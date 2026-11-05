4 loại cá ngoài chợ bán rẻ đến mấy cũng không nên mua

Cá là thực phẩm giàu protein, vitamin và các axit béo có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải loại cá nào được bày bán ngoài chợ cũng an toàn.

Dưới đây là 4 nhóm cá cần đặc biệt thận trọng khi lựa chọn, dù giá bán có hấp dẫn đến đâu.

Cá đã ươn

Đây là nhóm cá người tiêu dùng nên tránh đầu tiên. Cá sau khi chết nếu không được bảo quản lạnh đúng cách sẽ nhanh chóng bị biến chất. Vi khuẩn phát triển làm thịt cá phân hủy, xuất hiện mùi hôi, thịt mềm nhũn, mất độ đàn hồi.

Một số người có thói quen mua cá giảm giá vào cuối buổi chợ vì cho rằng chỉ cần mang về rửa sạch, nấu chín là có thể ăn bình thường. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ không an toàn.

Quá trình nấu chín có thể tiêu diệt nhiều vi khuẩn nhưng không bảo đảm loại bỏ được mọi độc tố đã hình thành trong thực phẩm. Ăn phải cá ôi thiu có thể gây rối loạn tiêu hóa, đau bụng, buồn nôn, nôn và tiêu chảy.

Khi chọn cá, nên ưu tiên những con có mắt trong, mang đỏ hoặc hồng, thịt săn chắc, có độ đàn hồi và mùi tanh tự nhiên, không có mùi chua hay hôi thối.

Cá được bày bán ngoài chợ (Ảnh minh họa)

Cá nóc

Cá nóc tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do có chứa độc tố tự nhiên tetrodotoxin. Độc tố này có thể tồn tại ở gan, buồng trứng, ruột, da và một số bộ phận khác của cá, tùy loài. Đặc biệt, tetrodotoxin rất nguy hiểm vì không bị phá hủy đáng kể qua các phương pháp nấu nướng thông thường như đun sôi, chiên, nướng hay phơi khô.

Ngộ độc cá nóc có thể gây tê môi, tê lưỡi, chóng mặt, buồn nôn, yếu cơ, liệt cơ và suy hô hấp. Trường hợp nặng có thể dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Điều đáng lo ngại là người mua không phải lúc nào cũng nhận diện chính xác được các loài cá nóc. Vì vậy, tuyệt đối không mua cá nóc về tự sơ chế, chế biến hoặc ăn thử, kể cả khi người bán khẳng định đã loại bỏ phần độc.

Nếu xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn cá, cần đến cơ sở y tế ngay, không tự điều trị tại nhà.

Cá có mùi ôi thiu

Một số loại cá đã để lâu có thể được người bán sơ chế, tẩm ướp gia vị hoặc sử dụng các cách xử lý không phù hợp nhằm làm giảm mùi khó chịu, khiến người mua khó nhận biết độ tươi.

Người tiêu dùng cần cảnh giác với cá có mùi gia vị nồng bất thường, màu sắc không tự nhiên, bề mặt nhớt hoặc thịt bở khi chạm vào.

Đặc biệt, không nên cho rằng cá đã được tẩm ướp thì chắc chắn an toàn. Gia vị không thể biến thực phẩm đã hỏng trở lại trạng thái tươi ngon. Việc cố gắng khử mùi cũng không đồng nghĩa với loại bỏ vi khuẩn hay độc tố.

Cách tốt nhất là mua cá tại địa chỉ có nguồn gốc rõ ràng, quan sát kỹ tình trạng thực phẩm và không mua những sản phẩm có dấu hiệu bất thường.

Cá đông lạnh có dấu hiệu rã đông rồi cấp đông lại

Cá đông lạnh là thực phẩm tiện lợi và vẫn có thể giữ được giá trị dinh dưỡng nếu được bảo quản đúng cách. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần thận trọng với những sản phẩm đã bị gián đoạn chuỗi lạnh.

Khi cá rã đông ở nhiệt độ không phù hợp, vi khuẩn có thể phát triển nhanh chóng. Việc cấp đông trở lại không thể đảo ngược quá trình này và cũng không tiêu diệt được toàn bộ vi sinh vật gây hại.

Một số dấu hiệu cần chú ý là cá có nhiều tinh thể đá bất thường, bao bì rách hoặc đọng nước, thịt cá bị biến dạng, mềm nhũn, có mùi lạ sau khi rã đông.

Người mua nên chọn cá được bảo quản trong tủ đông chuyên dụng, bao bì nguyên vẹn, có thông tin về ngày sản xuất, hạn sử dụng và nguồn gốc. Không nên mua cá đông lạnh được bày bán ở nhiệt độ thường trong thời gian dài.