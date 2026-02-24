4 loại canh "phá thận" nếu uống nhiều, bác sĩ nhấn mạnh loại đầu tiên có thể gây suy thận, ngưng tim nhanh chóng

Theo bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Đài Loan, Trung Quốc), thận có nhiệm vụ lọc chất thải chuyển hóa trong máu và duy trì cân bằng điện giải cùng nước trong cơ thể. Khi thực phẩm bị hầm, ninh trong thời gian dài, thành tế bào bị phá vỡ, giải phóng kali, phospho và các sản phẩm phân hủy protein như purin vào nước canh. Người khỏe mạnh có thể tạm thời thích nghi, nhưng với người mắc bệnh thận mạn tính hoặc uống nhiều trong thời gian dài, các chất này tích tụ trong máu, làm tăng huyết áp, tổn thương ống thận, thậm chí dẫn đến urê huyết cao.

Dưới đây là 4 loại canh được bác sĩ cảnh báo.

Thứ nhất là canh thuốc bắc không rõ nguồn gốc, được xem như “sát thủ thầm lặng” của kali. Nhiều người nghĩ cơ thể yếu thì cần bồi bổ, nhưng quên rằng dược liệu cũng là thực vật, mà thực vật lại chứa hàm lượng kali cao. Ở người có chức năng thận suy giảm, kali không được đào thải hiệu quả sẽ gây tăng kali máu. Tình trạng này có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim, thậm chí ngừng tim đột ngột. Với bệnh nhân thận, một bát canh thuốc bắc không rõ thành phần có thể là bước đệm tiến gần hơn tới phòng chạy thận.

Thứ hai là nước hầm xương ninh lâu. Nhiều người tin rằng canh xương bổ canxi, nhưng thực tế lượng canxi hòa tan không đáng kể, trong khi nguy cơ khác lại tăng lên. Hơn 90% chì trong cơ thể động vật tồn tại ở xương. Khi xương được ninh trong môi trường có tính axit hoặc thời gian dài, chì có thể hòa tan vào nước canh. Chì là kim loại nặng có độc tính cao với thận, gây tổn thương trực tiếp ống thận. Bên cạnh đó, xương chứa nhiều phospho. Phospho hòa tan nhiều trong nước hầm có thể gây tăng phospho máu ở người suy thận, dẫn tới vôi hóa mạch máu, bệnh xương do thận và đẩy nhanh quá trình suy thận.

Thứ ba là nước lẩu. Khi thịt, hải sản và rau được đun sôi liên tục trên 30 phút, phosphat từ thịt, phụ gia trong thực phẩm chế biến sẵn và kali từ rau củ sẽ tích tụ trong nước dùng. Uống phần nước này đồng nghĩa với việc đưa một lượng lớn chất hòa tan vào cơ thể, tạo thêm gánh nặng cho thận.

Thứ tư là nước dùng mì ramen đậm đặc. Một bát ramen có thể chứa từ 3.500 đến 5.000 miligam natri. Khi natri vào máu với lượng lớn, cơ thể phải giữ nước để cân bằng áp suất thẩm thấu, làm tăng huyết áp. Môi trường huyết áp cao kéo dài sẽ khiến các tiểu động mạch ở cầu thận xơ cứng, khiến chức năng lọc suy giảm sớm.

Canh vốn được xem là món “dưỡng sinh”, nhưng nếu không chú ý thành phần và cách chế biến, nó có thể trở thành gánh nặng âm thầm cho thận. Đặc biệt với người có bệnh thận, tăng huyết áp hay đái tháo đường, việc kiểm soát lượng nước dùng, natri, kali và phospho trong khẩu phần ăn là yếu tố then chốt để bảo vệ chức năng thận lâu dài.

Nguồn và ảnh: SETN