Ung thư gan giai đoạn cuối bệnh tiên lượng rất xấu, người bệnh biểu hiện các triệu chứng bệnh rầm rộ, dưới đây là 4 dấu hiệu ung thư gan giai đoạn cuối.

Tổng quan về bệnh ung thư gan

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BS. Đinh Văn Chỉnh cho biết, theo số liệu thống kê từ GLOBOCAN năm 2020, ung thư gan xếp vị trí thứ 6 trong 10 loại ung thư thường gặp. Việt Nam là quốc gia đứng đầu danh sách về có số ca mắc mới và tử vong do ung thư gan mỗi năm.

Ung thư gan có 2 loại là nguyên phát (ung thư hình thành từ tế bào gan) và thứ phát (có nguồn gốc từ các bộ phận khác lan đến gan). Bất kỳ ai cũng có thể bị ung thư gan tuy nhiên tỷ lệ mắc bệnh ở người lớn cao hơn trẻ em, nhất là nam giới độ tuổi trung niên trở lên.

Nguyên nhân gây bệnh ung thư gan

Ung thư gan hiện chưa thể xác định được nguyên nhân cụ thể nhưng một số yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến sự hình thành khối u ở gan mà bạn cần lưu ý là:

- Người có tiền sử mắc bệnh gan, đặc biệt là xơ gan, viêm gan B, C…

- Bệnh nhân bị thừa cân, béo phì, tiểu đường, mỡ máu...

- Những người nghiện rượu, nghiện thuốc lá hoặc thường xuyên sử dụng các loại đồ uống có cồn, chất kích thích,…

- Người sinh sống hoặc làm việc trong môi trường bị ô nhiễm, chứa nhiều hóa chất độc hại.

- Phụ nữ lạm dụng thuốc tránh thai trong thời gian dài.

- Một số loại thực phẩm bị hư hỏng, ẩm mốc có thành phần aflatoxin cũng tăng nguy cơ gây ung thư gan.

Các trường hợp ung thư gan giai đoạn cuối hầu như đều có tiên lượng rất xấu, quá trình điều trị khó khăn nhằm mục đích chính là giảm triệu chứng và kéo dài sự sống cho người bệnh.

Ung thư gan giai đoạn cuối bệnh tiên lượng rất xấu, người bệnh biểu hiện các triệu chứng bệnh rầm rộ

4 dấu hiệu ung thư gan giai đoạn cuối

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có sự tư vấn y khoa của ThS.BS Lưu Thảo Ngọc cho biết, giai đoạn cuối ung thư, các triệu chứng của bệnh biểu hiện rõ ràng, rầm rộ, tần suất xuất hiện thường xuyên, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người bệnh. Một số biểu hiện ung thư gan giai đoạn cuối điển hình gồm:

Mệt mỏi, sút cân

Người bệnh có thể cảm thấy ăn uống khó khăn, không ngon miệng. Tình trạng ăn uống kém kèm mệt mỏi, suy nhược cơ thể nghiêm trọng khiến người bệnh sụt cân nhanh. Nếu sụt giảm hơn 10% trọng lượng cơ thể chỉ trong 6-12 tháng, bạn nên thăm khám để tìm nguyên nhân gây ra tình trạng sụt cân mất kiểm soát.

Rối loạn tiêu hóa

Người bệnh ung thư gan có thể gặp các triệu chứng như đầy bụng, nôn, buồn nôn. Triệu chứng diễn ra thường xuyên, thậm chí mức độ nghiêm trọng làm người bệnh không thể ăn uống được và phải cần tới can thiệp hỗ trợ dinh dưỡng tĩnh mạch.

Đau tức vùng bụng, hạ sườn

Khối u phát triển tăng kích thước chèn ép tại gan và các cơ quan lân cận có thể gây đau tức vùng bụng hạ sườn phải.

Các triệu chứng của xơ gan, suy tế bào gan

- Bụng trướng: tình trạng ứ đọng dịch trong màng bụng do tình trạng xơ gan, tăng áp lực tĩnh mạch cửa hay do suy giảm albumin máu trên người bệnh,… gây chèn ép làm cho người bệnh khó thở, ảnh hưởng tới tiêu hóa (như căng tức bụng, táo bón, khó tiêu, nôn/buồn nôn,…).

- Triệu chứng tắc mật: da và củng mạc mắt vàng, tiểu sẫm màu, phân bạc màu, ngứa. Các triệu chứng này xuất hiện do sự tắc nghẽn đường mật trong gan hoặc ngoài gan gây ứ đọng bilirubin trong máu. Người bệnh có thể gặp tình trạng nhiễm trùng đường mật (biểu hiện với sốt cao liên tục, rét run, vã mồ hôi, đau tức hạ sườn phải,..).

- Triệu chứng của xuất huyết tiêu hóa: như nôn máu, đại tiện phân đen.

- Giai đoạn muộn: triệu chứng của hội chứng não-gan (rối loạn giấc ngủ, thay đổi tâm trạng hành vi, lú lẫn, hôn mê,..) hội chứng gan-thận,…