4 giai đoạn của cực khoái ở nữ

Giai đoạn kích thích: Ở phụ nữ, dấu hiệu quan trọng nhất ở giai đoạn này là âm đạo bắt đầu tiết dịch, kích thước âm đạo dài và rộng hơn để chuẩn bị cho cuộc giao hợp sắp xảy ra. Khi bạn cảm thấy rạo rực trong người, “cô bé” bắt đầu “sụt sịt” và dần dần ướt nhiều hơn.

Âm vật phồng to, da vùng sinh dục thẫm hơn do căng máu hoặc một số phụ nữ có hiện tượng đỏ da ở mặt cổ do tăng ham muốn tình dục. Lúc này, nhịp tim và huyết áp đều tăng lên. Ở một số phụ nữ, trên cơ thể họ, đặc biệt là vùng ngực cũng nổi lên những vùng da đỏ. Điều này vô hại, không cần phải lo lắng.

Các bó cơ cũng chuẩn bị để co bóp mạnh hơn.

Giai đoạn hưng phấn: Giai đoạn này có thể đòi hỏi cả việc sử dụng tất cả các giác quan và trí tưởng tượng.

Có những thay đổi vật lý xảy ra trong giai đoạn này, bao gồm cả số dịch được tiết ra trong âm đạo giúp bôi trơn trong quá trình giao hợp. Lúc này, nhịp tim và huyết áp tăng nhanh hơn, gấp gáp hơn lúc trước.

Lượng máu được huy động đến âm vật và môi âm hộ nhiều lên gấp bội và khiến cho hai “chỗ nhạy cảm” này có màu sẫm hơn. Đồng thời, sự co thắt của các cơ khiến cho chúng cũng trở nên săn chắc hơn.

Bầu ngực nhô cao, “nhũ hoa” cũng trở nên cứng hơn so với trước. Tử cung vận động lại gần khung xương chậu. Âm đạo cử động để tạo hình giống một “túp lều nhỏ” và tạo nên một khoảng lõm lòng chảo.

Giai đoạn lên đỉnh: Là giai đoạn thường được nhắc đến nhiều nhất khi nói về cực khoái. Cơn cực khoái của phụ nữ thường kéo dài lâu hơn so với cực khoái của nam giới.

Một số người đạt cực khoái nhiều lần trong mỗi một lần giao ban nhưng không phải ai cũng có được đặc ân đó.

Khi chạm đỉnh, toàn bộ cơ thể bạn nhận “lệnh” sẵn sàng tiếp nhận sự lưu thông ào ạt của máu và sự lưu thông mạnh mẽ đó để lại cảm giác đê mê, run rẩy lên toàn bộ các bó cơ trong cơ thể.

Lúc này, thành bên trong “cô bé” sẽ co bóp theo từng đợt, rồi có thể rỉ ra hoặc có người thì bắn ra một lượng nhờn nhỏ thường được gọi là “tinh dịch của phái nữ”.

Giai đoạn phục hồi: Lượng máu từng dồn về “vùng cấm”giờ bắt đầu tản ra. Có một số cảm xúc xuất hiện ở giai đoạn này, bao gồm cả hạnh phúc, thoải mái và đôi khi buồn ngủ. Những cảm xúc này cũng khác nhau với nhiều phụ nữ chứ không phải ai cũng như ai.