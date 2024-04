4 hành vi khiến “tinh binh” không bơi được, bác sĩ thở dài: nam giới càng trẻ càng thích làm

Theo bác sĩ tiết niệu Wang Jiansheng (Đài Loan, Trung Quốc): “Lối sống hàng ngày ảnh hưởng rất lớn tới khả năng sinh sản ở nam giới. Nhưng nam giới càng trẻ, trong độ tuổi thích hợp nhất để tiến hành thụ thai lại thường ít quan tâm tới việc chăm sóc hệ thống sinh dục nam và rất ngại chia sẻ những vấn đề sức khỏe có liên quan”.

Ông nói thêm, để đánh giá chất lượng của “tinh binh” thì cần xét nhiều yếu tố. Nhưng trong đó có 2 yếu tố lớn, quan trọng nhất là số lượng và khả năng hoạt động.

Bác sĩ Wang giải thích: “Số lượng không thiếu nếu thỏa mãn 2 yêu cầu: thể tích tinh dịch nhiều hơn 2ml và mật độ tinh trùng trong đó lớn hơn 15 triệu/ml. Còn khả năng hoạt động tốt khi: tỷ lệ tinh trùng còn sống hơn 58%, khả năng di động lớn hơn 40% - trong đó di động tiến tới lớn hơn 32% trên tổng số".

Nếu nam giới không muốn “tinh binh” của mình hoạt động kém, thậm chí không bơi được thì có 4 hành vi ông khuyên cần tránh xa:

1. Đời sống tình dục không lành mạnh

Điều này không chỉ là tần suất làm chuyện ấy mà còn liên quan tới thời điểm “lâm trận”, thói quen “tự sướng”...

Làm chuyện ấy tần suất quá nhiều hay quá ít đều gây hại tới chất lượng “tinh binh” (Ảnh minh họa)

“Nếu làm chuyện ấy với tần suất dày đặc khiến tinh hoàn phải hoạt động quá sức, lâu ngày dẫn đến số lượng và chất lượng tinh trùng đều giảm sút. Điều này cũng tương tự khi nam giới thủ dâm quá nhiều. Còn nếu không làm chuyện ấy trong thời gian dài cũng làm rối loạn chức năng tình dục. Ngoài ra, làm chuyện ấy khi còn quá nhỏ tuổi, khi đang tức giận hay bệnh tật, uống nhiều bia rượu… cũng không nên" - bác sĩ Wang nhắc nhở.

2. Hút thuốc, uống rượu bia quá mức

Hút thuốc có thể làm thay đổi hormone sinh dục nam, hiến tinh hoàn hay ống dẫn tinh hoạt động chậm hơn. Bác sĩ Wang cho biết, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng: Nam giới hút thuốc thường xuyên sẽ khiến tinh trùng bị giảm: 23% nồng độ, 13% khả năng di chuyển.

Còn thường xuyên tiêu thụ đồ uống có cồn sẽ làm giảm lượng testosterone, giảm nồng độ globulin. Từ đó, cản trở sự phát triển và giảm chất lượng “tinh binh”, đặc biệt là về khả năng vận động. Ví dụ như làm nó không đủ khỏe để bơi đến và kết hợp với trứng của người phụ nữ, dẫn tới giảm khả năng thụ thai.

3. Lười vận động, khiến “cậu nhỏ” bị tăng nhiệt độ

Các nghiên cứu chỉ ra rằng nam giới tập thể dục ít nhất 15 giờ một tuần có chất lượng tinh trùng sống và di chuyển cao hơn so với những người ít vận động. “Bởi vì vận động vừa phải nhưng đều đặn giúp nam giới tăng cường sức bền, cải thiện nồng độ hormone testosterone. Cộng thêm việc đổ mồ hôi sẽ giúp cải thiện lưu lượng máu trên khắp cơ thể, tăng cường tuần hoàn máu tốt hơn và giảm căng thẳng tăng tiết ra hormone endorphin” - bác sĩ Wang nói.

Ông nhắc nhở thêm: “Cần hạn chế các hoạt động làm bộ phận sinh dục của nam giới có nhiệt độ cao như: tiếp xúc quá gần/lâu với nguồn nhiệt, mặc đồ bó sát, tắm hơi lâu hoặc tắm nước quá nóng, ngồi quá lâu một chỗ, đặt thiết bị điện tử quá gần cơ quan sinh dục…

Lý do là nhiệt độ cơ thể con người khoảng 35 - 37 độ C, ở bìu nam giới thì khoảng 33 độ. Nhưng các nghiên cứu cho thấy, việc sản xuất tinh trùng cần nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cơ thể từ 3 - 4 độ C. Khi nhiệt độ quá cao sẽ làm giảm khả năng sản xuất và giảm khả năng hoạt động của nó, làm nó bơi yếu hơn khi gặp trứng”.

4. Áp lực, căng thẳng kéo dài

Trong xã hội hiện đại ngày nay do áp lực công việc mà nhiều người thường xuyên bị căng thẳng, lo âu kéo dài. Theo giải thích của bác sĩ Wang: “Sự căng thẳng, áp lực tích tụ dẫn đến tăng nồng độ hormone glucocorticoid và giảm testosterone cũng như khả năng hoạt động của tinh hoàn. Nó còn tác động xấu tới hệ miễn dịch, tất cả cộng lại làm mật độ và khả năng hoạt động của tinh trùng giảm".

Áp lực, căng thẳng kéo dài cũng có thể ản hhuworng xấu tới sức khỏe sinh sản ở nam giới (Ảnh minh họa)

Nếu dùng thuốc chống lo âu hoặc thuốc chống trầm cảm có thể làm trầm trọng tình trạng trên, thậm chí gây rối loạn cương dương. Ngoài ra, bác sĩ Wang cũng khuyên nam giới tránh thức khuya lâu ngày, vận động quá sức trong thời gian dài, ăn quá nhiều chất béo, ăn thực phẩm nhiễm kim loại nặng… để bảo vệ sức khỏe sinh sản của mình.

Nguồn và ảnh: ETtoday, Healthline, Family Doctor