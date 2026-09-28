4 dấu hiệu bạn đã mắc "vua ung thư", rất dễ bị nhầm với bệnh dạ dày!

"Vua ung thư" ở đây chính là ung thư tuyến tụy. Từ khi phát hiện đến khi tử vong có thể chỉ vài ba tháng. Xin đừng chủ quan!

Tại sao ung thư tuyến tụy được gọi là "vua ung thư"?

Theo Tiến sĩ Liu Boren, Chủ tịch Hiệp hội Dinh dưỡng Di truyền và Y học Chức năng Đài Loan (Trung Quốc), ung thư tuyến tụy được coi là “vua trong các loại ung thư” vì rất nhiều lý do. Hầu hết mọi người đều ít quan tâm tới cơ quan nhỏ bé nhưng rất quan trọng này. Đến khi phát hiện thì bệnh thường đã ở giai đoạn muộn, diễn tiến cực nhanh và nguy cơ tử vong vô cùng lớn.

Báo cáo GLOBOCAN 2024 mới nhất do Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc WHO công bố tháng 7/2026 ghi nhận: Ung thư tuyến tụy là nguyên nhân gây tử vong do ung thư đứng thứ 6 trên toàn thế giới, với hơn 490.000 ca tử vong trong năm 2024. IARC xếp bệnh này vào nhóm ung thư có tiên lượng kém nhất.

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Giải thích thêm, Tiến sĩ Liu nói: “Lý do khiến ung thư tuyến tụy có tiên lượng xấu so với ung thư tiêu hóa khác là bởi tụy có vị trí đặc biệt ở rất sâu trong ổ bụng, triệu chứng lâm sàng nghèo nàn lại dễ nhầm với bệnh khác nên người bệnh thường được chẩn đoán ở giai đoạn muộn. Tính di căn của ung thư tuyến tụy cũng rất cao.

Phần lớn các bệnh ung thư tuyến tụy khi được chẩn đoán đều đã ở giai đoạn giữa và cuối. Hơn nữa, hiệu quả điều trị đặc biệt kém. Nhiều bệnh nhân ung thư tuyến tụy, ngay cả sau khi phẫu thuật, hóa trị thì khả năng sống sót vẫn có thể kém. Thậm chí từ khi phát hiện tới thời điểm tử vong chỉ vài tháng”.

Trong đó đó, bác sĩ Liu cảnh báo nhiều bệnh nhân đã bỏ lỡ thời gian vàng điều trị chỉ vì nhầm triệu chứng ung thư tụy với bệnh dạ dày. Ông từng tiếp nhận người đàn ông 49 tuổi họ Zhang (Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc) thường xuyên bị đau bụng âm ỉ, chán ăn, sụt cân nhẹ. Cho rằng chỉ bị đau dạ dày, ông tự mua thuốc giảm đau và thuốc tiêu hóa về uống. Đến khi da vàng gắt, ông nghĩ do tiêu hóa kém tích tụ dưới da nên mới đi khám. Kết quả cho thấy ông đã mắc ung thư tuyến tụy giai đoạn gần cuối, di căn toàn thân và qua đời chỉ sau hơn 3 tháng.

4 dấu hiệu "vua ung thư" dễ nhầm với bệnh dạ dày

Từ bi kịch của ông Zhang, Tiến sĩ Liu một lần nữa nhắc nhở 4 triệu chứng của ung thư tuyến tụy rất dễ bị nhầm lẫn với bệnh dạ dày, cần hết sưc cảnh giác:

1. Đau bụng trên

Đau bụng trên khiến hầu hết mọi người nghĩ ngay tới dạ dày. Tiến sĩ Liu phân tích: “Nguyên nhân rất đơn giản, dạ dày là cơ quan tiêu hóa quan trọng nhất trong cơ thể con người, có cảm giác hiện diện mạnh mẽ. Hơn nữa, tỷ lệ mắc các bệnh về dạ dày rất cao, vì vậy khi xảy ra hiện tượng đau bụng, mọi người sẽ nghĩ đến đầu tiên dạ dày có vấn đề gì không. Nhưng đây cũng có thể là do bệnh nặng khác, ví dụ như ung thư tuyến tụy”.

Cơn đau bụng do ung thư tụy thường bắt đầu trước 1 đến 2 tháng, tăng dần về cường độ, đau rõ hơn về đêm, ít giảm khi dùng thuốc và hay lan ra thắt lưng. Đau thường nặng hơn sau khi ăn hoặc khi nằm ngửa, khiến người bệnh phải nằm cuộn tròn cho bớt đau. Đôi khi, u làm tắc ống tụy còn gây đau dữ dội do viêm tụy cấp.

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2. Chán ăn và sụt cân

Tụy tiết ra các enzyme tiêu hóa quan trọng. Khi tụy tổn thương, chức năng tiêu hóa bị xáo trộn khiến người bệnh lầm tưởng dạ dày có vấn đề.

Theo Tiến sĩ Liu: “Tuyến tụy cũng có thể gây ra vấn đề tiêu hóa như sụt cân hay chán ăn. Bởi tuyến tụy có thể tiết ra dịch tụy. Nước tụy có chứa amylase, lipase, chymotrypsinogen và các chất khác. Nước tụy là một chất quan trọng giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa protein và chất béo. Vì vậy, nếu có vấn đề với tuyến tụy tuyến tụy, nó cũng sẽ gây chán ăn và giảm cân và dễ bị nhầm lẫn với bệnh dạ dày”.

3. Buồn nôn và nôn mửa

Buồn nôn thường bị quy cho bệnh dạ dày, nhưng nguyên nhân thực sự lại do vị trí của tuyến tụy gây ra.

Tiến sĩ Liu cho biết: “Vị trí của tuyến tụy rất đặc biệt, rất gần với dạ dày và tá tràng, ung thư tuyến tụy có thể dễ dàng xâm nhập trực tiếp vào tá tràng. Khi nhiều bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy sẽ phát hiện ra rằng tá tràng bị tắc hoàn toàn, thức ăn không thể đi qua trường hợp này rất dễ gây buồn nôn, nôn mửa. Khi buồn nôn và nôn mửa xảy ra, mọi người sẽ theo bản năng nghĩ rằng dạ dày có vấn đề, nhưng điều này không nhất thiết phải như vậy”.

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4. Nôn ra máu và đi ngoài phân đen

Nôn ra máu và phân đen là dấu hiệu điển hình của xuất huyết đường tiêu hóa trên. Dù loét hay ung thư dạ dày hay gặp tình trạng này, xuất huyết từ tụy cũng gây ra biểu hiện tương tự.

“Thực tế thì loét dạ dày và ung thư dạ dày là những bệnh thường gặp gây xuất huyết đường tiêu hóa trên nhưng xuất huyết tuyến tụy cũng có thể xảy ra. Ngoài ra còn có thể gây nôn ra máu, đi ngoài phân đen, nguyên nhân là do ung thư tuyến tụy xâm lấn vào tá tràng, hình thành lỗ rò, máu sẽ chảy theo đường rò, biểu hiện là nôn ra máu và đi ngoài phân đen”, Tiến sĩ Liu nhấn mạnh.

Vì vậy, hãy hình thành thói quen thăm khám sức khỏe định kỳ và đi khám ngay nếu có các dấu hiệu bất thường trên nhé!

Nguồn và ảnh: Doctor is so hot, Health 2.0