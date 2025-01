4 kiểu "nghẹt mũi, tắc mũi" cảnh báo khối u, đừng nghĩ cảm lạnh thông thường mà chậm trễ

Thời tiết lạnh, có người thậm chí còn bị nghẹt mũi, tắc mũi trong thời gian dài và chỉ có thể thở bằng miệng, vô cùng khó chịu. Bác sĩ tai mũi họng, Tiến sĩ Hu Haochun (Đài Loan, Trung Quốc) chỉ ra rằng nhiều người xì mũi mỗi ngày, xét cho cùng thì đó không phải là vấn đề lớn và họ thường không quan tâm đến nó. Tuy nhiên, ông nhắc nhở rằng khi xảy ra “4 triệu chứng” khi nghẹt mũi, tắc mũi nghĩa là vấn đề đã nghiêm trọng. Lúc này, đừng trì hoãn nữa mà hãy đi khám càng sớm càng tốt.

Đầu tiên là “nghẹt mũi kéo dài hơn 10 ngày”. Ông giải thích rằng nghẹt mũi do cảm lạnh thông thường sẽ thuyên giảm trong vòng 7 đến 10 ngày. Nếu cảm lạnh kết hợp nghẹt mũi kéo dài hơn một tuần mà không cải thiện đáng kể thì có thể do nhiễm trùng do vi khuẩn, chẳng hạn như viêm xoang và gặp bác sĩ sẽ cần phải đánh giá và có thể kê đơn thuốc kháng sinh.

Thứ hai là "kèm theo đau đầu dữ dội hoặc đau mặt". Bác sĩ Hu Haochun cho biết, khi nghẹt mũi kèm theo đau đầu dữ dội, đau nhức vùng mặt hoặc sưng đau quanh xoang thì đó là triệu chứng điển hình của bệnh viêm xoang. Khi dịch tiết trong xoang không thể thoát ra ngoài, vi khuẩn có thể phát triển, gây viêm và nhiễm trùng. Đau nhức và nhức đầu dai dẳng cần được chú ý ngay lập tức nếu không chúng có thể trở nên trầm trọng hơn thành các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.

Thứ ba, cần đặc biệt chú ý đến tình trạng “nghẹt mũi một bên kéo dài”! Hu Haochun cảnh báo vì nó có thể liên quan đến các vấn đề về cấu trúc, chẳng hạn như vách ngăn mũi cong hoặc polyp mũi, hoặc các khối u hoặc dị vật hiếm gặp hơn.

Cuối cùng, nếu tình trạng nghẹt mũi nghiêm trọng đến mức "ảnh hưởng đến giấc ngủ hoặc cuộc sống hàng ngày", thì đó có thể là một vấn đề như vách ngăn mũi bị cong hoặc chứng ngưng thở khi ngủ, huyết áp cao và thậm chí cả bệnh tim mạch.

Nghẹt mũi có thể là một vấn đề nhỏ nhưng ẩn đằng sau đó lại là những vấn đề lớn khác. Nếu xảy ra bất kỳ vấn đề nào ở trên, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.

Nguồn và ảnh: ETToday