Mỗi ngày có 1.440 phút và đó là quỹ thời gian chung mà ai cũng như ai. Về thời gian, tất cả mọi người đều bình đẳng. Hầu hết mọi người, dù giàu hay nghèo, đều sử dụng khoảng 1.200 phút trong ngày cho các hoạt động như: làm việc, đi lại, ngủ nghỉ, ăn uống…

Trừ khoảng thời gian đó, mọi người còn lại khoảng 240 phút mỗi ngày. Và cách sử dụng 240 phút đó đã làm người giàu trở nên khác biệt so với những người còn lại.

Theo nghiên cứu về thói quen làm giàu của triệu phú Thomas C. Corley – một nhà hoạch định tài chính, ông đã phỏng vấn 233 người giàu và 128 người nghèo trong 3 năm (2004-2007) tìm ra điểm khác biệt trong việc sử dụng thời gian giữa 2 nhóm người.

Theo triệu phú Corley, người giàu tận dụng quỹ thời gian đó để:

1. Hơn 80% người giàu dành 60 phút mỗi ngày để thiết lập và hiện thực hóa giấc mơ

Thiết lập ước mơ là những hoạt động liên quan đến việc theo đuổi ước mơ và các mục tiêu đằng sau đó. Thông thường, những việc này nằm ngoài công việc chính, chẳng hạn như làm một nghề tay trái nào đó hoặc dành thời gian tạo ra một hoặc nhiều nguồn thu nhập bổ sung.

2. Gần như tất cả họ đều tập thể dục 30 phút mỗi ngày

Các bài tập thể dục mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần:

- Cải thiện hoạt động trí óc: Tập thể dục cung cấp oxy cho máu. Oxy này sẽ đi đến não. Vì não sử dụng 20% lượng oxy dự trữ của chúng ta, lưu lượng oxy tăng vào não sẽ hấp thụ nhiều gốc tự do hơn bên trong não, làm cho các tế bào não sạch hơn và khỏe mạnh hơn.

- Cải thiện sức khỏe: Tập thể dục làm tăng lưu lượng máu, cung cấp oxy cho cơ thể, tăng cường sức mạnh cho tim, giúp giảm nguy cơ loãng xương và huyết áp cao, kiểm soát lượng đường trong máu, tăng cường lipoprotein mật độ cao và giảm cholesterol lipoprotein mật độ thấp. Những nhà triệu phú tự thân hiểu rõ những người khỏe mạnh có ít ngày bệnh hơn, nhiều năng lượng hơn và điều này giúp họ có năng suất làm việc cao hơn. Năng suất làm việc cao hơn khiến bạn có giá trị hơn đối với tổ chức, khách hàng hoặc đối tác của mình, đồng nghĩa bạn sẽ tạo ra nhiều giá trị hơn và cuối cùng là kiếm được nhiều tiền hơn.

- Giảm nguy cơ ốm đau và bệnh tật: Oxy giống như miếng bọt biển, hấp thụ các gốc tự do (các yếu tố gây ung thư) và chuyển các gốc tự do này thành carbon dioxide (CO2). Máu mang CO2 đến phổi, sau đó loại bỏ khỏi cơ thể chúng ta bằng cách thở ra môi trường. Do đó, tập thể dục làm giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh, bao gồm béo phì, bệnh tim, huyết áp cao, tiểu đường loại 2, đột quỵ và một số loại ung thư.

- Giảm tác động của căng thẳng, giúp cải thiện hệ thống miễn dịch: Khi chúng ta cảm thấy căng thẳng, có một hiệu ứng domino diễn ra bên trong cơ thể, làm suy giảm hệ thống miễn dịch và mở ra cánh cửa dẫn đến ốm đau và bệnh tật. Do đó, tập thể dục góp phần mang lại cảm giác hạnh phúc tổng thể thông qua việc giải phóng một số hormone nhất định – các chất làm giảm căng thẳng và cân bằng lại tâm trạng.

- Khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn: Tập thể dục góp phần mang lại cảm giác hạnh phúc tổng thể bằng cách giải phóng endorphin, thuốc giảm đau tự nhiên giúp tăng cường cảm giác hạnh phúc.

Quả thật, bạn không thể kiếm tiền khi bản thân đang nằm trên giường bệnh. Để có thể tạo ra thật nhiều của cải đòi hỏi một sức khỏe tốt. Sức khỏe tốt thì tuổi thọ sẽ càng lâu dài, điều đó đồng nghĩa với sự giàu có cũng được kéo dài lâu.

3. Gần 80% những người thành công chủ động dành 60 phút mỗi ngày để nâng cao kiến thức, cải thiện kỹ năng

Trong ​"Nghiên cứu về thói quen của những người giàu", những người thành công thường xuyên luyện tập một kỹ năng nào đó và dành thời gian để nâng cao kiến thức mỗi ngày. Điều này giúp họ thành thạo bất cứ việc gì họ làm để kiếm ra tiền.

4. Gần 90% những người thành đạt dành 30 phút mỗi ngày để xây dựng các mối quan hệ giá trị

Có rất nhiều cách để giữ và củng cố các mối quan hệ chỉ trong vòng 30 phút của triệu phú tự thân:

- Kết nối: Tham gia hoặc điều hành các tổ chức kinh doanh, tổ chức phi lợi nhuận hoặc hiệp hội thương mại.

- Các cuộc gọi hỏi thăm: Gọi cho các mối quan hệ quan trọng chỉ để chào hỏi.

- Cuộc gọi chúc mừng sinh nhật: Gọi cho những người quan trọng trong ngày sinh nhật của họ.

- Gọi vào những dịp quan trọng trong đời: Gọi cho những người quan trọng khi họ sinh con, kết hôn, hoặc đang trải qua mất mát... Gọi điện vào những lúc này rất là quan trọng bởi vì mọi người luôn có nhiều cảm xúc trong các sự kiện trọng đại và chính cảm xúc tạo ra những ký ức đặc biệt. Họ sẽ nhớ đến bạn và cuộc gọi của bạn.

5. Tất cả đều tham gia vào các hoạt động thư giãn và giải trí

Người giàu có cũng không phải là siêu nhân, họ vẫn cần khoảng "thời gian chết" để thư giãn, nghỉ ngơi. Chỉ có điều, họ dành cho việc đó không quá 1 giờ mỗi ngày.

Sự khác biệt giàu – nghèo nằm trong chính nhận thức về thời gian

Trong con mắt của người nghèo, thời gian không hề có giá trị. Bởi vậy họ thường lãng phí, thậm chí có người còn cho rằng thời gian vô cùng thừa thãi, không biết làm cách nào để giết thời gian, mỗi ngày sống buông thả vô nghĩa để mặc thời gian trôi đi.

Tuy nhiên, tư duy của người giàu lại hoàn toàn ngược lại. Họ cho rằng thời gian là thứ quý giá nhất trên đời. Họ có thể đánh đổi thời gian bằng bất cứ giá nào. Bởi khi đã có thời gian, họ sẽ có thể sử dụng nó vào những việc quan trọng hơn. Chính nhờ sự trân trọng thời gian ấy, những người giàu luôn cố gắng hoàn thành sớm mọi công việc, lên kế hoạch sẵn cho tương lai. Từ đó có thể sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ trong cuộc sống.

Thời gian là thứ tàn nhẫn, đồng thời cũng là thứ tình cảm nhất trên đời. Thời gian luôn công bằng và sẽ không vì khó khăn của bạn mà dừng lại hay trì trệ. Tuy nhiên, bạn đối xử với thời gian thế nào, nó chắc chắn sẽ đối đáp với bạn như vậy.

Do đó, cách bạn sử dụng thời gian mỗi ngày sẽ quyết định vị thế của cuộc đời. Đối với người giàu, mỗi phút đều có giá trị của chúng. Bạn đã coi trọng mỗi giờ phút trong cuộc sống của mình chưa?

