4 loại giày dép mang "vận rủi"

Người xưa thường nói: “Chân mà mang 4 kiểu giày này, đời dễ xui xẻo, việc gì cũng trục trặc”. Nghe thì có vẻ mê tín, nhưng thực ra đó là kinh nghiệm từ mấy chục năm đi bộ, lao động, sinh hoạt.

1. Giày chật, nhỏ size

Nhiều người mua giày lúc thử thấy vừa, về đi vài lần lại thấy chật. Đi giày chật sẽ khiến bàn chân đau, tê, phồng rộp. Trên phương diện tâm lý, “đi giày chật” còn mang ý nghĩa bị bó buộc, kìm hãm, khó thoải mái trong cuộc sống. Với trẻ em, giày quá nhỏ còn cản trở phát triển bàn chân.

2. Giày đã hỏng, đã rách

Giày đã bong keo, biến dạng, sờn rách, đế mòn… không chỉ làm hình ảnh cá nhân kém lịch sự mà còn tăng nguy cơ trượt ngã. Ông bà ta nói “mang đồ rách đi ra đường, làm việc gì cũng lôi thôi, không suôn sẻ”, thực ra đó là nhắc nhở về sự chỉn chu và an toàn.

3. Giày có mùi hôi

Giày để lâu bí khí, hoặc dùng chất liệu rẻ tiền, hóa chất rẻ… dễ gây mùi hôi, ẩm, sinh nấm và vi khuẩn. Việc đi giày bốc mùi, không sạch sẽ, dễ làm mất cảm tình trong giao tiếp xã hội. Với sức khỏe, đó còn là nguy cơ nấm kẽ chân, “chân bốc mùi mãn tính”.

4. Giày bị mốc

Giày để ở chỗ ẩm sẽ bị mọc mốc. Nhiều loại nấm mốc có thể sinh độc tố aflatoxin (độc tố vi nấm). Người xưa nói “giày mốc dễ mang lại vận đen”, thực tế là nhắc nhở sức khỏe: đồ mốc ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể.

Tóm lại, k hông phải mê tín. Đó là cảnh báo rất thực tế:

- Giày chật: đau, khó chịu.

- Giày hỏng: nguy cơ té ngã.

- Giày hôi: vi khuẩn, mất điểm khi giao tiếp.

- Giày mốc: vi nấm, độc tố, hại sức khỏe.

Muốn công việc và cuộc sống trôi chảy, trước tiên phải đối xử tốt với đôi chân vì mỗi ngày bạn đều phải đứng vững trên đôi chân của chính mình. “Chọn đúng giày” đôi khi còn quan trọng hơn “chọn đẹp giày”.

