỹ), caffeine trong trà vẫn có thể kích thích tăng tiết acid dạ dày, gây buồn nôn, đau quặn bụng hoặc trào ngược khi uống lúc đói.

Không chỉ caffeine, nhiệt độ của trà cũng là vấn đề. Trà quá nóng có thể làm tổn thương niêm mạc thực quản và dạ dày. Chuyên gia khuyên nên để trà nguội bớt, tránh các loại trà pha quá đậm hoặc dùng túi trà nghiền mịn dễ giải phóng caffeine nhanh. Trước khi uống trà, nên ăn nhẹ với thực phẩm giàu đạm hoặc chất béo như trứng luộc, sữa chua, yến mạch hoặc bánh mì nguyên cám.

3. Nước ép cam, chanh

Nước ép từ cam, chanh, bưởi nổi tiếng giàu vitamin C, nhưng lại chứa nhiều acid citric và đường. Theo chuyên gia Amanda Sauceda, độ acid của nước cam có thể kích thích niêm mạc dạ dày, đặc biệt bất lợi với người có tiền sử loét dạ dày hoặc trào ngược.

Bên cạnh đó, lượng đường trong nước ép, dù là đường tự nhiên, vẫn có thể làm đường huyết tăng nhanh, rồi tụt xuống đột ngột khi bụng đói. Tiến sĩ Vernarelli cho biết, tình trạng “tụt đường huyết sau tăng” này dễ gây chóng mặt, mệt mỏi, cáu gắt hoặc buồn nôn. Để hạn chế tác dụng phụ, nên ăn kèm thực phẩm giàu đạm hoặc chất xơ như các loại hạt, sữa chua, trứng trước khi uống nước ép. Một lựa chọn khác là xay sinh tố, giúp dạ dày dung nạp tốt hơn.

4. Nước tăng lực

Khi buồn ngủ, nhiều người có thói quen “cứu nguy” bằng nước tăng lực. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là một trong những loại đồ uống dễ gây hại nhất nếu dùng lúc bụng đói. Nước tăng lực thường chứa hàm lượng caffeine rất cao, kèm theo nhiều đường, khiến đường huyết tăng vọt. Ngay cả loại không đường cũng thường có lượng caffeine đáng kể.

Khi không có thức ăn, cơ thể hấp thu caffeine nhanh hơn, làm tăng nguy cơ hồi hộp, buồn nôn, cồn cào dạ dày. Ngoài ra, các thành phần như taurine, guarana hay niacin trong nước tăng lực cũng có thể gây khó chịu đường tiêu hóa nếu uống khi đói. Lời khuyên của chuyên gia là chỉ nên dùng nước tăng lực sau khi đã ăn, hoặc ít nhất kết hợp với bữa phụ giàu protein như sữa chua, phô mai, trứng hoặc các loại hạt để làm chậm hấp thu caffeine và giảm kích ứng dạ dày.

Nguồn và ảnh: Real Simple