38 tuổi đã mắc ung thư gan: Dấu hiệu cảnh báo ung thư nhiều người đang làm ngơ

Người trẻ cũng mắc ung thư gan

Mới đây, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ đã tiếp nhận trường hợp bệnh nhân 38 tuổi, được chẩn đoán ung thư. Kết quả chụp CT ngực và ổ bụng của bệnh nhân cho thấy hình ảnh tổn thương HCC (ung thư biểu mô tế bào gan) thể thâm nhiễm toàn bộ gan trái và huyết khối hoàn toàn tĩnh mạch cửa nhánh trái.



Nam bệnh nhân cho biết, trước đó 2 tháng, anh có triệu chứng đau bụng và đã đi khám ở trung tâm y tế gần nhà nhưng không phát hiện bất thường... Tuy nhiên, triệu chứng đau không giảm mà ngày một tăng, người bệnh tiếp tục đến khám tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương.

Tại đây, các bác sĩ đã hội chẩn cùng chuyên gia Bệnh viện K và tư vấn người bệnh nhập viện điều trị. Hiện tại, nam bệnh nhân đang điều trị tại khoa Ung bướu, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương và sẽ can thiệp sớm trong thời gian tới.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân nên thay đổi suy nghĩ còn trẻ là không bị ung thư. Thay vào đó, mọi người nên chủ động đi khám và tầm soát sớm để bảo vệ sức khỏe bản thân.

Hình ảnh gan bình thường và ung thư (Ảnh minh hoạ)

PGS.TS.BS Bùi Hữu Hoàng, Trưởng khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết ung thư gan là căn bệnh diễn biến âm thầm, triệu chứng mờ nhạt nên đa phần các trường hợp phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn. Chính điều này khiến cho bệnh nhân mắc ung thư gan có tỷ lệ tử vong cao.

Nguyên nhân là do ung thư gan thường phát sinh và tiến triển thầm lặng, không triệu chứng trong giai đoạn đầu ở bệnh nhân viêm gan virus B và C mạn hoặc xơ gan.

Bác sĩ Hoàng cho hay, đa phần các trường hợp phát hiện ung thư gan khi có biến chứng như đau tức hạ sườn phải, ăn uống khó…

Thống kê của GLOBOCAN 2020 cho thấy tần suất mắc ung thư gan tại Việt Nam khá cao. Đặc biệt, ung thư gan là căn bệnh hàng đầu trong các bệnh ung thư thường gặp ở nam giới. Tỷ lệ tử vong của ung thư gan tương đương với tỷ lệ phát hiện.

Nguyên nhân ung thư gan có tỷ lệ mắc cao ở Việt Nam là do tỷ lệ mắc viêm gan virus B, C cao. Trong đó, viêm gan virus B có nguy cơ gây ung thư gan cao nhất, đặc biệt ở nam giới trên 40 tuổi, có tiền căn gia đình bị ung thư gan.

Ung thư gan còn gặp nhiều ở nhóm có xơ gan do rượu hoặc do bất kỳ nguyên nhân nào. Ngoài ra, bệnh lý viêm gan tự miễn , xơ gan do ứ mật cũng tăng nguy cơ mắc bệnh. Một số độc chất như aflatoxin từ nấm ở ngũ cốc, khói độc ở thuốc lá cũng làm tăng yếu tố nguy cơ ung thư đối với người đã có sẵn bệnh lý về gan.

PGS Hoàng khuyến cáo, một mặt bệnh mới nổi liên quan tới chế độ ăn uống đó là gan nhiễm mỡ. Người mắc bệnh gan nhiễm mỡ nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm có thể dẫn tới tình trạng xơ gan tiến triển thành ung thư gan.

Theo PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Y học Hạt nhân (Bệnh viện Bạch Mai), nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc ung thư gan thường gặp là người xơ gan do nhiễm viêm gan virus B, viêm gan virus C hoặc bệnh nhân xơ gan do rượu, gan nhiễm mỡ, nhiễm độc aflatoxin; bệnh nhân mắc viêm gan B, viêm gan C.

Phát hiện ung thư gan sớm

PGS Phương cho biết thêm đối với những bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao mắc ung thư gan cần phải tầm soát định kỳ bằng siêu âm ổ bụng và xét nghiệm chất chỉ điểm khối u trong máu là AFP tại một số nơi có điều kiện có thể xét nghiệm AFP, AFP-L3, PIVKA II.

Ngoài ra, với tất cả các trường hợp nam giới trên 40 tuổi có tình trạng xơ gan do bất cứ nguyên nhân gì nên tầm soát định kì ung thư gan. Ung thư gan nếu phát hiện sớm, tỷ lệ sống trên 5 năm đạt 70-80%.

Khám sức khỏe định kỳ là cách phát hiện ung thư gan sớm (Ảnh minh hoạ)

Theo PGS Hoàng, ung thư gan dù dấu hiệu "nghèo nàn" nhưng vẫn phải có quá trình phát triển theo thời gian. Do đó, bệnh hoàn toàn có thể phát hiện sớm nếu được theo dõi khám sức khỏe định kỳ. Đối với các trường hợp ở nhóm nguy cơ cao (viêm gan mạn tính, xơ gan) nên tầm soát ung thư theo chỉ định của bác sĩ.

Để phát hiện ung thư gan không hề quá tốn kém. Theo các chuyên gia, mọi người có thể làm siêu âm ổ bụng để phát hiện hình thái bất thường của gan. Trường hợp bệnh nhân có bất thường qua hình ảnh siêu âm sẽ được chỉ định làm thêm xét nghiệm AFP (tìm chất chỉ điểm do tế bào ung thư tiết ra).

