4 kiểu dùng giấy bạc dễ biến món ngon thành "món độc", bác sĩ không bao giờ làm nhưng nhiều người tưởng tốt

Giấy bạc là vật dụng quen thuộc trong căn bếp nhờ khả năng giữ nhiệt và tính tiện lợi. Tuy nhiên, việc sử dụng sai cách có thể biến nó thành tác nhân gây nhiễm độc kim loại nặng. Chúng theo thức ăn vào trong cơ thể và gây nhiều tác hại cho sức khỏe. Từ gan, thận tới thần kinh, khả năng sinh sản...

Theo bác sĩ Chhaya Vaja từ Bệnh viện Apollo Spectra (Mumbai, Ấn Độ) dưới đây là 4 kiểu dùng giấy bạc có thể biến nhưng món ngon thành "món độc" và cần thay đổi ngay:

1. Dùng giấy bạc đựng thực phẩm có tính axit hoặc chứa nhiều gia vị.

Bác sĩ Chhaya Vaja cảnh báo nhôm có xu hướng phản ứng mạnh với các thực phẩm có tính axit và mặn như cà chua, chanh, giấm, dưa chua hoặc nước sốt cay. Khi nấu chín hoặc bảo quản các loại thực phẩm này trong giấy bạc, một lượng nhôm nhất định sẽ hòa tan và lẫn vào thức ăn.

Ảnh minh họa

Do tính axit ăn mòn lớp nhôm, giải phóng ion nhôm tích tụ trong gan, thận, xương và não. Việc hấp thụ quá nhiều nhôm lâu dài có thể dẫn đến suy thận, các vấn đề về xương và làm trầm trọng hơn các bệnh thần kinh như Alzheimer.

2. Sử dụng giấy bạc trong lò vi sóng.

Đây là sai lầm cực kỳ nguy hiểm có thể dẫn đến cháy nổ, giải phóng kim loại nặng. Do giấy bạc cản trở sự phân bổ nhiệt, khiến sóng vi ba không thể xuyên qua. Điều này tạo ra các tia lửa điện và nguy cơ hỏa hoạn cao.

Chưa kể, nhiệt độ cao trong lò vi sóng có thể làm lớp nhôm bị phân hủy, giải phóng ion nhôm vào thực phẩm. Bác sĩ Chhaya Vaja nói thêm, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng hàm lượng nhôm trong các loại thực phẩm như cá hồi, ức vịt, thịt lợn quay có thể tăng gấp 40 lần sau khi xử lý nhiệt với giấy bạc.

Ảnh minh họa

3. Bọc thực phẩm khi còn quá nóng.

Nhiều người có thói quen bọc thức ăn bằng giấy bạc ngay sau khi nấu để giữ nhiệt. Tuy nhiên, khi giấy bạc tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao và độ ẩm từ thực phẩm nóng, các ion nhôm dễ dàng tan ra và thấm vào thức ăn nhanh hơn, đặc biệt là với món ăn có dầu mỡ.

Một nghiên cứu trên tạp chí Food Bioscience tháng 12/ 2024 cho thấy kim loại đã rò rỉ từ giấy bạc vào cá khi nướng ở nhiệt độ cao. Chhaya Vaja khuyên nên để thực phẩm nguội bớt trước khi bọc, hoặc lót một lớp giấy nến ở giữa để ngăn giấy bạc tiếp xúc trực tiếp với thức ăn.

4. Lót giấy bạc sai cách trong nồi chiên không dầu.

Tương tự lò vi sóng, việc dùng giấy bạc trong nồi chiên không dầu tiềm ẩn rủi ro cháy nổ nếu khí nóng đẩy giấy bạc bay lên chạm vào ống gia nhiệt. Thêm vào đó, việc lót kín đáy nồi bằng giấy bạc sẽ cản trở luồng khí nóng lưu thông, khiến thức ăn chín không đều và làm giảm tuổi thọ lớp chống dính của thiết bị.

Thay vì lạm dụng giấy bạc, bác sĩ Chhaya Vaja khuyến khích sử dụng các loại hộp đựng bằng thép, thủy tinh hoặc gốm sứ để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Đặc biệt là tránh các vấn đề liên quan đến việc cơ thể không thể đào thải nhôm, sắt hay các kim loại khác một cách hiệu quả.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, không nên dùng giấy bạc chất lượng kém, bị trầy xước, tái sử dụng giấy bạc hay dùng giấy bạc để bọc thức ăn thừa trong tủ lạnh.